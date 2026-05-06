"Na dobre i na złe": streszczenie odcinka 993

W ostatnim odcinku serialu "Na dobre i na złe" w Leśnej Górze działo się naprawdę sporo, a medyczne zagadki ponownie splotły się z trudnymi decyzjami osobistymi. Blanka wraz z Homolką i dr Trawińską postawili dramatyczną diagnozę młodej kobiecie z nowotworem jajnika, co po niefortunnej sugestii o błędzie poprzedniej lekarki doprowadziło do tragicznych wydarzeń z udziałem męża pacjentki. Agata wykorzystała swój urlop na przygotowania do powitania Mani, a po wizycie u kuratorki i próbach zgłębienia historii brata dziewczynki, dziecko wreszcie zamieszkało ze swoją nową rodziną. Z kolei doktor Konica odkrył, że dolegliwości starszej pani Basi wynikały głównie z jej przejmującej samotności, która przygnała ją do kliniki w poszukiwaniu towarzystwa. Każdy z tych wątków pokazał, jak cienka granica dzieli medycynę od czystych ludzkich uczuć i potrzeby bliskości. Pora zatem sprawdzić, co przyniosą kolejne godziny pracy w szpitalu w Leśnej Górze.

"Na dobre i na złe" odc. 993 - streszczenie

Maria przeżywa trudne chwile, gdy do Leśnej Góry wraca Jakub Dobry, by skonsultować pacjentkę po operacji serca, która teraz wymaga przeszczepu nerki. Widząc przerażenie ukochanej, Michał staje w jej obronie przed niespodziewanym gościem i stara się ograniczyć ich kontakt. Tymczasem Kamil Zawada zaczyna zadawać Dobremu niewygodne pytania dotyczące jego dawnej relacji z Marią. Z kolei Blanka, mimo zaplanowanego wolnego, przyjeżdża do szpitala, by pomóc ciężarnej kobiecie z kardiomiopatią podczas wyjątkowo skomplikowanego porodu. W tym samym czasie mała Nina, która została pod opieką Marii, nagle dostaje bardzo wysokiej gorączki. Gdy Milewski przywozi córkę na badania, doktor Tretter poddaje go surowemu ojcowskiemu przesłuchaniu, sprawdzając, jak radzi sobie z opieką nad dzieckiem.

"Na dobre i na złe" odc. 993 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Losy lekarzy z Leśnej Góry od lat przyciągają przed ekrany rzesze osób, które chcą wiedzieć, jak potoczą się dalsze zmagania personelu medycznego. Stacja TVP2 dba o regularną emisję, dzięki czemu każdy może bez przeszkód śledzić losy swoich ulubionych postaci w stałym paśmie wieczornym. Warto przygotować się na nadchodzącą premierę, aby być na bieżąco z wydarzeniami w życiu Marii i Michała. Premiera 993. odcinka serialu "Na dobre i na złe" odbędzie się 13 maja 2026 roku o godzinie 20:55 na kanale TVP2.

"Na dobre i na złe" - opis serialu i obsada

"Na dobre i na złe" to od lat jeden z najchętniej oglądanych polskich seriali medycznych, który pokazuje życie pracowników szpitala w Leśnej Górze. Produkcja skupia się na trudnych przypadkach medycznych, dylematach etycznych oraz zawiłych relacjach prywatnych między lekarzami i pielęgniarkami. To właśnie ta mieszanka codziennych dramatów i chwil radości sprawia, że opowieść wciąż wydaje się autentyczna i ciekawa dla szerokiego grona odbiorców. Na ekranie regularnie pojawiają się zarówno nowi bohaterowie, jak i postacie znane od samego początku istnienia produkcji. W serialu występują m.in.:

Tomasz Ciachorowski (jako Maksymilian Beger)

Aldona Jankowska (jako Wanda)

Aleksandra Grabowska (jako Gloria Krasucka)

Katarzyna Skrzynecka (jako Alina Fisher)

Mateusz Damięcki (jako Krzysztof Radwan)

Mateusz Janicki (jako Rafał)

Michał Żebrowski (jako Andrzej Falkowicz)

Piotr Garlicki (jako Stefan Tretter)

Pola Gonciarz (jako Blanka Consalida)