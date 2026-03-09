"M jak miłość", odcinek 1919. Decyzja Marcina doprowadzi do rozpadu małżeństwa z Kamą

Emisja 1919 odcinka M jak miłość. Kama po powrocie ze Śląska stawia Marcinowi ultimatum

W poniedziałek 23 marca 2026 roku o godzinie 20.55 stacja TVP2 wyemituje epizod, w którym kobieta zdecyduje się na rozstanie ze względu na strach o życie partnera. Ten krok absolutnie nie oznacza braku miłości. Przymusowa separacja i ukrywanie się w śląskim mieszkaniu wujka Erwina, w którego wciela się Andrzej Dopierała, znacząco umocniły łączącą ich więź.

Kiedy minie największe zagrożenie i małżonka przekroczy próg domu, błyskawicznie zrozumie, że kwestie zawodowe ukochanego wciąż stanowią ogromny problem. Kobieta zacznie namawiać detektywa do wyboru spokojniejszej ścieżki, na co on kategorycznie nie przystanie. W szczerej rozmowie z Jakubem, granym przez Krzysztofa Kwiatkowskiego, wprost zadeklaruje brak chęci do porzucenia branży, tłumacząc to życiową pasją i brakiem innych kompetencji na rynku pracy.

Niespodzianka w 1919 odcinku M jak miłość. Marcin zakłada dla Kamy salon fryzjerski

Mężczyzna będzie liczył, że zaplanowany w tajemnicy podarunek złagodzi gniew ukochanej. W lokalu po dawnym butiku z odzieżą używaną stworzy profesjonalny zakład, odzwierciedlający wielkie marzenia małżonki o salonie fryzjerskim. Chociaż początkowo ten gest sprawi kobiecie radość, jej entuzjazm opadnie po zderzeniu z brakiem ustępstw męża.

Widzowie przekonają się, że chociaż zdeterminowany detektyw zrobi wszystko dla spełnienia ogromnego marzenia swojej żony, to ostatecznie jego bolesne wybory doprowadzą do nagłego zniknięcia z domu.

Finał randki w M jak miłość. Kłótnia Kamy i Marcina w nowym salonie

Wspólny wieczór spędzony na romantycznej kolacji w świeżo wyremontowanym zakładzie fryzjerskim zakończy się wielkim rozczarowaniem i będzie stanowił ich ostatnie radosne chwile. Chodakowski spróbuje uspokoić partnerkę obietnicami o zwiększonej ostrożności podczas śledztw, jednak ta pozostanie niewzruszona. Będzie konsekwentnie domagała się natychmiastowego porzucenia kariery detektywa, ponieważ ciągły niepokój o zdrowie mężczyzny przekroczy jej granice wytrzymałości.

Finałowy dialog bohaterów nie przyniesie żadnego sensownego kompromisu i zakończenia sporu. Mężczyzna będzie twardo bronił swoich racji, a stanowcza kobieta po raz kolejny przypomni o planach natychmiastowej wyprowadzki ze wspólnego lokum.

Ostatnie chwile Kamy i Marcina w odcinku 1919. Detektyw nie ulegnie żonie

W trakcie tej napiętej wymiany zdań detektyw uświadomi sobie własne błędy, lecz duma nie pozwoli mu odpuścić. Kategorycznie sprzeciwi się dyktowaniu warunków dotyczących jego przyszłości i przypomni sobie, że na początku ich znajomości partnerka akceptowała ryzyko związane z jego zawodem. Bohater zupełnie nie będzie świadomy, że to jego ostatnie momenty u boku żony.

List pożegnalny w M jak miłość. Kama zostawia Marcina w 1919 odcinku

Gdy później bohater powróci do mieszkania, Kama zdąży już zniknąć. Żona spakuje rzeczy i opuści lokal, zostawiając jedynie odręcznie napisany list z informacją, że nie wróci bez uprzedniej zmiany zawodu przez jej partnera.

Widzowie będą musieli poczekać na rozwój wydarzeń do kwietniowych epizodów, które wyjaśnią losy tego związku. Dopiero wiosenne emisje zdradzą, czy Chodakowski zdecyduje się na drastyczne przemodelowanie życia i porzucenie pasji w imię ratowania małżeństwa.

