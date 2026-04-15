"M jak miłość". Terapeutka wyciągnie Pawła z głębokiej depresji?

Paweł opuszcza szpital w 1927 odcinku "M jak miłość". Emisja 21.04.2026

Po dramatycznych wydarzeniach i próbie samobójczej Zduński zostanie wypisany z placówki medycznej, jednak jego stan psychiczny nadal będzie daleki od ideału. Widzowie zobaczą te sceny we wtorek, 21 kwietnia 2026 roku, o godzinie 20.55 na antenie TVP2. Marysia zdecyduje się zabrać syna do rodzinnej Grabiny, licząc na to, że spokojne otoczenie w domu Mostowiaków ułatwi mu rekonwalescencję. Głównym celem powrotu będzie uświadomienie Pawłowi, że musi odzyskać równowagę dla małego Antosia, który bardzo tęskni za ojcem i pilnie potrzebuje jego obecności w swoim życiu.

Zduński wraca do Grabiny. Bliscy walczą o jego przyszłość w "M jak miłość"

Rodzina zrobi wszystko, by pomóc wdowcowi zrealizować ostatnią wolę zmarłej Franki i ponownie stać się oparciem dla synka. Oprócz Marysi w proces ten zaangażują się seniorka rodu Barbara oraz Agnes (Amanda Mincewicz), która obecnie przejęła obowiązki wychowawcze nad pozbawionym rodziców Antosiem. Choć Rogowska będzie pełna obaw o los swojego dziecka, wsparcie matki pozwoli jej uwierzyć w skuteczność domowej terapii. Najbliżsi staną przed trudnym wyzwaniem, ale wspólnie podejmą intensywne działania, by przywrócić Pawłowi dawne chęci do normalnego funkcjonowania.

Trudne relacje ojca z synem w "M jak miłość". Antoś wpadnie w panikę

Podczas wspólnego wyjścia na zewnątrz w towarzystwie Agnes i małego chłopca, załamany mężczyzna będzie trzymał się na dystans. Kiedy w końcu spróbuje zbliżyć się do dziecka, maluch zareaguje głośnym płaczem. Dopiero interwencja Agnes sprawi, że chłopiec poczuje się bezpiecznie i przestanie szlochać. Roztrzęsiony Zduński po powrocie do budynku zacznie wyrzucać sobie całkowity brak kompetencji rodzicielskich, o czym dobitnie opowie w dalszej części sceny.

- To moja wina. Niepotrzebnie brałem go na ręce. Przestraszył się...

- Paweł wiesz, że mówisz głupoty? Dzieci nawet jeśli nie wiedzą, co się dzieje, to czują nasze napięcie. W tym przypadku twoje. Ale jak ty się uspokoisz, to mały też będzie spokojny. Sam to najlepiej wiesz - wyjaśni mu Agnes. - Dobrze mówię babciu? - zwróci się do Barbary.

Judyta Kosowska odwiedza Zduńskiego. Psycholożka z "M jak miłość" odrzucona

Widząc pogarszający się stan syna, Marysia zaaranżuje spotkanie z profesjonalistką. Judyta Kosowska pojawi się w domu, aby zbadać sytuację, ale zderzy się z ogromnym oporem pacjenta. Mężczyzna wyraźnie zaznaczy swoją niechęć do współpracy, co sprawi, że początkowe plany terapeutki legną w gruzach. Rozmowa między tą dwójką będzie niezwykle chłodna, a Zduński szybko utnie próby nawiązania jakiegokolwiek dialogu.

- Mama mówiła, że chce pani ze mną porozmawiać...

- Tak, bardzo jej na tym zależy. Bardzo jej zależy na tobie. Przepraszam Judyta... Możemy mówić sobie na ty? Pozwolisz?

- Paweł... W szpitalu codziennie rozmawiałem z psychologiem. I wybacz, dzisiaj nie mam ochoty na rozmowę

- Jasne, jasne, ale może pozwolisz tylko spacer dzisiaj?

- Może nie dzisiaj...

- Okej. Ale jeżeli będziesz miał ochotę, to ja jestem zawsze gotowa do rozmowy. Na twoich zasadach i twoich warunkach, okej? - zaproponuje Judyta, lecz Paweł nic nie odpowie.

Przełom w terapii Pawła? Nowe wątki w nadchodzących odcinkach "M jak miłość"

Mimo trudnych początków, scenarzyści zaplanowali rozwój tej relacji w kolejnych epizodach, które zostaną wyemitowane tuż przed wakacyjną przerwą. Specjalistka ostatecznie przełamie barierę obronną wdowca i opracuje skuteczną metodę leczenia. Jej zaangażowanie pomoże mężczyźnie przejść przez proces żałoby, wygrać z ciężką chorobą i odzyskać dawne siły, dzięki czemu osierocony Antoś wreszcie odzyska swojego ukochanego ojca.