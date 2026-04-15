"M jak miłość". Terapeutka wyciągnie Pawła z głębokiej depresji?

Agnieszka Pyź
2026-04-15 13:16

W 1927. odsłonie serialu "M jak miłość" u boku Pawła (Rafał Mroczek) zjawi się nowa kobieta. To terapeutka Judyta Kosowska (Paulina Chruściel), która spróbuje pomóc Zduńskiemu po stracie Franki (Dominika Kachlik) oraz niedawnej próbie samobójczej. Mężczyzna po powrocie do Grabiny trafi pod opiekę bliskich, a z inicjatywy Marysi (Małgorzata Pieńkowska) dojdzie do spotkania ze specjalistką. Pierwsza konfrontacja nie pójdzie jednak po myśli psycholożki.

Autor: TVP VOD/ Materiały prasowe M jak miłość odc. 1927. Paweł (Rafał Mroczek), Judyta (Paulina Chruściel)

Paweł opuszcza szpital w 1927 odcinku "M jak miłość". Emisja 21.04.2026

Po dramatycznych wydarzeniach i próbie samobójczej Zduński zostanie wypisany z placówki medycznej, jednak jego stan psychiczny nadal będzie daleki od ideału. Widzowie zobaczą te sceny we wtorek, 21 kwietnia 2026 roku, o godzinie 20.55 na antenie TVP2. Marysia zdecyduje się zabrać syna do rodzinnej Grabiny, licząc na to, że spokojne otoczenie w domu Mostowiaków ułatwi mu rekonwalescencję. Głównym celem powrotu będzie uświadomienie Pawłowi, że musi odzyskać równowagę dla małego Antosia, który bardzo tęskni za ojcem i pilnie potrzebuje jego obecności w swoim życiu.

Zduński wraca do Grabiny. Bliscy walczą o jego przyszłość w "M jak miłość"

Rodzina zrobi wszystko, by pomóc wdowcowi zrealizować ostatnią wolę zmarłej Franki i ponownie stać się oparciem dla synka. Oprócz Marysi w proces ten zaangażują się seniorka rodu Barbara oraz Agnes (Amanda Mincewicz), która obecnie przejęła obowiązki wychowawcze nad pozbawionym rodziców Antosiem. Choć Rogowska będzie pełna obaw o los swojego dziecka, wsparcie matki pozwoli jej uwierzyć w skuteczność domowej terapii. Najbliżsi staną przed trudnym wyzwaniem, ale wspólnie podejmą intensywne działania, by przywrócić Pawłowi dawne chęci do normalnego funkcjonowania.

Trudne relacje ojca z synem w "M jak miłość". Antoś wpadnie w panikę

Podczas wspólnego wyjścia na zewnątrz w towarzystwie Agnes i małego chłopca, załamany mężczyzna będzie trzymał się na dystans. Kiedy w końcu spróbuje zbliżyć się do dziecka, maluch zareaguje głośnym płaczem. Dopiero interwencja Agnes sprawi, że chłopiec poczuje się bezpiecznie i przestanie szlochać. Roztrzęsiony Zduński po powrocie do budynku zacznie wyrzucać sobie całkowity brak kompetencji rodzicielskich, o czym dobitnie opowie w dalszej części sceny.

- To moja wina. Niepotrzebnie brałem go na ręce. Przestraszył się...

- Paweł wiesz, że mówisz głupoty? Dzieci nawet jeśli nie wiedzą, co się dzieje, to czują nasze napięcie. W tym przypadku twoje. Ale jak ty się uspokoisz, to mały też będzie spokojny. Sam to najlepiej wiesz - wyjaśni mu Agnes. - Dobrze mówię babciu? - zwróci się do Barbary.

Judyta Kosowska odwiedza Zduńskiego. Psycholożka z "M jak miłość" odrzucona

Widząc pogarszający się stan syna, Marysia zaaranżuje spotkanie z profesjonalistką. Judyta Kosowska pojawi się w domu, aby zbadać sytuację, ale zderzy się z ogromnym oporem pacjenta. Mężczyzna wyraźnie zaznaczy swoją niechęć do współpracy, co sprawi, że początkowe plany terapeutki legną w gruzach. Rozmowa między tą dwójką będzie niezwykle chłodna, a Zduński szybko utnie próby nawiązania jakiegokolwiek dialogu.

- Mama mówiła, że chce pani ze mną porozmawiać...

- Tak, bardzo jej na tym zależy. Bardzo jej zależy na tobie. Przepraszam Judyta... Możemy mówić sobie na ty? Pozwolisz?

- Paweł... W szpitalu codziennie rozmawiałem z psychologiem. I wybacz, dzisiaj nie mam ochoty na rozmowę

- Jasne, jasne, ale może pozwolisz tylko spacer dzisiaj?

- Może nie dzisiaj...

- Okej. Ale jeżeli będziesz miał ochotę, to ja jestem zawsze gotowa do rozmowy. Na twoich zasadach i twoich warunkach, okej? - zaproponuje Judyta, lecz Paweł nic nie odpowie.

Przełom w terapii Pawła? Nowe wątki w nadchodzących odcinkach "M jak miłość"

Mimo trudnych początków, scenarzyści zaplanowali rozwój tej relacji w kolejnych epizodach, które zostaną wyemitowane tuż przed wakacyjną przerwą. Specjalistka ostatecznie przełamie barierę obronną wdowca i opracuje skuteczną metodę leczenia. Jej zaangażowanie pomoże mężczyźnie przejść przez proces żałoby, wygrać z ciężką chorobą i odzyskać dawne siły, dzięki czemu osierocony Antoś wreszcie odzyska swojego ukochanego ojca.

