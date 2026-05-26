"Akacjowa 38": streszczenie odcinka 881

Wydarzenia w popularnym hiszpańskim serialu "Akacjowa 38" nabrały ostatnio niesamowitego tempa, a miniony odcinek przyniósł kilka zaskakujących zwrotów akcji. Flora sprytnie zmanipulowała Rosinę, ostrzegając ją przed próbą uwiedzenia Liberta, co ostatecznie przekonało kobietę do opuszczenia murów więzienia. W tym samym czasie Lolita oraz Fabiana zdecydowały się na ryzykowne oszustwo i podrobiły książeczkę zdrowia Servanda, aby umożliwić mu przystąpienie do egzaminu na nocnego stróża. Sytuacja w domu Samuela stała się niezwykle napięta, gdy czujny gospodarz skutecznie udaremnił Diegowi próbę zabrania Blanki. W wyniku tej konfrontacji brat Samuela musiał ponownie ratować się ucieczką przed policją nasłaną przez własną rodzinę. Sprawdźmy zatem, jakie kolejne niespodzianki przygotował dla nas ten pełen intryg świat.

"Akacjowa 38" odc. 881 - streszczenie

Rosina po opuszczeniu więziennych murów postanawia odsunąć na bok dawne urazy i oficjalnie wybacza Florze oraz Liberto. Inigo zdobywa się na szczerość i w liście do Leonor wyznaje jej swoje prawdziwe uczucia, choć początkowo próbował ukryć się pod autorstwem Cesara Cervery. W tym samym czasie Felipe i Diego podejmują starania, by komisarz Mendez nie aresztował Diega, który musi ratować Blancę przed szalonym Samuelem oraz jego matką. Ursula podaje uwięzionej Blance specjalne zioła, które mają za zadanie przyspieszyć nadejście porodu. Z kolei Silvia, mimo ogromnego smutku pułkownika Valverde, przyjmuje nowe zadanie od przełożonego i decyduje się na wyjazd. W kamienicy dochodzi również do zmiany warty, ponieważ Servando rezygnuje z pracy stróża nocnego, a jego miejsce zajmuje Paquito.

"Akacjowa 38" odc. 881 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Jeśli nie chcecie przegapić kolejnych perypetii ulubionych postaci z madryckiej kamienicy, warto zarezerwować sobie czas późnym popołudniem. Losy Blanki i Diega stają się coraz bardziej skomplikowane, więc śledzenie każdego odcinka jest teraz wyjątkowo istotne dla zrozumienia całej intrygi. Produkcja od dawna cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem osób, które cenią sobie klimat dawnej Hiszpanii. Odcinek numer 881 zostanie wyemitowany 2 czerwca 2026 roku. Transmisja odbędzie się na kanale TVP1 o godzinie 18:25.

"Akacjowa 38" - opis serialu i obsada

Jeżeli lubicie przenosić się w czasie do Madrytu z początku XX wieku, to ta historia z pewnością przypadnie wam do gustu. Serial skupia się na mieszkańcach kamienicy przy Akacjowej, gdzie codzienne problemy bogatych mieszczan nieustannie splatają się z losem ich oddanej służby. To idealna propozycja dla każdego, kto szuka w telewizji opowieści pełnej tajemnic, trudnych miłości i rodzinnych dramatów osadzonych w pięknej scenografii. W tej hiszpańskiej produkcji możecie zobaczyć aktorów, którzy świetnie oddają atmosferę minionej epoki. Obsada tego serialu to m.in.:

Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)

Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)

Inma Perez (jako Fabiana)

Juanma Navas (jako Ramon Palacios)

Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)

Roger Berruezo (jako German)

Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)

Sara Miquel (jako Cayetana)

Sheyla Farina (jako Manuela)