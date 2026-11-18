La Promesa, odcinek 522: Policja przekaże Rómulowi wiadomość o śmierci Gregoria

W 522. odcinku sierżant Burdina poinformuje Rómula o śmierci Gregoria. W La Promesie pojawią się również dziennikarze. Ich wizyta wzbudzi spore zainteresowanie sprawą, dlatego Pelayo odprawi przedstawicieli prasy.

Śmierć Gregoria będzie miała jednak znacznie bardziej osobisty wymiar dla Rómula. To właśnie ochmistrz zastrzelił mężczyznę podczas spotkania z Manuelem. Wcześniej dowiedział się, że dziedzic zamierza porozmawiać z Gregoriem, dlatego postanowił śledzić ich spotkanie. Na miejscu usłyszał, że dawny mąż Píi zamierza odnaleźć kobietę. Pía musiała wcześniej upozorować własną śmierć, aby uciec przed niebezpiecznym mężczyzną. Gregorio nie zamierzał jednak pogodzić się z jej zniknięciem. Zapowiedział, że nie zrezygnuje z żony, a jeśli ta nie zechce do niego wrócić, rozdzieli ich dopiero śmierć.

Rómulo próbował powstrzymać Gregoria i przekonać go, by zostawił Píę w spokoju. Mężczyzna nie zamierzał jednak ustąpić. W pewnym momencie rzucił się na ochmistrza z nożem. Rómulo wyciągnął wtedy broń i strzelił napastnikowi w klatkę piersiową. Gregorio zginął.

Początkowo podejrzenia o zabójstwo padły na Manuela, który został aresztowany. Rómulo wziął odpowiedzialność za śmierć Gregoria, a następnie wyznał Píi prawdę. Przyznał, że to on oddał śmiertelny strzał i nie odczuwał z tego powodu wyrzutów sumienia. Nie chodziło więc wyłącznie o próbę uratowania dziedzica markiza. Ochmistrz rzeczywiście zabił Gregoria, broniąc się przed jego atakiem i próbując powstrzymać go przed skrzywdzeniem Píi.

La Promesa, odcinek 522: Petra otrzyma bukiet, a Martina opowie Currowi o Julii

W pałacu nie zabraknie również wydarzeń dotyczących życia prywatnego bohaterów. Petra otrzyma piękny bukiet kwiatów. Nie wiadomo, od kogo będzie pochodził prezent ani jakie znaczenie będzie miał dla bohaterki. Niespodziewany podarunek z pewnością jednak zwróci jej uwagę.

Tymczasem Martina porozmawia z Currem o Julii. Dziewczyna nadal będzie próbowała zbliżyć się do młodego mężczyzny, choć ich relacja nie układała się najlepiej. W 521. odcinku Curro powiedział jej wprost, że nie jest nią zainteresowany. Martina przekaże mu teraz informacje o obawach Julii. Czy ta rozmowa zmieni podejście Curra do dziewczyny?

Ważne wydarzenia czekają również Manuela. Po spotkaniu z księdzem Samuelem wróci do pałacu. Jego rozmowa z duchownym będzie wiązała się z planami dotyczącymi przyszłości z Janą, która niedawno zdecydowała się na potajemny ślub z ukochanym.

La Promesa – pałac tajemnic, odcinek 522. Kiedy i gdzie oglądać?

Odcinek 522. serialu „La Promesa – pałac tajemnic” zostanie wyemitowany w środę, 18 listopada 2026 roku o godz. 15:05 na antenie TVP2. Nowy epizod będzie można obejrzeć również w serwisie TVP VOD. W streamingu dostępne są również poprzednie odsłony serialu.

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