Dramat Emilki w serialu "Pierwsza miłość". Zrozpaczona odkryje ciążę z gwałcicielem

W epizodzie numer 4172, który stacja Polsat wyemituje w środę 11 marca 2026 roku o godzinie 18:00, Emilkę ogarnie prawdziwe przerażenie na wieść o błogosławionym stanie. Ojcem dziecka absolutnie nie jest jej niedawny partner Fryderyk, którego gra Andrzej Kłak. Kobieta spodziewa się potomka bezlitosnego mordercy Mateusza Stika. Niedawno odbył się pogrzeb oprawcy, a Marta wspólnie z Emilką ostatecznie wrzuciły jego prochy w nurt rzeki. Obie poszkodowane miały nadzieję na ostateczne zamknięcie tego tragicznego rozdziału. Niestety rozwijające się w ciele ofiary życie sprawi, że koszmarne wspomnienia o zmarłym prześladowcy powrócą ze zdwojoną siłą.

Załamana kobieta postanowi podzielić się swoim dramatem wyłącznie z Martą. W 4172. odsłonie produkcji najpierw poprosi zaufaną znajomą o pilne dostarczenie testu ciążowego. Chwilę później przekaże jej druzgocącą informację o tym, kto tak naprawdę jest biologicznym ojcem. Zrozpaczona bohaterka wyzna, że została brutalnie wykorzystana przez Mateusza podczas dramatycznego przetrzymywania w zrujnowanym budynku. Marta natychmiast okaże ogromne wsparcie swojej wieloletniej powierniczce w tych niezwykle trudnych chwilach. Sama poczuje ogromną bezsilność wobec faktu, że jej bliska osoba nosi pod sercem owoc zbrodni. Ostatecznie przypomni jej jednak o obowiązującym prawie, które pozwala na legalne przerwanie ciąży będącej wynikiem brutalnego aktu.

Emisja 4173. odcinka "Pierwszej miłości" przyniesie całkowite potwierdzenie najgorszych obaw głównej bohaterki. Dwie kreski na teście ciążowym i świadomość noszenia dziecka niebezpiecznego zwyrodnialca kompletnie zrujnują ją psychicznie. Obie przyjaciółki natychmiast udadzą się do Wrocławia na specjalistyczne badania lekarskie, które nie pozostawią żadnych złudzeń.

W tym samym czasie Marian Śmiałek, w którego wciela się Paweł Okoński, natrafi w mieszkaniu córki na zużyty test. Rozwścieczony ojciec błyskawicznie rzuci się z pretensjami na Fryderyka, oskarżając go o porzucenie ciężarnej kobiety. Słynny wadlewski król dżemu przyjmie te rewelacje z ogromną niechęcią. Mężczyzna znany jako Graff od samego początku relacji stanowczo unikał jakichkolwiek poważnych zobowiązań i zakładania rodziny.

Koszmarna sytuacja ciężarnej bohaterki znajdzie swój tragiczny finał w 4174. odcinku. Organizm Emilki ostatecznie nie wytrzyma ogromnego stresu i nastąpi nagłe utracenie potomka Mateusza Stika. Początkowa niechęć Fryderyka do niespodziewanego ojcostwa ulegnie gwałtownej zmianie w obliczu tej medycznej tragedii. Mężczyzna zacznie troskliwie opiekować się poszkodowaną partnerką, maskując jednocześnie ogromną ulgę z powodu utraty niechcianego przez niego potomka. Były ukochany Emilki do samego końca pozostanie w całkowitej nieświadomości, że utracony płód w rzeczywistości należał do seryjnego oprawcy.

