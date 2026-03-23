M jak miłość. Jakub dowiaduje się o ślubie Kasi i podejmuje radykalną decyzję

Emisja 1924 odcinka "M jak miłość" i wielka tajemnica ojcostwa Zosi

W poniedziałek 13 kwietnia 2026 roku o godzinie 20.55 na antenie TVP2 wyemitowany zostanie nowy epizod. Przed ceremonią Kasi i Mariusza Karski nadal nie pozna prawdy o tym, że to on spłodził małą Zosię. Ujawnienie tego faktu z pewnością zniszczyłoby matrymonialne plany jego dawnej partnerki i Sanockiego. Oszustwo bohaterki nie wyjdzie na jaw, co pozwoli na bezproblemowe zawarcie związku małżeńskiego. Kobieta nie poczuje jednak radości z bycia żoną architekta, ponieważ mężczyzna nawet podczas uroczystości wykaże się chorobliwą zazdrością. Trudno nie odnieść wrażenia, że taki obrót spraw to zapłata za krzywdy, jakich wcześniej doświadczył z jej strony sam Jakub.

Olek i Marcin przekazują Karskiemu wieści o ślubie w 1924 odcinku "M jak miłość"

Dokładnie w dniu ceremonii zrezygnowany śledczy wybierze się na salę treningową, by ćwiczyć boks z Marcinem oraz Olkiem. Podczas tego spotkania koledzy uświadomią go, że zaledwie za kilka godzin jego dawna ukochana sformalizuje swój związek z Sanockim. Złamany Karski zrezygnuje z prób zablokowania uroczystości. W jego głowie wciąż będzie krążyć bolesne pytanie o imię małej Zosi, ponieważ to on od dawna planował tak nazwać swoje dziecko na cześć nieżyjącej matki Zofii. Mimo tych ewidentnych poszlak mężczyzna nie połączy faktów i ostatecznie nie odkryje starannie skrywanej prawdy.

Konflikt z Martyną i wybuch gniewu w 1924 odcinku "M jak miłość"

Jeszcze przed sfinalizowaniem urzędowych formalności przez byłą żonę, Karski odbędzie spotkanie z Martyną. Zgodnie z doniesieniami portalu Świat Seriali, tym razem zabraknie wzajemnego zrozumienia, a dyskusja błyskawicznie przerodzi się w ostrą awanturę. Punktem zapalnym okażą się moralizatorskie rady znajomej, próbującej instruować śledczego w kwestii leczenia złamanego serca. Bohaterka będzie bardzo pewna swoich psychologicznych wywodów, opierając je na własnym doświadczeniu i wciąż żywym uczuciu do Chodakowskiego.

Słowa te doprowadzą bohatera do furii, a potężna frustracja uderzy bezpośrednio w Wysocką. Mężczyzna brutalnie uświadomi koleżance różnicę między ich relacjami. Wykrzyczy jej prosto w twarz, że jego małżeństwo miało większą wagę niż jej romans z dotkniętym amnezją Marcinem. W ferworze awantury stanowczo podkreśli, że obecna sytuacja daje mu absolutne prawo do głębokiej rozpaczy, w przeciwieństwie do jej powierzchownych łez wylewanych po odejściu Chodakowskiego.

Wspólny wyjazd w góry w 1924 odcinku "M jak miłość". Ucieczka Karskiego i Martyny z Warszawy

Kiedy emocje opadną, śledczy szybko zrozumie, że niesłusznie obwinił lekarkę za dramatyczne wybory swojej byłej żony. Jeszcze tego samego popołudnia zjawi się w kampinoskiej leśniczówce, godząc się na proponowaną przez znajomą wycieczkę w góry. Złamany mężczyzna zdecyduje się na natychmiastową ucieczkę, chcąc odciąć się od myśli o ślubie i małej Zosi. Spontaniczna podróż z Martyną ma pomóc mu zapomnieć o Sanockim, który brutalnie zniszczył jego marzenia.