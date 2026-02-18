"Na dobre i na złe", odcinek 982: Falkowicz i Bart stoczą dramatyczną walkę o życie pacjenta z niemal oderwaną głową

Emocje w Leśnej Górze znów sięgnęły zenitu, a ostatni odcinek serialu "Na dobre i na złe" dostarczył fanom solidnej dawki dramatów. Po tragicznej śmierci Leszka, Aleś znalazł się w poważnych tarapatach, gdy Ava publicznie oskarżyła go o zabójstwo przyjaciela. Tymczasem pod opiekę doktora Konicy trafił młody piłkarz, u którego pozornie zwykły uraz kolana doprowadził do odkrycia hemofilii. Największy szok przeżyła jednak Iga, która na SOR-ze odkryła, że jej mała pacjentka, Marlenka, to córka Klemi, a dziewczynka wymagała pilnej operacji z powodu zrostów pooperacyjnych. Dzień pełen wrażeń Agata zakończyła natomiast wizytą u Mani w domu dziecka. Jakie kolejne wyzwania postawi przed nimi życie?

"Na dobre i na złe" odc. 982 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku serialu Martyna, po zakończonej radio- i chemioterapii, pojawi się w Leśnej Górze na badaniach kontrolnych. Wspierana nieustannie przez Tadka, pacjentka ma nadzieję na zakwalifikowanie się do eksperymentalnego programu leczenia raka mózgu prowadzonego przez ośrodek w Bydgoszczy. Jej decyzja stanie się jednak zarzewiem konfliktu między Boruckim a jej ojcem. Tymczasem w szpitalu ponownie zagości inwestor Puchalski, który wcześniej planował zakup placówki, a teraz chce odbudować swój zszargany wizerunek przy pomocy doktora Begera. Na sali operacyjnej profesor Falkowicz wraz z Bartem podejmą się niezwykle trudnego zadania uratowania pacjenta, którego głowa została niemal całkowicie oddzielona od tułowia w wyniku tragicznego wypadku.

"Na dobre i na złe" odc. 982 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani z niecierpliwością wyczekują dalszych losów swoich ulubionych bohaterów z Leśnej Góry. Nadchodzący epizod zapowiada się niezwykle emocjonująco, przynosząc zarówno medyczne wyzwania, jak i osobiste dramaty postaci. Wielu widzów z pewnością zastanawia się, kiedy będą mogli zasiąść przed telewizorami, by śledzić te pasjonujące wątki. Najnowszy, 982. odcinek "Na dobre i na złe" zostanie wyemitowany w środę, 25 lutego 2026 roku, o godzinie 20:55 na antenie TVP2.

"Na dobre i na złe" - opis serialu i obsada

"Na dobre i na złe" to prawdziwy fenomen na polskiej scenie telewizyjnej, który od lat gości w domach milionów widzów. Serial niezmiennie przyciąga przed ekrany, zręcznie łącząc medyczne zagadki z perypetiami prywatnego życia lekarzy i pielęgniarek ze szpitala w Leśnej Górze. Produkcja słynie z poruszania trudnych, etycznych dylematów i wciągających scenariuszy, które sprawiają, że każdy odcinek ogląda się z zapartym tchem. To właśnie dzięki wspaniałym kreacjom aktorskim losy bohaterów są nam tak bliskie. W serialu występują m.in.:

Tomasz Ciachorowski (jako kardiochirurg Maksymilian Beger)

Aldona Jankowska (jako Wanda)

Aleksandra Grabowska (jako doktor Gloria Krasucka)

Katarzyna Skrzynecka (jako doktor Alina Fisher)

Mateusz Damiecki (jako ordynator oddzialu ginekologii Krzysztof Radwan)

Mateusz Janicki (jako Rafal)

Michal Zebrowski (jako prof. Andrzej Falkowicz)

Piotr Garlicki (jako doktor Stefan Tretter)

Pola Gonciarz (jako Blanka Consalida)