M jak miłość, odcinek 1924: Ślub Kasi i Mariusza. Wśród gości zabraknie kluczowej osoby z rodziny

"M jak miłość", odcinek 1924: Emisja 13 kwietnia 2026 roku na antenie TVP2

Ceremonia zaślubin Kasi i Mariusza w 1924. epizodzie popularnej produkcji "M jak miłość" przebiegnie ostatecznie bez żadnych niespodziewanych zakłóceń. Główna bohaterka konsekwentnie utrzyma w tajemnicy fakt, że Zosia (grana przez Oliwię Zygier) jest w rzeczywistości córką Jakuba, a nie jej obecnego partnera Sanockiego. Panna młoda postanowi kontynuować spiralę kłamstw, skutecznie ukrywając prawdę zarówno przed panem młodym oraz biologicznym ojcem dziecka, jak i przed swoją najbliższą powierniczką, Anetą Chodakowską (w którą wciela się Ilona Janyst).

Ślub w "M jak miłość". Siostra Kasi nie pojawi się w urzędzie stanu cywilnego

Uroczystość w urzędzie stanu cywilnego, ukazana w 1924. odsłonie "M jak miłość", okaże się doskonałą okazją do zaprezentowania udawanego szczęścia przez pannę młodą. Choć kobieta wciąż oszukuje swojego wybranka, na zewnątrz będzie grała rolę bezgranicznie zakochanej narzeczonej. W tych chwilach kobieta będzie wspierana wyłącznie przez Anetę, ponieważ na sali zabraknie jednej z najważniejszych osób w jej życiu. Nieobecna będzie rodzona siostra panny młodej.

Widzowie dowiedzą się, że Justyna (w tej roli Magdalena Wieczorek) zrezygnuje z przyjazdu do Polski na ceremonię siostry. Ta poszukiwana za kradzieże i rozboje kryminalistka od ponad dwunastu miesięcy przebywa na Dominikanie, gdzie ukrywa się przed wymiarem sprawiedliwości w towarzystwie swojego partnera Krzyśka (Adrian Brząkała) oraz małej córeczki Krysi. Choć siostry utrzymują sporadyczny kontakt na odległość, powrót uciekinierki jest całkowicie wykluczony. Kobieta nie zaryzykuje aresztowania i odsiadki po prawomocnym wyroku, zrezygnuje więc z udziału w tak ważnym rodzinnym wydarzeniu.

34

"M jak miłość" odcinek 1924: Tajemniczy statyści na ceremonii Kasi i Mariusza Sanockiego

Funkcję świadków podczas ślubu z 1924. odcinka serialu "M jak miłość" obejmą Aneta wraz z Olkiem (Maurycy Popiel), stanowiąc zarazem jedyne znajome twarze w bardzo skromnym gronie weselników. Pozostali zaproszeni goście to wyłącznie anonimowe postaci odgrywane przez statystów, których wierni fani produkcji z pewnością nie skojarzą z wcześniejszych epizodów. Oznacza to, że na sali nie stawi się absolutnie nikt z krewnych pana młodego. Okazuje się bowiem, że świeżo upieczona żona nie posiada jakiejkolwiek wiedzy na temat ewentualnego rodzeństwa, rodziców czy też dalszej rodziny Sanockiego.

M jak miłość. Jakub po porodzie Kasi wybierze dla córki piękne imię!

34