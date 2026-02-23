"Akacjowa 38", odcinek 816: Pułkownik ryzykuje głową, by zdobyć fundusze na broń dla wojska

W ostatnim odcinku serialu "Akacjowa 38" emocje ponownie sięgnęły zenitu, a losy bohaterów nabrały niespodziewanego tempa. Widzieliśmy, jak Agustina z zapałem przygotowywała się do egzaminu u pułkownika Valverde, podczas gdy nowi właściciele "La Deliciosy" kompletnie nie radzili sobie z prowadzeniem lokalu. W międzyczasie Trini i Ramon szykowali się do roli świadków na ponownym ślubie Celii i Felipe, a generał Zabala zadeklarował, że pieniądze z dobroczynnej kolacji przekaże na wyposażenie armii. Jednak prawdziwy wstrząs nadszedł, gdy Jaime odzyskał pamięć i zażądał od Samuela, by ten raz na zawsze wyrzucił złą Ursulę z rodziny. Jakie konsekwencje przyniesie ten dramatyczny powrót prawdy?

"Akacjowa 38" odc. 816 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku „Akacjowej 38” Pułkownik wplącze się w niezwykle niebezpieczne przedsięwzięcie, podejmując się zbiórki funduszy. Pieniądze mają zostać przeznaczone na zakup broni dla hiszpańskich wojsk walczących w Afryce. To ryzykowne działanie jest obarczone najwyższą możliwą karą - karą śmierci. Tymczasem Jacinto zmaga się z problemami sercowymi, gdyż musi ukrywać się przed trzema kobietami, którym pochopnie obiecał małżeństwo i dostatek. Z kolei Fabiana, przeczuwając kłopoty, postanawia ostrzec Jaimego przed niebezpieczną Ursulą.

"Akacjowa 38" odc. 816 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani hiszpańskiej telenoweli z pewnością z niecierpliwością wyczekują na kolejny odcinek, by poznać dalsze losy swoich ulubionych bohaterów. Warto więc zanotować w kalendarzu datę premiery, aby nie przegapić nadchodzących wydarzeń, w których emocje sięgną zenitu. Emisja premierowego, 816. odcinka serialu „Akacjowa 38” odbędzie się w poniedziałek, 2 marca 2026 roku, o godzinie 18:55 na antenie TVP1.

"Akacjowa 38" - opis serialu i obsada

„Akacjowa 38” to prawdziwa gratka dla miłośników kostiumowych opowieści, która z wdziękiem przenosi nas do Madrytu z początku XX wieku. Serial śledzi losy mieszkańców kamienicy przy tytułowej ulicy, gdzie przeplatają się historie zarówno bogatych rodzin, jak i ich służby. Produkcja podbiła serca polskich widzów dzięki wciągającej fabule pełnej intryg, romansów i dramatycznych zwrotów akcji. Każdy odcinek to nowa dawka emocji i tajemnic skrywanych za murami madryckiej posiadłości. W serialu występują:

Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)

Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)

Inma Perez (jako Fabiana)

Juanma Navas (jako Ramon Palacios)

Marc Parejo (jako Felipe Alvarez-Hermoso)

Roger Berruezo (jako German)

Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)

Sara Miquel (jako Cayetana)

Sheyla Farina (jako Manuela)