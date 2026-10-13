W poprzednim odcinku Wiktoria zaopiekowała się zrozpaczoną Blanką i wyznała córce, że rozstała się z mężem. Doktor Consalida na własną rękę ruszyła na poszukiwania zaginionej wnuczki, ale jej działania doprowadziły do kolejnego ataku w parku. Wszystko skończyło się krwawym starciem lekarki z komisarzem Biegunem. Falkowicz próbował znaleźć Matyldzie nową miłość, swatając ją z Tomaszkiem i stażystą Julkiem Czają. Profesor walczył też o życie Mundka po groźnym wypadku i krwotoku tętniczym.

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„Na dobre i na złe” odcinek 1002 - streszczenie

Zuza, była pacjentka Blanki, wciąż ukrywa się z Niną i traktuje uprowadzoną dziewczynkę jak własną córkę. Zbiera też pieniądze, bo chce jak najszybciej wyjechać z małą za granicę. Tymczasem Mario zostaje porwany przez dawnych kolegów z mafii. W Leśnej Górze Wiki ponownie staje przy stole operacyjnym, gdy Borysa dopada silny ból. Lekarze rozpoznają u niego przepuklinę rozworu przełykowego i decydują, że potrzebny jest pilny zabieg. Później doktor Jakubek proponuje Consalidzie, by zastąpiła go na czas choroby. Mania i Agata odwiedzają Lucka, ale chłopiec w ogóle nie reaguje na widok siostry. Następnego dnia trafia do Leśnej Góry z zapaleniem wyrostka.

„Na dobre i na złe” odcinek 1002 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

1002. odcinek „Na dobre i na złe” TVP2 wyemituje w środę, 21 października 2026 roku. Początek zaplanowano na godzinę 20:50.

„Na dobre i na złe” - opis serialu i obsada

„Na dobre i na złe” to polski serial medyczno-obyczajowy emitowany w TVP2 od 1999 roku. Jego akcja rozgrywa się głównie w szpitalu w Leśnej Górze, gdzie lekarze, pielęgniarki i ratownicy codziennie walczą o zdrowie pacjentów. Medyczne przypadki mieszają się tu z prywatnymi problemami, związkami, rodzinnymi konfliktami i trudnymi decyzjami. Bohaterowie działają pod presją czasu, ponoszą zawodową odpowiedzialność i mierzą się z konsekwencjami własnych błędów. Choć przez lata zmieniały się relacje i obsada, Leśna Góra nadal pozostaje centrum tej historii. W serialu występują m.in.:

Michał Żebrowski jako profesor Andrzej Falkowicz

Mateusz Janicki jako Michał Wilczewski

Pola Gonciarz jako Blanka Milewska

Amelia Czaja jako Matylda Smuda

Aleksandra Grabowska jako Gloria Krasucka

Tomasz Ciachorowski jako Maksymilian Beger

Emilia Komarnicka-Klynstra jako Agata Woźnicka

Aleksandra Hamkało jako Julia Burska

Piotr Głowacki jako Artur Bart

Piotr Garlicki jako Stefan Tretter

Katarzyna Skrzynecka jako Alina Fisher

Marcin Zacharzewski jako Borys Jakubek

Marcin Urbanke jako Tadeusz Borucki

Filip Bobek jako Marcin Molenda

Paulina Gałązka jako Dominika Grec

Mateusz Damięcki jako Krzysztof Radwan