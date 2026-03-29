Marysia z "M jak miłość" na skraju wyczerpania. Nocny wybryk Artura wywoła ogromne zmęczenie u Rogowskiej

Emisja 1921. odcinka "M jak miłość". Marysia obudzi się całkowicie wykończona

W porannych scenach 1921. epizodu popularnej telenoweli widzowie zobaczą, jak Agnes bierze na siebie obowiązki związane z małym Antosiem (Mark Myronenko). Rotke celowo pozwoli Marysi nieco dłużej pospać i samodzielnie zajmie się potomkiem Pawła Zduńskiego (Rafał Mroczek). Gdy Rogowska wreszcie opuści swoją sypialnię i zejdzie na parter, poczuje ogromną wdzięczność wobec pasierbicy za tę niespodziewaną pomoc.

Niestety dodatkowe minuty snu niewiele pomogą, ponieważ kobieta nadal będzie funkcjonować na skraju całkowitego wyczerpania organizmu. Bezpośrednią przyczyną jej kiepskiego samopoczucia okaże się nocny hałas spowodowany przez wracającego męża. Zmęczona lekarka postanowi opowiedzieć o nocnym incydencie pasierbicy, co początkowo wywoła u młodej dziewczyny spore zdziwienie.

- Zaspałam. Cześć. Dziękuję ci, że się nim zajęłaś - podziękuje jej Marysia, po czym zwróci się do Antka, a potem znów do Agnes - Zrobię sobie kawę, a potem się z tobą pobawię, co? Ojej, jestem tak zmęczona. Artur wrócił późno. Obudził mnie, a potem nie mogłam zasnąć.

- A to jakieś wyzwanie do pacjenta? - zainteresuje się jego córka.

Podejrzenia wobec Artura w 1921. odcinku "M jak miłość". Agnes nie uwierzy w wersję o awarii

Szybko wyjdzie na jaw, że Rogowski spędził minioną noc w towarzystwie Joanny (Dominika Sakowicz). Pozbawiona podejrzeń żona spróbuje racjonalnie wytłumaczyć nocną eskapadę swojego partnera, jednak dla bystrej Agnes te wyjaśnienia zabrzmią bardzo niewiarygodnie. Córka lekarza od razu zwróci uwagę na fakt, że jej ojciec i nowa znajoma spędzają ze sobą ostatnio każdą wolną chwilę.

- Nie, u Joanny w domu była awaria. No jak to w niedzielę nie mogła wezwać hydraulika - wyjaśni Rogowska.

- Aha i wezwała internistę - skwituje Rotke.

Po usłyszeniu tej ironicznej uwagi zaskoczona lekarka z wrażenia upuści metalowy pojemnik z ziarnami kawy. Widząc reakcję macochy, pasierbica natychmiast ruszy jej z pomocą i zaproponuje przygotowanie gorącego napoju. Dzięki temu wyczerpana kobieta zyska szansę na dłuższą chwilę bezcennego odpoczynku, z czego zresztą bardzo chętnie skorzysta.

- Marysiu, usiądź. Obudź się, a ja zrobię ci kawę, dobra? - zaproponuje jej pasierbica, na co jej macocha posłusznie się zgodzi.

Pasierbica uratuje sytuację. Agnes z "M jak miłość" rozprawi się z Joanną i zadzwoni po Pawła

Uszczypliwy komentarz młodej dziewczyny sprawi, że Rogowska wreszcie zacznie analizować nocne wydarzenia. Cały kontekst wizyty jej męża u innej kobiety w środku nocy wyda się jej mocno podejrzany. Lekarka poczuje ogromne przytłoczenie zaistniałą sytuacją, łącząc fizyczne wycieńczenie opieką nad małym dzieckiem z nagłymi, w pełni uzasadnionymi obawami o wierność swojego męża.

Na szczęście energiczna Rotke postanowi wziąć sprawy we własne ręce i stanowczo zainterweniować. Dziewczyna spotka się z Dobrzańską, przeprowadzając z nią bardzo ostrą wymianę zdań, która definitywnie zniechęci sąsiadkę do kontynuowania niebezpiecznego flirtu z żonatym lekarzem. W kolejnym kroku troskliwa pasierbica chwyci za telefon i poprosi Pawła Zduńskiego o pilny przyjazd, aby definitywnie odciążyć opadającą z sił Marysię.