La Promesa – pałac tajemnic, odcinek 516: Nieprawdopodobne odkrycie Lorenza! Pozna prawdę na temat zatrucia żołnierzy

Manuel będzie szukał Gregoria, a Lorenzo pozna prawdę o zatruciu żołnierzy w 516. odcinku „La Promesy”

W 516. odcinku „La Promesy” Manuel zostawi Gregoriowi wiadomość z propozycją spotkania. Będzie to kolejna próba nawiązania kontaktu z mężczyzną. Tymczasem Lorenzo dowie się, że przyczyną zatrucia żołnierzy na froncie mogły być dżemy. W 517. odcinku Alonso będzie wypytywał go o okoliczności tego zdarzenia. Czy Lorenzo zdecyduje się powiedzieć markizowi wszystko, co wie?

Problemy nie ominą również Marcelo. W 515. odcinku Teresa poprosiła męża, by bardziej przykładał się do pracy. Teraz Marcelo zastąpi chorego Santosa i zostanie lokajem Curra. Nie będzie to jednak łatwe zadanie, ponieważ mężczyzna już wcześniej miał problemy z wykonywaniem obowiązków. Czy poradzi sobie na nowym stanowisku?

Księżna doceni talent Lopego, a Catalina i Pelayo zostaną pochwaleni w 516. odcinku „La Promesy”

W 515. odcinku księżna de Carril dowiedziała się o związku Very z Lopem. Teraz kobieta będzie pod wrażeniem talentu kucharza. Nie wiadomo, czy zmieni to jej stosunek do relacji córki z pracownikiem pałacu, ale jej uznanie dla umiejętności Lopego może mieć znaczenie dla dalszych wydarzeń.

Dobre wiadomości otrzymają również Catalina i Pelayo. W 515. odcinku para wróciła z przyjęcia zadowolona, mimo sprzeciwu Cruz. Teraz prasa doceni ich postawę podczas wydarzenia. To kolejny pozytywny sygnał dla pary, która od pewnego czasu próbuje odbudować swój związek.

La Promesa – pałac tajemnic, odcinek 516. Kiedy i gdzie oglądać?

Odcinek 516. serialu „La Promesa – pałac tajemnic” zostanie wyemitowany w poniedziałek, 9 listopada 2026 roku o godz. 15:05 na antenie TVP2. Nowy epizod będzie można obejrzeć również w serwisie TVP VOD. W streamingu dostępne są również poprzednie odsłony serialu.

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