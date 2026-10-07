Na sygnale, odcinek 935: Alek brutalnie przerwie romantyczne chwile Karoliny i Romka

Klaudia Janas i Izydor Łobacz w 935. odcinku "Na sygnale". Dramatyczna interwencja zbliży do siebie ratowników

Akcja 935. odsłony medycznego formatu ukaże przełom w relacji dwojga bohaterów, którzy odrzucą dotychczasową nieśmiałość. Fundamentem tego zbliżenia będą dramatyczne wydarzenia z poprzedniego, 934. odcinka, kiedy to ratowniczka oraz Belmondziak udzielali pomocy ofierze udaru uwikłanej w spór z gangiem motocyklowym. Rozwścieczeni napastnicy wyładowali wówczas całą swoją agresję na zespole medycznym i pojeździe uprzywilejowanym.

Na wieść o niebezpiecznym incydencie filmowy Romek błyskawicznie wyruszy z odsieczą poszkodowanej załodze. Napięcie po trudnej akcji utrzyma się do późnych godzin wieczornych, co skłoni Karolinę do odwiedzin w mieszkaniu kolegi z pracy. Nadchodzący 935. odcinek "Na sygnale" udowodni, że wieczorne spotkanie szybko przestało mieć wyłącznie platoniczny charakter, a pracownica stacji została w cudzym łóżku do samego rana.

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Poranek po namiętnej nocy w "Na sygnale". Karolina zapomni o skandalu z Dariuszem Wieteską i Moniką Mazur

Następnego dnia zakochani nie poczują najmniejszego zakłopotania ani nie pożałują swoich nocnych decyzji. Bohaterowie zapragną przedłużyć wspólne chwile w domowym zaciszu, zapominając o obowiązkach. Mężczyzna będzie celowo opóźniał moment wyjścia partnerki, podczas gdy kobieta również nie wykaże spieszącej się postawy wobec szarej rzeczywistości. Scenarzyści 935. odcinka "Na sygnale" pozwolą im przez moment cieszyć się spokojem i poczuć zupełnie jak pełnoprawny związek.

Ten etap znajomości ma kolosalne znaczenie dla młodej medyczki, która w przeszłości uwikłała się w bardzo toksyczny trójkąt miłosny z Piotrem, odgrywanym przez Dariusza Wieteskę. Mężczyzna był w tamtym czasie mężem Martyny, w którą wciela się Monika Mazur, a ich potajemny romans zakończył się potężną aferą. Cała prawda wyszła na jaw w ułamku sekundy, gdy zszokowana Strzelecka nakryła niewiernego małżonka na namiętnym pocałunku z koleżanką.

Adam Turczyk wkroczy do akcji. Alek w 935. odcinku "Na sygnale" zrujnuje plany zakochanej pary

Czas sielanki w 935. epizodzie "Na sygnale" ulegnie jednak drastycznemu skróceniu za sprawą niespodziewanego gościa. Na drodze do budowania relacji niespodziewanie pojawi się Alek, który skutecznie rozbije romantyczną bańkę. Dostępne opisy fabuły nie precyzują jeszcze, czy jego wejście będzie wyłącznie przypadkowym zrządzeniem losu, czy może zaplanowaną intrygą wywołującą potężne zamieszanie w życiu bohaterów. Pewnikiem pozostaje fakt, że wtargnięcie mężczyzny bezpowrotnie przekreśli szanse na dalszy ciąg miłego poranka we dwoje.

Kiedy widzowie obejrzą 935. odcinek serialu "Na sygnale" w stacji TVP2?

Telewizyjna premiera 935. odsłony serialu "Na sygnale" została zaplanowana na poniedziałek, 12 października 2026 roku, punktualnie o godzinie 21:50 na antenie telewizyjnej Dwójki.