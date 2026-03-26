"MasterChef" ogłasza nowego jurora! Wielki powrót popularnego kucharza

Nowy juror w programie "MasterChef"

Znamy nowego jurora programu "MasterChef Polska". Kiedy ogłoszono, że komisja zostanie poszerzona o czwartego członka, wśród fanów show rozpoczęły się spekulacje, kto to będzie. 26 marca w magazynie "Dzień Dobry TVN" odbyło się oficjalne ogłoszenie składu jury 15. edycji "MasterChefa". W nowym sezonie powrócą Magda Gessler, Michel Moran oraz Przemysław Klima, ale dołączy do niech jeszcze jeden kulinarny ekspert. Niektórym fanom udało się trafić w przewidywaniach! Produkcja programu postanowiła postawić na kucharza, który lata temu był już gwiazdą TVN. Wiecie, już o kim mowa?

Pascal Brodnicki jurorem 15. edycji "MasterChefa"

26 marca dowiedzieliśmy się, że czwartym jurorem "MasterChefa" został Pascal Brodnicki. To doskonale znany przez wiele osób francusko-polski kucharz, który popularność zdobył już w 2004 roku. Wtedy na antenie TVN pojawił się jego autorski program kulinarny "Pascal: Po prostu gotuj!". Show miało świetne wyniki oglądalności. W kolejnych latach stacja TVN realizowała jego kolejne autorskie formaty, jak "Pascal Express" i "Smakuj świat z Pascalem". W ostatnich 10 latach Brodnicki skupił się na karierze w mediach społecznościowych. Od 2016 roku prowadzi kanał na YouTube. 15. edycja "MasterChefa" będzie jego wielkim powrotem do telewizji.

"MasterChef" - kiedy 15. edycja?

Kiedy widzowie TVN zobaczą Pascala Brodnickiego w "MasterChefie"? Na premierę będą musieli trochę poczekać, ponieważ nagrywania dopiero się zaczną. Odcinki będą nagrywane w okresie wiosenno-letnim, a program trafi do ramówki stacji jesienią tego roku. Premiera prawdopodobnie na początku września 2026. Więcej informacji poznamy wkrótce.