Martyna z "M jak miłość" odrzuci uczucie do Jakuba. Prawdziwy powód wyzna tylko przyjaciółce

Emocjonujące sceny w "M jak miłość". Odcinek 1935 we wtorek, 19.05.2026 o godz. 20.55 w TVP2

Najbliższy, 1935. epizod "M jak miłość" przyniesie nieoczekiwane spotkanie przed uroczystością chrześnicy Zuzi, kiedy to Karski odwiedzi Martynę. W trakcie końcowych przygotowań do wyjścia dojdzie do drobnego wypadku, a troskliwa reakcja detektywa na poparzenie lekarki wytworzy między nimi niezwykle intymną atmosferę. Bezpośredni kontakt fizyczny sprawi, że bohaterka gwałtownie uświadomi sobie narodziny zupełnie nowego uczucia, wykraczającego znacznie poza ich dotychczasową przyjaźń.

Początkowa reakcja Wysockiej na własne emocje przybierze formę nagłego wybuchu gniewu, co zobaczymy w 1935. odcinku "M jak miłość". Sfrustrowana kobieta wprost wyprosi zaskoczonego Karskiego i podejmie spontaniczną decyzję o samotnej podróży do znajomych, całkowicie odrzucając jego towarzystwo. Pojawienie się lekarki bez partnera wywoła natychmiastowe zdziwienie czekającej przed domem przyjaciółki, która ewidentnie spodziewała się przyjazdu pełnej pary gości.

- Super, że jesteście. Tak, myślałam, że to wy, bo Sławek słyszał samochód - rzuci na powitanie Agata, a po chwili zapyta - Gdzie jest Kuba?

Rozmowa Martyny z Agatą w 1935 odcinku "M jak miłość". Szczere wyznanie lekarki

Kolejne sceny 1935. epizodu "M jak miłość" ukażą bardzo osobistą dyskusję obu bohaterek, w której Martyna wyjawi prawdziwy przebieg wydarzeń z udziałem detektywa. Jej stanowcze działanie kompletnie zdezorientuje gospodynię, jednak to argumentacja lekarki okaże się całkowicie kluczowa dla oceny całej sytuacji. Wyjaśnienia Wysockiej spotkają się z niezwykle radosnym odbiorem ze strony gospodyni przyjęcia, co wykreuje w tej scenie wyraźny kontrast między nastrojami obu zaufanych przyjaciółek.

- Nie wiem, może jestem idiotką, ale chyba pogoniłam swojego najlepszego przyjaciela - przyzna jej się Martyna.

- Dlaczego? - zdziwi się Agata.

- Bo dziś poczułam, że się w nim zakochuję - wyzna jej Wysocka.

- No to super. W końcu, no - ucieszy się jej przyjaciółka.

Entuzjazm przyjaciółki błyskawicznie opadnie, gdy w 1935. odcinku "M jak miłość" Martyna przedstawi brutalne fakty dotyczące jej przyszłości z Jakubem. Wysocka krytycznie oceni swoje szanse na szczęście u boku mężczyzny, którego serce nadal należy do byłej partnerki, Kasi, w którą wciela się aktorka Paulina Lasota. Mimo definitywnego rozpadu małżeństwa Karskich, śledczy wciąż będzie pałał głębokim uczuciem do nielojalnej i pełnej intryg ekspartnerki.

- Nie w końcu, nic nie rozumiesz. Nie chcę się znowu zakochiwać w facecie, który kocha inną kobietę. Nie chcę, żeby mnie znowu bolało. I obiecałam sobie, że nie będę już jadła resztek z niczyjego stołu - powie Martyna, po czym ucieknie.

Bolesne wspomnienia wracają do "M jak miłość". Agata wesprze załamaną Martynę w nowym odcinku serialu

Nagłe oddalenie się lekarki w 1935. odcinku "M jak miłość" sprowokuje natychmiastową reakcję Agaty, która podejmie instynktowną próbę zatrzymania załamanej kobiety. Gospodyni wreszcie w pełni pojmie obawy rozmówczyni, przypominając sobie bolesne doświadczenia z przeszłości związane z relacją Martyny i Marcina, granego w produkcji przez Mikołaja Roznerskiego. W tamtym czasie lekarka przechodziła długą rekonwalescencję po tym, jak jej ówczesny wybranek postanowił porzucić ją dla dawnej miłości, Kamy, w której rolę wciela się Michalina Sosna.

Bieżące wydarzenia z 1935. odcinka "M jak miłość" ukażą zgoła odmienny kontekst, gdyż Kasia zdecowała się na stały związek z Mariuszem (w tej roli Mateusz Mosiewicz), jednak jednostronne zaangażowanie Jakuba pozostanie w pełni aktywne. Wysocka nie będzie zamierzała odgrywać roli bycia jedynie opcją zastępczą dla mężczyzny, rozpaczającego po zakończeniu burzliwego małżeństwa. Tę i tak napiętą sytuację dodatkowo komplikuje wisząca w powietrzu tajemnica rodzicielstwa, gdyż Karski wciąż nie będzie świadomy całej prawdy na temat małej Zosi.

- Martyna, poczekaj... - poprosi ją Agata.