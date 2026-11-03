M jak miłość, odcinek 1960. Elżbieta zacznie grozić Lilce, która zechce wycofać oskarżenia wobec Kamy

Kama zaapeluje do sumienia Lilki w 1960 odcinku "M jak miłość"

W 1960 odcinku "M jak miłość" dojdzie do spotkania Kamy z Lilką, która wcześniej zarzuci jej poważny błąd i zażądała olbrzymiej rekompensaty finansowej. Roszczenia obejmą uszkodzenie mieszków włosowych, kosztowną terapię, straty wizerunkowe oraz zerwany kontrakt reklamowy. Chodakowska będzie mieć pełną świadomość swojej niewinności, jednak sytuacja będzie wyglądała dla niej fatalnie. Przeciwko niej będą świadczyły bowiem dokumenty przesłane przez renomowaną kancelarię prawną, specjalizującą się właśnie w tego typu sprawach.

W obliczu takich faktów w 1960 odcinku "M jak miłość" Chodakowska dojdzie do wniosku, że jedynym ratunkiem jest spokojna rozmowa z Kolender i poruszenie jej sumienia. Obie kobiety doskonale zdadzą sobie przecież sprawę z tego, że Lilka posługuje się kłamstwem. Kama postanowi uświadomić przeciwniczce powagę sytuacji. Fryzjerka otwarcie wytłumaczy dziewczynie, że fałszywe oskarżenia mogą pogrążyć nie tylko jej salon i życie, ale również samą Lilkę, co ostatecznie przyniesie zamierzony skutek.

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Lilka zechce zerwać układ z Elżbietą w 1960 odcinku "M jak miłość"

Słowa fryzjerki działają tak mocno, że w 1960 odcinku "M jak miłość" Lilka podejmie decyzję o wycofaniu się ze zmowy z Domańską. Elżbieta nie będzie zamierzała jednak do tego dopuścić, ponieważ jej plan będzie przebiegał dotąd bez zarzutu i niewiele będzie brakowało do całkowitego pogrążenia Kamy. Sama Chodakowska niczego się zresztą nie będzie domyślała, gdyż Domańska za pomocą kolejnej intrygi, uśpi czujność zarówno jej, jak i Marcina (Mikołaj Roznerski).

W 1960 odcinku "M jak miłość" Elżbieta stanowczo odrzuci możliwość rozwiązania ich układu, a widząc opór ze strony Lilki, zacznie jej otwarcie grozić. Taki obrót spraw postawi Kolender w sytuacji bez wyjścia, w której każdy kolejny ruch będzie wiązał się z ogromnym ryzykiem. Dziewczyna znajdzie się w potrzasku, ponieważ teraz śmiertelne zagrożenie będzie stanowiła dla niej nie tylko mściwa Domańska, ale także broniąca się Chodakowska.

Trudny wybór zastraszanej Lilki w 1960 odcinku "M jak miłość"

Jakie kroki w obliczu takiego szantażu podejmie ostatecznie Lilka w 1960 odcinku "M jak miłość"? Niewykluczone, że postanowi zostać po stronie Elżbiety i będzie liczyć na uniknięcie konsekwencji po pomyślnej realizacji jej planu. Za takim rozwiązaniem będzie przemawiał fakt, że to one wciąż mają w tym sporze przewagę i trzymają Kamę w szachu.

Istnieje też scenariusz, w którym w 1960 odcinku "M jak miłość" Kolender opowie się po stronie skrzywdzonej Chodakowskiej i wyzna prawdę o zleceniu od Domańskiej. Wkrótce w kolejnych odsłonach serialu wyjaśni się, czy Elżbieta poniesie wreszcie karę za swoje czyny, czy nadal będzie bezkarnie niszczyć rodzinę Chodakowskich cudzymi rękami.

Premiera 1960 odcinka "M jak miłość" w TVP2. Kiedy oglądać?

Telewizyjna premiera 1960 odcinka serialu "M jak miłość" odbędzie się we wtorek, 24 listopada 2026 roku, o godzinie 20.50 na antenie stacji TVP2.