"M jak miłość", odcinek: 1948: Mariusz straci panowanie nad sobą po zabiciu Sowińskiego. Wścieknie się na małą Zosię!

"M jak miłość" odcinek 1948: Mariusz ma problemy psychiczne po zbrodni

W 1948. odsłonie "M jak miłość" śmierć Sowińskiego poważnie odbije się na psychice Mariusza. Bohater pozbawił życia swojego rywala w przypływie potężnego gniewu. Nie dał mu nawet najmniejszej szansy, by ten wytłumaczył, co tak naprawdę łączyło go z Kasią. Po dokonaniu zbrodni, mężczyzna będzie jednak zmuszony powrócić do codzienności. Do żony. Do domu. I do małej Zosi...

Sanocki podejmie próbę powrotu do normalności. Zacznie udawać, że nie doszło do tragedii, jednak szybko okaże się, że nie jest to dla niego takie proste. Nie potrafi zapomnieć o tym strasznym czynie. W 1948. odcinku "M jak miłość" Mariusz będzie coraz bardziej agresywny i napięty. Zacznie denerwować się najdrobniejszymi rzeczami. Co gorsza, jego nagłe wybuchy złości dotkną domowników, którzy nie mają pojęcia o morderstwie. Oczywiście Kasia szybko zauważy podejrzane zachowanie męża. Nie przyjdzie jej jednak do głowy, że ukochany odebrał życie drugiemu człowiekowi.

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W 1948. odcinku "M jak miłość" Mariusz wścieknie się na płaczącą Zosię

W 1948. odcinku serialu "M jak miłość" płacz Zosi doprowadzi Sanockiego do szewskiej pasji. Mężczyzna będzie starał się napisać wiadomość e-mail, kiedy to z drugiego pokoju zacznie dobiegać głośny płacz małego dziecka. Mariusz od razu się wścieknie i zacznie krzyczeć na Kasię. Każe żonie natychmiast uciszyć córkę, bo przez ten hałas nie potrafi się w ogóle skupić.

Mariusz na szczęście nie rzuci się na Zosię, jednak jego agresywna reakcja sprawi, że Kasia zwróci uwagę na jego dziwne zachowanie. Mężczyzna powinien zdawać sobie sprawę, że małe dzieci płaczą, a jednak uzna, że dziewczynka robi mu to specjalnie na złość. Wtedy też Sanocka zacznie dopytywać, z czym zmaga się jej ukochany.

– Czy możesz wreszcie ją uspokoić?! Próbuję napisać maila i nie mogę się skupić. – Mariusz, ale co się z tobą dzieje? Jesteś ostatnio jakiś rozdrażniony. Może daj sobie pomóc, są różne leki...

Kasia w 1948. odcinku "M jak miłość" zaproponuje mężowi leki

W 1948. odcinku "M jak miłość" nie da się usprawiedliwić wybuchów Sanockiego zwykłym zmęczeniem. Kasia dostrzeże, że Mariusz denerwuje się niemal wszystkim. Afera z płaczącą Zosią będzie tylko jednym z incydentów, podczas których mężczyzna objawi nowe, przerażające oblicze.

Sanocka zasugeruje mężowi leki uspokajające. Będąc lekarką, za wszelką cenę postara się znaleźć logiczne wytłumaczenie całej sytuacji i pomoże Mariuszowi się zrelaksować. Problem tkwi jednak w tym, że w 1948. odcinku "M jak miłość" mężczyzna zdecydowanie odrzuci propozycje pomocy ze strony żony.

"M jak miłość", odcinek 1948 - kiedy w TV?

1948. odcinek "M jak miłość" zostanie wyemitowany we wtorek, 13 października 2026 roku, o godzinie 20.50 na antenie TVP2.