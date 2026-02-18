"Na dobre i na złe", odcinek 982: Falkowicz i Bart stoczą dramatyczną walkę o życie pacjenta z niemal oderwaną głową

Spis treści
Emocje w Leśnej Górze znów sięgnęły zenitu, a ostatni odcinek serialu "Na dobre i na złe" dostarczył fanom solidnej dawki dramatów. Po tragicznej śmierci Leszka, Aleś znalazł się w poważnych tarapatach, gdy Ava publicznie oskarżyła go o zabójstwo przyjaciela. Tymczasem pod opiekę doktora Konicy trafił młody piłkarz, u którego pozornie zwykły uraz kolana doprowadził do odkrycia hemofilii. Największy szok przeżyła jednak Iga, która na SOR-ze odkryła, że jej mała pacjentka, Marlenka, to córka Klemi, a dziewczynka wymagała pilnej operacji z powodu zrostów pooperacyjnych. Dzień pełen wrażeń Agata zakończyła natomiast wizytą u Mani w domu dziecka. Jakie kolejne wyzwania postawi przed nimi życie?
"Na dobre i na złe" odc. 982 - streszczenie
W nadchodzącym odcinku serialu Martyna, po zakończonej radio- i chemioterapii, pojawi się w Leśnej Górze na badaniach kontrolnych. Wspierana nieustannie przez Tadka, pacjentka ma nadzieję na zakwalifikowanie się do eksperymentalnego programu leczenia raka mózgu prowadzonego przez ośrodek w Bydgoszczy. Jej decyzja stanie się jednak zarzewiem konfliktu między Boruckim a jej ojcem. Tymczasem w szpitalu ponownie zagości inwestor Puchalski, który wcześniej planował zakup placówki, a teraz chce odbudować swój zszargany wizerunek przy pomocy doktora Begera. Na sali operacyjnej profesor Falkowicz wraz z Bartem podejmą się niezwykle trudnego zadania uratowania pacjenta, którego głowa została niemal całkowicie oddzielona od tułowia w wyniku tragicznego wypadku.
"Na dobre i na złe" odc. 982 - kiedy, gdzie i o której emisja?
Fani z niecierpliwością wyczekują dalszych losów swoich ulubionych bohaterów z Leśnej Góry. Nadchodzący epizod zapowiada się niezwykle emocjonująco, przynosząc zarówno medyczne wyzwania, jak i osobiste dramaty postaci. Wielu widzów z pewnością zastanawia się, kiedy będą mogli zasiąść przed telewizorami, by śledzić te pasjonujące wątki. Najnowszy, 982. odcinek "Na dobre i na złe" zostanie wyemitowany w środę, 25 lutego 2026 roku, o godzinie 20:55 na antenie TVP2.
"Na dobre i na złe" - opis serialu i obsada
"Na dobre i na złe" to prawdziwy fenomen na polskiej scenie telewizyjnej, który od lat gości w domach milionów widzów. Serial niezmiennie przyciąga przed ekrany, zręcznie łącząc medyczne zagadki z perypetiami prywatnego życia lekarzy i pielęgniarek ze szpitala w Leśnej Górze. Produkcja słynie z poruszania trudnych, etycznych dylematów i wciągających scenariuszy, które sprawiają, że każdy odcinek ogląda się z zapartym tchem. To właśnie dzięki wspaniałym kreacjom aktorskim losy bohaterów są nam tak bliskie. W serialu występują m.in.:
- Tomasz Ciachorowski (jako kardiochirurg Maksymilian Beger)
- Aldona Jankowska (jako Wanda)
- Aleksandra Grabowska (jako doktor Gloria Krasucka)
- Katarzyna Skrzynecka (jako doktor Alina Fisher)
- Mateusz Damiecki (jako ordynator oddzialu ginekologii Krzysztof Radwan)
- Mateusz Janicki (jako Rafal)
- Michal Zebrowski (jako prof. Andrzej Falkowicz)
- Piotr Garlicki (jako doktor Stefan Tretter)
- Pola Gonciarz (jako Blanka Consalida)