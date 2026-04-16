"M jak miłość" Zaskakujące słowa małego Antosia. Paweł wraca po próbie samobójczej

M jak miłość: Pierwsze słowo Antosia. Zwróci się do Agnes

To właśnie córka Artura usłyszy z ust dziewięciomiesięcznego chłopca wyjątkowe słowo „mama”. W 1927. odcinku telenoweli syn Pawła w ten sposób nazwie swoją przybraną ciocię. Warto przypomnieć, że lekarka, która wróciła z Niemiec do Grabiny, nie jest spokrewniona ze Zduńskim. Artur Rogowski to ojczym Pawła, natomiast Marysia pełni rolę macochy dla Agnes.

Ostatnie tragiczne wydarzenia bardzo dotkliwie dotknęły całą rodzinę Rogowskich, dlatego pojawienie się kobiety jest istnym cudem. Bez wsparcia przybranej córki Marysia po prostu nie dałaby sobie ze wszystkim rady.

Artur zawiedzie Marysię w nowych odcinkach M jak miłość

Kiedy po śmierci Franki Zduński targa się na własne życie, 1927. epizod brutalnie uświadomi Marysi, że jej jedyną opoką jest Agnes. Artur skupi się wyłącznie na pacjentach w lipnickiej przychodni. Późną jesienią w okolicy wybuchnie masowa epidemia grypy, co całkowicie pochłonie lekarza, odbierając mu czas dla żony i wnuka.

Gdy nadejdzie moment wyjazdu do warszawskiego szpitala po Pawła, Rogowski po raz kolejny zostawi Marysię samą na placu boju.

17

- Kochanie, ja cię przepraszam, że ciebie z tym wszystkim zostawiam. Chciałem z tobą pojechać, ale to, co się dzieje ostatnio w przychodni to jest jakieś szaleństwo. Grypa kosi równo wszystkich

Szef wiejskiej przychodni i internista będzie tłumaczył swoją nieobecność zawodowymi obowiązkami, które nie pozwalają mu opuścić stanowiska pracy.

- Zupełnie niepotrzebnie. Po co się przejmujesz. Dobrze, że Agnes może się zająć małym. A ja sobie ze wszystkim poradzę. Jak zwykle... -

Słowa coraz bardziej przybitej Marysi spotkają się z krótką reakcją męża.

- Raz jeszcze przepraszam. Daj mi proszę znać, jak będziesz wracać

M jak miłość: Barbara Mostowiak pociesza córkę

Zrozpaczoną sytuacją córkę spróbuje wesprzeć Barbara. Seniorka rodu sama jednak będzie głęboko zaniepokojona stanem Pawła, który po stracie ukochanej wpadł w ciężką depresję i nie widzi już dalszego sensu istnienia.

- Córciu, nie martw się... My wszyscy się martwimy. Zobaczysz, jak Paweł będzie tu w Grabinie, otoczony rodziną, to na pewno szybko dojdzie do siebie

Do rozmowy włączy się również Agnes, czuwająca nieustannie nad małym Antosiem.

- Babcia ma rację... Na pewno tak będzie -

Z uśmiechem na twarzy zareaguje na te słowa Marysia.

- Babcie wszystkie mają rację...

Po czym natychmiast przeniesie swoją uwagę na małego wnuka.

- Kochanie, jadę po twojego tatę... Już uciekam...

Zduński w M jak miłość zobaczy więź Agnes z Antosiem

Po powrocie do Grabiny w 1927. odcinku Paweł na własne oczy ujrzy, z jaką czułością i zaangażowaniem Agnes opiekuje się jego potomkiem. Maluch będzie z nią niesamowicie mocno zżyty, traktując ją jak rodzoną matkę, a ona obdarzy go równie silnym uczuciem.