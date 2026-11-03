"M jak miłość", odcinek 1955. Ciało Sowińskiego znalezione w lesie pod Piasecznem

Zwłoki Sowińskiego odnalezione w 1955. odcinku "M jak miłość"

W 1955. odcinku "M jak miłość", dokładnie po dwóch miesiącach od morderstwa Sowińskiego, sytuacja Mariusza stanie się niezwykle napięta. Chociaż organy ścigania na tym etapie nie łączą jeszcze Sanockiego ze śmiercią dyrektora kliniki i byłego kochanka Kasi, to mężczyzna sam wcześniej wyznał żonie prawdę o swojej wiedzy na temat romansu i stwierdził, że rywal poniósł zasłużoną karę. Dodatkowym problemem dla sprawcy okaże się nagła ucieczka Kasi z ich wspólnego domu.

Nieprzewidywalny morderca o przełomie w sprawie dowie się zupełnie przypadkiem z telewizji w 1955. odcinku "M jak miłość". Informacja o odnalezieniu zwłok Sowińskiego zmusi go do szybkiego działania. Sanocki będzie musiał teraz zaplanować nie tylko to, jak powstrzymać Kasię przed pójściem na policję, ale również wymyślić sposób na uniknięcie odpowiedzialności karnej za swój czyn.

„Policja potwierdza, że ciało znalezione dziś rano w lesie to dyrektor warszawskiej kliniki, Aleksander Sowiński. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną zgonu i czy do śmierci przyczyniły się osoby trzecie. Policja odmówiła komentarza ze względu na dobro śledztwa i prowadzone czynności” - taki komunikat o zwłokach Sowińskiego pojawi się w serwisie informacyjnym.

Jak na te doniesienia zareaguje Mariusz w 1955. odcinku "M jak miłość"? Mężczyzna ponownie zacznie szukać ukojenia w alkoholu, upije się i z ogromnym trudem będzie panował nad emocjami. Postanowi także wykonać telefon do Kasi, aby dać jej jasno do zrozumienia, że nie pozwoli jej od siebie odejść i cała sprawa jest jeszcze daleka od zakończenia.

„Kasiu, co się dzieje? Gdzie jesteś? Martwię się o was... Proszę, wróć do domu...”

Informacja o makabrycznym odkryciu w lesie dotrze w 1955. odcinku "M jak miłość" również do Anety (Ilona Janyst) oraz Olka (Maurycy Popiel). O zamordowaniu dyrektora kliniki poinformuje ich Marcin (Mikołaj Roznerski). Wydarzy się to krótko po tym, jak Olek dotkliwie pobije Mariusza, który wcześniej wtargnie do mieszkania Chodakowskich i zaatakuje Anetę. Faktyczny morderca Sowińskiego zacznie wówczas rzucać w stronę Olka groźby, a lekarz nie będzie miał pojęcia, że rozmawia z prawdziwym zabójcą.

Kiedy emisja 1955. odcinka "M jak miłość" w TVP2?

Telewidzowie zobaczą 1955. odcinek serialu "M jak miłość" w poniedziałek, 9 listopada 2026 roku, o godzinie 20.50 na antenie stacji TVP2.

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