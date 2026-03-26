"MasterChef" ogłasza nowego jurora! Wielki powrót popularnego kucharza

Nowy juror w programie "MasterChef"
Znamy nowego jurora programu "MasterChef Polska". Kiedy ogłoszono, że komisja zostanie poszerzona o czwartego członka, wśród fanów show rozpoczęły się spekulacje, kto to będzie. 26 marca w magazynie "Dzień Dobry TVN" odbyło się oficjalne ogłoszenie składu jury 15. edycji "MasterChefa". W nowym sezonie powrócą Magda Gessler, Michel Moran oraz Przemysław Klima, ale dołączy do niech jeszcze jeden kulinarny ekspert. Niektórym fanom udało się trafić w przewidywaniach! Produkcja programu postanowiła postawić na kucharza, który lata temu był już gwiazdą TVN. Wiecie, już o kim mowa?
ZOBACZ TAKŻE: Magda Gessler szczyci się udanymi rewolucjami. Statystyki mówią same za siebie
Pascal Brodnicki jurorem 15. edycji "MasterChefa"
26 marca dowiedzieliśmy się, że czwartym jurorem "MasterChefa" został Pascal Brodnicki. To doskonale znany przez wiele osób francusko-polski kucharz, który popularność zdobył już w 2004 roku. Wtedy na antenie TVN pojawił się jego autorski program kulinarny "Pascal: Po prostu gotuj!". Show miało świetne wyniki oglądalności. W kolejnych latach stacja TVN realizowała jego kolejne autorskie formaty, jak "Pascal Express" i "Smakuj świat z Pascalem". W ostatnich 10 latach Brodnicki skupił się na karierze w mediach społecznościowych. Od 2016 roku prowadzi kanał na YouTube. 15. edycja "MasterChefa" będzie jego wielkim powrotem do telewizji.
"MasterChef" - kiedy 15. edycja?
Kiedy widzowie TVN zobaczą Pascala Brodnickiego w "MasterChefie"? Na premierę będą musieli trochę poczekać, ponieważ nagrywania dopiero się zaczną. Odcinki będą nagrywane w okresie wiosenno-letnim, a program trafi do ramówki stacji jesienią tego roku. Premiera prawdopodobnie na początku września 2026. Więcej informacji poznamy wkrótce.