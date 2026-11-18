„Na Wspólnej”, odcinek 4314. Włodek Zięba zajmie się synem Eleny

Chęć niesienia pomocy skłoni Włodka do wyświadczenia przysługi Elenie. Kiedy kobieta będzie musiała udać się pod Warszawę w celu odebrania istotnego zamówienia, Zięba bez wahania przejmie opiekę nad jej synem. Senior już wcześniej deklarował gotowość do zajęcia się chłopcem, więc sytuacja wyda mu się zupełnie naturalna, choć ostatecznie wydarzenia przybiorą zupełnie nieoczekiwany obrót. Całej tej relacji od pewnego czasu z dużą podejrzliwością przygląda się Roman (Waldemar Obłoza). Jego zdaniem Elena współpracuje z Dorotą, a obie panie zamierzają wykorzystać pogrążonego w żałobie po stracie żony wdowca. Hoffer polecił nawet Bogdanowi, aby ten bacznie obserwował Dorotę i jej podejrzane zamiary. Niepokój Romana potęguje fakt, że Elena aktualnie zatrzymała się w mieszkaniu Włodka.

Zaginięcie Eleny w 4314. odcinku „Na Wspólnej”. Włodek zawiadomi policję?

Z pozoru cała sprawa będzie przypominać zwykłą sąsiedzką pomoc. Włodek zostanie z dzieckiem, podczas gdy Elena ruszy pod stolicę z dostawą ciast. Nic nie będzie zapowiadało nadchodzących kłopotów, dlatego Zięba zachowa pełen spokój. Nastrój zmieni się jednak diametralnie w godzinach wieczornych. Przedłużająca się nieobecność kobiety wywoła u seniora silny stres, a Włodek zacznie poważnie myśleć o zgłoszeniu zaginięcia Eleny na policję.

Napięcie wzrośnie jeszcze bardziej w 4317. odcinku, kiedy to Roman pojawi się na dziedzińcu przy ulicy Wspólnej z tajemniczym świadkiem. Przyprowadzona przez niego osoba otwarcie oskarży Dorotę o doprowadzenie do śmierci własnego męża. Dojdzie do ostrego starcia, a ciężkie zarzuty padną z ust kogoś z najbliższego otoczenia Doroty. Pozostaje pytanie, czy w obliczu takich rewelacji Włodek definitywnie zerwie tę znajomość, czy też kobieta zdoła się wytłumaczyć i utrzymać jego zaufanie.

Kiedy oglądać 4314. odcinek „Na Wspólnej”? Data i godzina emisji w TVN

Losy bohaterów jednego z najdłużej obecnych na polskich ekranach seriali można śledzić na antenie stacji TVN od poniedziałku do czwartku. Premierowa odsłona tych wydarzeń, czyli 4314. odcinek „Na Wspólnej”, trafi na ekrany w środę, 18 listopada 2026 roku o godzinie 20:15. Widzowie preferujący oglądanie w sieci znajdą ten epizod także na platformie streamingowej Player.

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