Dramat w "M jak miłość". Kasia ucieka przed Mariuszem z małą Zosią - WIDEO

"M jak miłość", odcinek 1955. Kasia decyduje się na ucieczkę z córką od Mariusza

W 1955. odcinku "M jak miłość" traumatyczny poranek po gwałcie uświadomi Kasi, że jej dotąd kochający mąż przeobraził się w nieobliczalnego szaleńca. Kobieta zrozumie, że Mariusz stanowi zagrożenie nie tylko dla niej, ale również dla małej Zosi. Choć obecnie mężczyzna jest zapatrzony w dziewczynkę, wszystko może się zmienić, gdy odkryje prawdę o jej biologicznym ojcu, którym jest Jakub Karski (Krzysztof Kwiatkowski). Wówczas jego reakcja będzie całkowicie nieprzewidywalna.

W najnowszym wydaniu "Kulis serialu M jak miłość" pokazano fragmenty 1955. odcinka, w których bohaterka podejmuje ostateczną decyzję o odejściu. Impulsem stanie się dla niej komunikat radiowy o odnalezieniu zwłok Aleksandra Sowińskiego, co ostatecznie utwierdzi Kasię w przekonaniu, że to jej mąż zamordował jej dawnego kochanka.

„Kasia decyduje się na ucieczkę, ponieważ boi się Mariusza i nie ma w tym żadnego planu, żadnej racjonalności tylko działa jakaś taka podskórna chęć obrony siebie i dziecka. To już jest granica, która doprowadza ją do tego, że musi to wszystko zakończyć. I ma dwie drogi - albo się poddać. Albo porzucić wszystko i walczyć, zacząć nowe życie z dala od tego, co sama sobie zgotowała....” - zapowiedziała Paulina Lasota.

„Mariusz będzie tak długo szukał, aż jej nie znajdzie” - dodał Mateusz Mosiewicz w "Kulisach serialu M jak miłość".

Kasia wykorzysta jedyną szansę na ucieczkę od Mariusza w 1955. odcinku "M jak miłość"

W 1955. odcinku "M jak miłość" Mariusz urządzi żonie kolejną awanturę, której świadkiem będzie Aneta (Ilona Janyst). Po kłótni mężczyzna opuści dom na dłuższy czas, zapowiadając wcześniej, że od tej pory to on będzie całkowicie kontrolował ich życie po przeprowadzce do Stanów Zjednoczonych, gdyż małżonkowie planowali wspólny wyjazd do Miami.

„Dzwonię, żeby powiedzieć, że wrócę później. Wysypał mi się projekt i muszę nanieść poprawki. A twoja koleżanka wyszła już?”

„Tak...”

„To dobrze, bo nie życzę sobie już żadnych awantur dzisiaj i niezapowiedzianych wizyt. Chcę spędzić wieczór z tobą i naszą córeczką... Słyszysz?”

„Tak, tak słyszę...”

„Chyba musimy poważnie porozmawiać, jak ma wyglądać dalsze życie naszej rodziny!” - zapowie Mariusz, co ostatecznie przekona Kasię, że jedynym ratunkiem przed oprawcą jest natychmiastowa ucieczka i ukrycie się.

Korzystając z nieobecności męża w 1955. odcinku "M jak miłość", kobieta szybko spakuje jedną walizkę oraz torbę z rzeczami dla dziecka. Następnie umieści Zosię w wózku i pospiesznie opuści dom, mając nadzieję, że brutalny partner nigdy na nią nie trafi. Dla matki i córki będzie to jedyna szansa na ocalenie, ponieważ Sanocki nigdy nie zgodziłby się na ich odejście.

Kiedy emisja 1955. odcinka "M jak miłość" w TVP2?

Premierową odsłonę 1955. odcinka serialu "M jak miłość" widzowie zobaczą w poniedziałek 9 listopada 2026 roku o godzinie 20.50 na antenie stacji TVP2.

Mariusz zgotuje Kasi piekło! Ze strachu przed psychopatą ucieknie z córką