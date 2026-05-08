"M jak miłość". Natalka nie chce ślubu z Adamem! Ostateczny warunek i tragiczny finał sezonu

Finał sezonu "M jak miłość". Kiedy emisja 1936 odcinka w TVP2

Telewizja Polska zaplanowała przerwę w nadawaniu uwielbianej produkcji na poniedziałek, 25 maja 2026 roku o godzinie 20.55. Tego wieczoru fani zobaczą zamykający sezon 1936 odcinek, po którym rozpocznie się trzymiesięczna pauza wakacyjna w telewizyjnej ramówce. Twórcy przygotowali w scenariuszu mnóstwo niedopowiedzeń, pozostawiając odbiorców w ogromnej niepewności co do dalszych losów czołowych postaci tego formatu.

Kryzys w związku Natalii i Adama. Ślub w "M jak miłość" odwołany

Zamykający sezon epizod zaprezentuje kilka wątków, jednak uwaga skupi się na problemach Natalii i Adama Karskiego. Krótko po zaręczynach para zmierzy się z potężnym kryzysem wokół planowanego małżeństwa. Kobieta trzykrotnie odrzuci datę uroczystości proponowaną przez partnera, ponieważ zacznie kwestionować szczerość własnych uczuć. Jej sercowe wątpliwości zrodzą się pod wpływem nowej znajomości z dyrektorem szkoły, Mikołajem Lipińskim (w tej roli Mateusz Kościukiewicz).

Twórcy serialu postanowili mocno skomplikować kolejny ekranowy związek, sugerując wiernym fanom, że do ceremonii wcale nie dojdzie, a powodem całego zamieszania będzie nagłe zauroczenie postaci w zwierzchniku placówki edukacyjnej.

Adam Karski stawia twarde warunki. Ultimatum w 1936 odcinku "M jak miłość"

W zbliżającym się wielkimi krokami epizodzie Karski ostatecznie straci cierpliwość i postawi partnerce jasne ultimatum. Mężczyzna całkowicie straci panowanie nad swoimi emocjami i zapowie wprost, że nie zamierza w nieskończoność czekać na jej ostateczną decyzję matrymonialną.

- Dobra, ale na tym koniec! Ślub w połowie kwietnia, tak? Albo znajdę sobie inną narzeczoną! - zagrozi Karski.

Rozterki Natalii w finałowym odcinku "M jak miłość". Pomoże babcia Barbara

Radykalny krok ze strony policjanta wcale nie przyspieszy wyboru panny młodej. Olbrzymia presja wywierana przez narzeczonego oraz córkę Hanię (Wiktoria Basik) sprawi, że kobieta znajdzie się w emocjonalnym martwym punkcie i zwątpi w autentyczność ich uczucia. Jak informuje portal światseriali.interia.pl, zagubiona bohaterka poszuka ratunku u seniorki rodu, Barbary (Teresa Lipowska), która przez lata tworzyła wspaniały związek z Lucjanem (śp. Witold Pyrkosz).

- Hania ciśnie, Adam ciśnie, koledzy w pracy dopytują... A im wszyscy bardziej naciskają, tym ja mam więcej wątpliwości... - wyzna Natalka babci.

- Bo to jest bardzo, bardzo ważna decyzja...

- No właśnie. I chcę być pewna, że dobrze robię, że tego chcę... Babciu, jak wychodziłaś za dziadka miałaś tę pewność? - zapyta zagubiona Natalia.

- Nie, dziecko, nie miałam... Jak może mieć pewność młodziutka dziewczyna, porzucona w ciąży, pełna żalu i strachu o przyszłość? A Lucek się mną zaopiekował i stał się moją jedyną miłością. Tylko wiesz, Natalko, to były zupełnie inne czasy... Nie mogę ci nic doradzić... Tak, jak nie może ci doradzić Hania, rodzina czy znajomi. Tę decyzję musisz podjąć sama, w swoim sercu. Ja wiem jedno... Miłość jest najważniejsza i zawsze zwycięża - Barbara okaże wnuczce wsparcie, ale nie będzie ją namawiała do ślubu z Adamem.

Ważne wyznanie. Rozmowa z Bartkiem w ostatnim przed wakacjami odcinku "M jak miłość"

Z powodu trwającego wahania przed poślubieniem Karskiego, kobieta podzieli się swoimi dylematami również z Bartkiem (Arkadiusz Smoleński). Niedawny obiekt jej niespełnionych westchnień uważnie wysłucha dawnej znajomej, jednak wcale nie ułatwi jej podjęcia definitywnej decyzji o ostatecznym zerwaniu uciążliwego narzeczeństwa.

- Niczego nie jestem pewna... I źle się z tym czuję, potwornie się miotam to w lewo, to w prawo...

- Ale skoro tak, to może po prostu daj sobie czas i na razie, nie wiem, przesuń termin ślubu?

- Już to zrobiłam... Trzy razy - przyzna Natalia.

- Zadam ci najprostsze pytanie na świecie... Kochasz Adama?

- Tak!... Nie wiem. Chyba tak? - w głosie Natalii zabrzmi niepewność.

- To dopóki nie będziesz wiedziała na pewno, nie powinnaś się z nim wiązać. Bo skrzywdzisz nie tylko Adama, ale też siebie i Hanię... I nie wiem, kogo bardziej.

Dramatyczny finał "M jak miłość". Padną strzały, Natalia w niebezpieczeństwie

Finałowy epizod wcale nie udzieli jasnej odpowiedzi na temat matrymonialnej przyszłości pary. Kobieta ostatecznie zrezygnuje z kluczowego spotkania z narzeczonym, obierając kurs na dom Mikołaja Lipińskiego, gdzie niespodziewanie dojdzie do dramatycznej wymiany ognia!

Ten wstrząsający obrót spraw doprowadzi do makabrycznych i mrożących krew w żyłach scen w Grabinie, a widzowie będą świadkami niezwykle mocnego zakończenia tajemniczej schadzki u boku lokalnego dyrektora.