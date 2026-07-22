Mroczne karty i tragiczny finał Kasi. Zdrada w nowych odcinkach "M jak miłość"

Sowiński uderzy w Chodakowskich. Zmusi Kasię do współpracy w nowym sezonie "M jak miłość"

Szantażowany przez Sowińskiego powrót Kasi do trudnej gry to dopiero początek jesiennych emocji w "M jak miłość". Mężczyzna nie zadowoli się jedynie wspólnymi nocami, do których przymusił lekarkę w finale poprzedniej serii. Cały ten układ będzie miał na celu zatajenie prawdy o ojcostwie Zosi przed Jakubem i Mariuszem. Zdesperowana Sanocka będzie brnąć w kolejne kłamstwa, mając już na koncie niewierność małżeńską oraz utratę oszczędności, które przekazała szantażystce Ance (Katarzyna Russ) w zamian za jej dyskrecję.

Nadchodzące epizody po wakacyjnej przerwie przyniosą eskalację żądań Aleksandra. Dyrektor kliniki wykorzysta swoją pozycję i zażąda od Sanockiej, będącej najbliższą przyjaciółką Anety, współudziału w zniszczeniu Chodakowskiego. Sytuację ułatwi mu zatrudnienie w placówce Klaudii (Magdalena Dwurzyńska), która już w przeszłości omal nie doprowadziła do rozpadu ich małżeństwa. Powracający koszmar przyniesie jednak dla Olka jeszcze bardziej dramatyczne konsekwencje.

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Sanocka podda się presji Aleksandra w kolejnych odcinkach "M jak miłość"

Akcja nabierze tempa w drugim, 1938. odcinku serialu, gdy Aneta straci cierpliwość do męża, obserwując jego relację z Klaudią. To da Aleksandrowi powody do triumfu, jednak jego głównym celem pozostanie całkowite pogrążenie Chodakowskiego. W ten sposób Sowiński będzie zamierzał zemścić się za los swojej niepełnosprawnej siostry Ewy (Karolina Dryzner), obwiniając Olka o tragiczny błąd medyczny, który doprowadził do jej obecnego stanu.

To właśnie w 1938. odsłonie "M jak miłość" Aleksander postawi Kasi twarde ultimatum, domagając się jej pomocy w zniszczeniu lekarza. Sanocka znajdzie się w tragicznym położeniu, gdyż sprawa będzie dotyczyć jej przyjaciela i męża najbliższej powierniczki. Co gorsza, Aneta również będzie znać tajemnicę Kasi i mogłaby w ramach zemsty wyjawić całą prawdę. Lekarka skalkuluje jednak ryzyko i ostatecznie ugnie się przed Sowińskim, którego groźby uzna za znacznie bardziej niebezpieczne od ewentualnego gniewu przyjaciółki.

Tragiczny finał bezdusznej Kasi w jesiennej ramówce "M jak miłość"

Informacje portalu swiatseriali.interia.pl wskazują, że decyzja Kasi o współpracy z Sowińskim znajdzie swoje odzwierciedlenie w tarocie. Tereska, stawiając karty w 1938. odcinku, przekaże Anecie przerażającą wróżbę. Wizja pielęgniarki okaże się zaskakująco dokładnym opisem nadchodzących działań Sanockiej, która wkrótce uderzy w rodzinę Chodakowskich.

„- Pojawi się ktoś, kto będzie chciał zburzyć spokój twojej rodziny. Miecz symbolizuje walkę” – ostrzeże Tereska.

„- Chyba obie wiemy, kogo masz na myśli” – odpowie Aneta, błędnie zakładając, że sprawa dotyczy bezpośrednio Aleksandra i Klaudii.

„- Ktoś bliski, kobieta, młoda… mroczne kłopoty… ta historia… skończy się źle, bardzo źle… I nie będziesz mogła jej pomóc” – doda pielęgniarka w swojej przepowiedni. Słowa te jasno zasygnalizują, że zagrożenie nie płynie ze strony młodej stażystki, ale uderzy bezpośrednio ze strony najbliższej przyjaciółki żony Olka.

Dalszy rozwój wydarzeń potwierdzi mroczne przeczucia Tereski. Sojusz z Sowińskim przyniesie Kasi tragiczne konsekwencje. Sanocka odniesie rany i ostatecznie trafi na komisariat policji. Aneta, zgodnie z proroctwem, nie zdoła wyciągnąć przyjaciółki z narastających kłopotów, dopełniając tym samym ponurą wizję z kart tarota.