M jak miłość, odcinek 1944: Zrozpaczona Anita boi się, że nigdy nie zostanie matką! To usłyszy od lekarza

Anita wściekła na Kamila. W 1944. odcinku M jak miłość wybuchnie awantura

W nadchodzącym 1944. odcinku M jak miłość decyzja o powiększeniu rodziny przyniesie Anicie i Kamilowi więcej stresu niż radości. Laskowska podejdzie do tematu niezwykle rygorystycznie, opierając swoje życie na wyliczonym co do dnia harmonogramie starań o potomka. Czar prysnie, gdy dowie się, że Gryc planuje wyjazd służbowy akurat w dni, które ona uznała za optymalne do zajścia w ciążę. Kobieta nie będzie w stanie pojąć, jak jej partner może stawiać obowiązki zawodowe ponad ich wspólne, życiowe cele.

Zwyczajna wymiana zdań szybko przerodzi się w wielką kłótnię. Anita uzna plany Kamila za dowód jego braku zaangażowania w starania o dziecko. Z kolei Gryc poczuje się przytłoczony zachowaniem partnerki. Zacznie odnosić wrażenie, że ich miłość została sprowadzona do skrupulatnie realizowanego projektu, w którym nie ma miejsca na spontaniczność.

Matka Anity świadkiem kłótni w M jak miłość. Córka zdradzi swoje obawy

Głośna wymiana zdań w 1944. odcinku M jak miłość nie umknie uwadze Lermanowej, która zacznie poważnie niepokoić się o córkę. Gdy sytuacja się uspokoi, matka odbędzie z Anitą szczerą rozmowę w cztery oczy. Wtedy wyjdzie na jaw, że za agresją i frustracją młodej kobiety stoi ogromny strach. Laskowska wyzna, że panicznie boi się utraty kontroli. Będzie wręcz pewna, że bez skrupulatnego pilnowania terminów, jej marzenie o macierzyństwie nigdy się nie spełni.

Pozytywne wieści od lekarza w M jak miłość. Anita zrelacjonuje wizytę

Podczas rozmowy w 1944. odcinku M jak miłość Lermanowa dopyta córkę o wyniki badań lekarskich. Okaże się, że specjaliści nie widzą powodów do niepokoju. Anita przyzna, że według lekarza wszystko przebiega prawidłowo, a ona i Kamil potrzebują jedynie cierpliwości. Medyk zalecił jej zadbanie o zdrowy tryb życia, zbilansowaną dietę i unikanie nadmiernego stresu podczas kolejnych starań.

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– Co ostatnio powiedział twój lekarz? – No że wyniki są dobre, że musimy prowadzić zdrowy tryb życia i próbować.

M jak miłość odcinek 1944 – kiedy emisja w TVP2?

Premiera 1944. odcinka serialu M jak miłość zaplanowana jest na wtorek, 29 września 2026 roku. Emisja tradycyjnie o godzinie 20:50 na antenie TVP2.