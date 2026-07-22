Na Wspólnej, odcinek 4255: Eliza zobaczy Jarka z inną. Zapłacze nad rozbitym małżeństwem?

"Na Wspólnej" odcinek 4255: Spotkanie w sądzie

Nic nie zapowiada pojednania Elizy i Jarka, którzy w 4255. odcinku serialu stają przed sądem rodzinnym. Małżonkowie muszą uregulować kwestię opieki nad adoptowanymi pociechami – Hanią i Juniorem. Pomimo braku ostatecznego orzeczenia o rozwodzie, z pomocą kurator Mączyk wypracowują porozumienie w sprawie dzieci. W pewnym momencie można odnieść wrażenie, że konflikt ucichł, a priorytetem stało się dobro syna i córki.

Martyna przerywa spotkanie Bergów w "Na Wspólnej" odc. 4255

Po zakończeniu sądowej batalii, w 4255. odsłonie "Na Wspólnej", wciąż formalnie małżonkowie udają się do baru Ziębów. Ich spokój niespodziewanie zakłóca Martyna Wrońska, nowa partnerka Jarka. Pojawienie się kochanki stanowi dla Elizy potężny wstrząs. Zda sobie sprawę, z konsekwencji romansu z trenerem Juniora. Kobieta wyraźnie odczuwa ból związany z decyzją o rozbiciu rodziny, co zwiastuje żal po rozstaniu z mężem.

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Eliza skonfrontowana z nową rzeczywistością Jarka w 4255 odc. "Na Wspólnej"

W 4255. odcinku "Na Wspólnej" Martyna bez wahania manifestuje swoje przywiązanie do Jarka w obecności jego żony. Pojawiając się w barze, wyraźnie okazuje mu wsparcie po sądowej rozprawie, co stanowi nie lada wyzwanie dla Elizy. Kobieta na własne oczy przekonuje się, że jej mąż nie opłakiwał długo ich związku i znalazł ukojenie u boku atrakcyjnej blondynki, podczas gdy ona sama uciekła do Bartka.

Czy Jarek i Martyna stworzą związek w "Na Wspólnej"?

Najbliższe, wakacyjne odcinki "Na Wspólnej" przyniosą odpowiedź na pytanie o przyszłość relacji Jarka i Martyny. Po bolesnych doświadczeniach z Elizą, Bergowi nie będzie łatwo obdarzyć zaufaniem kolejnej kobiety. Obecność Martyny może być jednak kluczem do odzyskania wiary w miłość i rozpoczęcia nowego, szczęśliwego rozdziału w jego życiu.