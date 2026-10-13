"Na dobre i na złe": streszczenie odcinka 1002

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-10-13 8:03

W 1002. odcinku „Na dobre i na złe” Mario wpadnie w ręce dawnych kolegów z mafii. W tym samym czasie Zuza nie przestanie ukrywać Niny i będzie szykować się do ucieczki za granicę. W Leśnej Górze Wiki znów stanie przy stole operacyjnym, gdy stan Borysa nagle się pogorszy.

W poprzednim odcinku Wiktoria zaopiekowała się zrozpaczoną Blanką i wyznała córce, że rozstała się z mężem. Doktor Consalida na własną rękę ruszyła na poszukiwania zaginionej wnuczki, ale jej działania doprowadziły do kolejnego ataku w parku. Wszystko skończyło się krwawym starciem lekarki z komisarzem Biegunem. Falkowicz próbował znaleźć Matyldzie nową miłość, swatając ją z Tomaszkiem i stażystą Julkiem Czają. Profesor walczył też o życie Mundka po groźnym wypadku i krwotoku tętniczym.

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„Na dobre i na złe” odcinek 1002 - streszczenie

Zuza, była pacjentka Blanki, wciąż ukrywa się z Niną i traktuje uprowadzoną dziewczynkę jak własną córkę. Zbiera też pieniądze, bo chce jak najszybciej wyjechać z małą za granicę. Tymczasem Mario zostaje porwany przez dawnych kolegów z mafii. W Leśnej Górze Wiki ponownie staje przy stole operacyjnym, gdy Borysa dopada silny ból. Lekarze rozpoznają u niego przepuklinę rozworu przełykowego i decydują, że potrzebny jest pilny zabieg. Później doktor Jakubek proponuje Consalidzie, by zastąpiła go na czas choroby. Mania i Agata odwiedzają Lucka, ale chłopiec w ogóle nie reaguje na widok siostry. Następnego dnia trafia do Leśnej Góry z zapaleniem wyrostka.

„Na dobre i na złe” odcinek 1002 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

1002. odcinek „Na dobre i na złe” TVP2 wyemituje w środę, 21 października 2026 roku. Początek zaplanowano na godzinę 20:50.

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„Na dobre i na złe” - opis serialu i obsada

„Na dobre i na złe” to polski serial medyczno-obyczajowy emitowany w TVP2 od 1999 roku. Jego akcja rozgrywa się głównie w szpitalu w Leśnej Górze, gdzie lekarze, pielęgniarki i ratownicy codziennie walczą o zdrowie pacjentów. Medyczne przypadki mieszają się tu z prywatnymi problemami, związkami, rodzinnymi konfliktami i trudnymi decyzjami. Bohaterowie działają pod presją czasu, ponoszą zawodową odpowiedzialność i mierzą się z konsekwencjami własnych błędów. Choć przez lata zmieniały się relacje i obsada, Leśna Góra nadal pozostaje centrum tej historii. W serialu występują m.in.:

  • Michał Żebrowski jako profesor Andrzej Falkowicz
  • Mateusz Janicki jako Michał Wilczewski
  • Pola Gonciarz jako Blanka Milewska
  • Amelia Czaja jako Matylda Smuda
  • Aleksandra Grabowska jako Gloria Krasucka
  • Tomasz Ciachorowski jako Maksymilian Beger
  • Emilia Komarnicka-Klynstra jako Agata Woźnicka
  • Aleksandra Hamkało jako Julia Burska
  • Piotr Głowacki jako Artur Bart
  • Piotr Garlicki jako Stefan Tretter
  • Katarzyna Skrzynecka jako Alina Fisher
  • Marcin Zacharzewski jako Borys Jakubek
  • Marcin Urbanke jako Tadeusz Borucki
  • Filip Bobek jako Marcin Molenda
  • Paulina Gałązka jako Dominika Grec
  • Mateusz Damięcki jako Krzysztof Radwan
Płaczący Mario i Blanka siedzący na podłodze obok łóżeczka dziecięcego. O ich losach w Na dobre i na złe przeczytasz na Eska.
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Na dobre i na złe