"M jak miłość", odcinek 1917: Magda podejmie ryzykowną decyzję. Sama wyśle Andrzeja wprost do byłej ukochanej

"M jak miłość", odcinek 1917. Maria Wieczorek wraca jako Paulina Lipska i zagraża małżeństwu Budzyńskich

Emisja 1917. odcinka serialu "M jak miłość" została zaplanowana na poniedziałek 16 marca 2026 roku o godzinie 20.55 na antenie TVP2.

Właśnie wtedy na ekranach ponownie zagości Maria Wieczorek, która prywatnie jest żoną Krystiana Wieczorka. Aktorka wróci do roli Pauliny Lipskiej, czyli dawnej rywalki Marty granej przez Dominikę Ostałowską.

Postać ta w przeszłości niemal doprowadziła do rozpadu ówczesnego związku Budzyńskiego, a obecnie stanie na drodze do szczęścia Magdy i Andrzeja. Chociaż początkowo sytuacja nie wyda się groźna, żona prawnika zyska poważne powody do niepokoju. Obie kobiety wkrótce spotkają się twarzą w twarz w niezwykle napiętej i dramatycznej sytuacji.

Zaskakująca wizyta w "M jak miłość". Paulina Lipska pojawi się w kancelarii Andrzeja Budzyńskiego

Dawna nauczycielka rysunku adoptowanej córki prawnika niespodziewanie przypomni o swoim istnieniu w 1917. epizodzie produkcji. Powrót Lipskiej ma bezpośredni związek z jej poważnymi kłopotami w życiu prywatnym. Obecny mąż kobiety to brutalny gangster Igor Jabłoński, w którego postać wciela się Marcin Piętowski, funkcjonujący oficjalnie jako wpływowy biznesmen. Dawna partnerka najpierw nawiąże z prawnikiem kontakt telefoniczny, po czym osobiście stawi się w jego miejscu pracy.

Podczas bezpośredniego spotkania kobieta poinformuje o chęci wzięcia rozwodu i poprosi Budzyńskiego o prawne reprezentowanie jej interesów. Kamil Gryc, grany przez Marcina Bosaka, potraktuje tę sytuację jako doskonałą szansę na uderzenie w przestępcę. Mężczyzna sam wcześniej doświadczył brutalnego ataku ze strony podwładnych Jabłońskiego, dlatego spróbuje skłonić Paulinę do złożenia oficjalnych zeznań obciążających gangstera. Budzyński stanowczo odrzuci jednak ten ryzykowny pomysł.

Andrzej Budzyński odrzuci prośbę byłej partnerki w 1917. odcinku "M jak miłość"

Andrzej zacznie bić się z myślami dotyczącymi przyjęcia sprawy rozwodowej, mając z tyłu głowy otwarty konflikt Kamila z mafiosem. Prawnik weźmie również pod uwagę fakt, że w przeszłości darzył tę kobietę sporym uczuciem. Po przeanalizowaniu sytuacji ostatecznie zakomunikuje Lipskiej odmowę prowadzenia jej sprawy. Równolegle Kamil Gryc skontaktuje się z Magdą i ostrzeże ją przed dawną nauczycielką, zaznaczając, że wywoływała ona u jej męża „ciepłe uczucia”.

Kiedy Budzyński wróci do mieszkania w 1917. odcinku, żona natychmiast zażąda od niego wyjaśnień na temat dawnej relacji z Pauliną. Kobieta nie da wiary zapewnieniom, że była to wyłącznie przelotna fascynacja, ponieważ między dawnymi kochankami wciąż będzie można zauważyć wyraźną chemię. Sytuacja skomplikuje się jeszcze bardziej, gdy Lipska złoży niezapowiedzianą wizytę w domu małżeństwa, błagając mecenasa o wsparcie w batalii sądowej przeciwko Jabłońskiemu.

Magda Budzyńska zmieni zdanie. Kobieta przekona męża do obrony Pauliny

Wbrew logice i wcześniejszym obawom Magda ostatecznie stanie w obronie dawnej partnerki swojego męża. Główna bohaterka skutecznie nakłoni Andrzeja do poprowadzenia sprawy rozwodowej zdesperowanej kobiety. Taki obrót wydarzeń zagwarantuje częste i regularne spotkania prawnika z dawną miłością, co zwiastuje ogromne kłopoty dla jego obecnego małżeństwa. Relacja ta stanie się jeszcze bardziej ryzykowna, gdy mecenas weźmie na swoje barki odpowiedzialność za bezpieczeństwo klientki, ukrywając ją przed gniewem brutalnego gangstera.