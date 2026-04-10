"Na sygnale", odcinek 884. Człowiek nadany w paczce kurierskiej i wizyta w więzieniu

"Na sygnale" to serial medyczny emitowany w TVP2, który przedstawia codzienne zmagania ratowników medycznych ratujących życie pacjentom w najtrudniejszych chwilach. Produkcja od lat cieszy się zainteresowaniem widzów, angażując ich emocjonalnie w dramatyczne sytuacje bohaterów. Teraz "Na sygnale" wraca z kolejnym odcinkiem 13. sezonu. Co się wydarzy? Prezentujemy szczegółowe streszczenie odcinka 884, który zostanie wyemitowany w czwartym tygodniu kwietnia.

Na sygnale, odcinek 884 - streszczenie szczegółowe

Streszczenie 884. odcinka serialu "Na sygnale" prezentuje się następująco: Zespół Wiktora tym razem trafia na pacjenta, który jest poważnie odwodniony przez pracę w kostiumie maskotki oraz na pechową ofiarę wieczoru kawalerskiego: chorego z cukrzycą, którego koledzy nadali jako przesyłkę kurierską. Martyna z Basią muszą z kolei pomóc mężczyźnie pod wpływem alkoholu, który upadł i doznał urazu głowy. A poza pracą obie ratowniczki jadą do więzienia, na widzenie z Miłoszem. Tymczasem policjantka Ula zaczyna podejrzewać, że wandalem, który niszczy karetki jest... Gabriel Nowak. A do bazy w Leśnej Górze dociera nagle podejrzana paczka, która - pechowo - trafia w ręce doktora Góry.

"Na sygnale" odcinek 884 - premiera i emisja

884. odcinek serialu "Na sygnale" zostanie wyemitowany w poniedziałek 20 kwietnia 2026 roku, o godzinie 21:55, na antenie TVP2.

"Na sygnale" - obsada

Scenariusz 884. odcinka serialu "Na sygnale" opracował Łukasz Jakubowski, a w obsadzie znaleźli się: Wojciech Kuliński, Monika Mazur, Anna Wysocka - Jaworska, Małgorzata Tuszyńska, Tomasz Piątkowski i Adrianna Jagiełło.

"Na sygnale" - dni i godziny emisji 13. sezonu

Debiutujący jesienią 2025 roku 13. sezon serialu "Na sygnale" przyniósł ze sobą zmianę - odcinki emitowane są aż cztery dni w tygodniu, od poniedziałku do czwartku. Telewizja Polska wycofała się jednak z tej decyzji już po dwóch tygodniach. Usunęli jeden dzień, ale... dodali jeden odcinek i w ten oto sposób otrzymujemy aż pięć nowych odcinków "Na sygnale" w tygodniu. Aktualny harmonogram emisji prezentuje się następująco:

Poniedziałek - dwa odcinki (godz 21:55 i 22:20),Wtorek - jeden odcinek (godz 21:55),Środa - dwa odcinki (godz 21:55 i 22:20).

6