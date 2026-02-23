"M jak miłość", odcinek 1913: Mariusz jest zazdrosny o Kasię, dlatego postanawia działać. Prosi ukochaną o rękę!

Emocje w serialu "M jak miłość" znowu sięgnęły zenitu, a ostatni odcinek dostarczył fanom sporej dawki wrażeń. Kamil musiał zmierzyć się z nagłym rodzicielskim kryzysem w szkole Poli, a Werner po nocy spędzonej na izbie wytrzeźwień wrócił do domu, gdzie czekał na niego specjalny regulamin przygotowany przez Sylwię. W tym samym czasie zmartwiona Magda, niepokojąc się o Pawła, postanowiła wraz z mężem sprawdzić, czy ten nie ukrywa się w Kampinosie. Sam Budzyński również nie mógł narzekać na nudę, gdyż w kancelarii trafił na wyjątkowo upartą klientkę, która po wygranej sprawie od razu zaproponowała mu spotkania poza biurem. Jak widać, życie bohaterów po raz kolejny mocno się skomplikowało. Czego zatem możemy spodziewać się w nadchodzących odcinkach?

Polskie seriale popularne za granicą | To Się Kręci #6

"M jak miłość" odc. 1913 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku detektywi Marcin i Jakub staną w obliczu ogromnego zagrożenia, o którym tuż przed rozprawą uprzedzi ich Budzyński, podkreślając, że zadarli z niezwykle niebezpiecznymi ludźmi. Napięcie eskaluje, gdy dom jednego ze świadków w sprawie zostaje podpalony, co utwierdza Chodakowskiego w przekonaniu, że musi chronić swoich najbliższych. W trosce o bezpieczeństwo, Marcin podejmuje drastyczną decyzję o ukryciu całej rodziny – Kamy, Izy oraz dzieci – na Śląsku. Tymczasem w życiu prywatnym bohaterów również nie zabraknie emocji: Aneta wpadnie w szał zazdrości, gdy zauważy, że jedna z pacjentek bezwstydnie podrywa Olka. Z kolei Mariusz, zaniepokojony ponownym spotkaniem Kasi z Jakubem w klinice, postanowi działać i po powrocie do domu zaskoczy ukochaną romantycznymi oświadczynami. Na koniec dnia Aleksandra zdobędzie się na szczere wyznanie wobec Anety i Kamy, ujawniając, że jej związek z Erwinem wcale nie jest tak szczęśliwy, jak mogłoby się wydawać.

"M jak miłość" odc. 1913 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Nadchodzące wydarzenia z pewnością przyciągną przed ekrany rzesze wiernych fanów, którzy z niecierpliwością wyczekują dalszych losów swoich ulubionych bohaterów. Jak potoczą się sprawy sądowe i prywatne perypetie postaci? Czy miłość i bezpieczeństwo zwyciężą nad niepokojem i zagrożeniem? Odpowiedzi na te pytania poznamy już niebawem, dlatego warto zarezerwować sobie czas na seans. Premierowa emisja 1913. odcinka serialu „M jak miłość” odbędzie się w poniedziałek, 2 marca 2026 roku, o godzinie 20:55 na antenie TVP2.

"M jak miłość" - opis serialu i obsada

„M jak miłość” to bez wątpienia fenomen na polskim rynku telewizyjnym i najdłużej emitowana telenowela w historii kraju. Od ponad dwóch dekad serial opowiada o losach wielopokoleniowej rodziny Mostowiaków, wciągając widzów w skomplikowane relacje, miłosne uniesienia i życiowe dramaty bohaterów. Produkcja zdobyła serca milionów Polaków dzięki autentycznym postaciom, z którymi łatwo się utożsamić, oraz nieustannym zwrotom akcji, które trzymają w napięciu. To serial, który łączy pokolenia i niezmiennie od lat gromadzi przed telewizorami ogromną widownię. W serialu występują m.in.:

Adriana Kalska (jako Iza Chodakowska)

Anna Mucha (jako Magda Budzynska)

Katarzyna Cichopek (jako Kinga Zdunska)

Krystian Wieczorek (jako Andrzej Budzynski)

Marcin Bosak (jako Kamil Gryc)

Marcin Mroczek (jako Piotr Zdunski)

Michalina Sosna (jako Kama)

Mikolaj Roznerski (jako Marcin Chodakowski)

Rafal Mroczek (jako Pawel Zdunski)

Teresa Lipowska (jako Barbara Mostowiak)