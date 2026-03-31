"M jak miłość". Mateusz z nową dziewczyną na ślubie! Majka nie wytrzyma

Nowa dziewczyna kręci się obok Mateusza w 1926 odcinku "M jak miłość"

Ceremonia ślubna Eweliny i Michała, w której Mateusz w 1926 odcinku "M jak miłość" weźmie udział wraz ze znajomymi ze studiów, stanie się dla Bogny doskonałą okazją do zbliżenia się do Mostowiaka. Siostra chłopca, którego Mateusz wcześniej ocalił przed utonięciem i z którą zetknął się w tak dramatycznych okolicznościach, jest bowiem sąsiadką Winiara. Z tego względu ona również znajdzie się wśród zaproszonych na wesele gości. Nie przybędzie tam jednak jako osoba towarzysząca Mateuszowi.

Pocałunek Bogny i Mateusza na oczach Majki w 1926 odcinku "M jak miłość"

Jeszcze zanim rozpocznie się ślub w 1926 odcinku "M jak miłość", Bogna dostrzeże Mateusza w grupie żołnierzy, podejdzie do niego i obdarzy go niewinnym pocałunkiem w policzek. Ten czuły gest nie umknie uwadze Majki, w której niespodziewanie obudzi się zazdrość. Zacznie ona traktować Bognę jak poważną konkurentkę. Sytuacja jest o tyle zaskakująca, że Majka wcześniej nie dawała Mostowiakowi szans na związek. Nie sugerowała mu wspólnej przyszłości ani rozstania z Tomkiem (Chris Cugowski), który dopuszczał się zdrad, oszustw i spodziewa się dziecka z Justyną.

Zazdrość Majki sięga zenitu przed ślubem w 1926 odcinku "M jak miłość"

Fragmenty 1926 odcinka "M jak miłość", zaprezentowane w "Kulisach serialu M jak miłość", sugerują, że ukrywana dotąd zazdrość Majki o relację Mateusza z Bogną da o sobie znać tuż przed zaślubinami Eweliny i Michała. Z każdym kolejnym spotkaniem z potencjalną rywalką, negatywne emocje Majki będą przybierać na sile.

Bogna wyznaje uczucia Mateuszowi w 1926 odcinku "M jak miłość"

Jak daleko posunie się Bogna w 1926 odcinku "M jak miłość", by rozkochać w sobie Mateusza? W jakim stopniu jej zachowanie wyprowadzi z równowagi Majkę? Nowa znajoma Mostowiaka nie zamierza ukrywać swoich uczuć. Otwarcie wyzna mu, jak bardzo cieszy się z ich znajomości i z faktu, że to właśnie on uratował jej brata przed tragiczną śmiercią w rzece.

"Jesteś dla mnie bardzo ważny. Chciałabym, żebyś o tym wiedział"

Te słowa Bogna wypowie do Mateusza, gdy oboje na moment opuszczą wesele Eweliny i Michała. Nie będą jednak zdawać sobie sprawy, że ich potajemnemu spotkaniu bacznie przygląda się Majka. Sherazade Wolff, która niedawno dołączyła do ekipy "M jak miłość", zdradziła, że zakochana Bogna nie cofnie się przed niczym, by zdobyć serce Mateusza, nawet jeśli będzie to wymagało z jej strony pewnej natarczywości.

"Bardzo się staram, żeby Mateusz mnie wreszcie zauważył. To mnie troszeczkę zaskakuje, że on jest taki nieśmiały, że jest niepewny siebie jeszcze, ale to przejdzie. Chyba przebijam się przez te wszystkie ściany. Bogna czuje, że Mateuszowi podoba się inna dziewczyna. Trudno jej się z tym pogodzić"

Tymi słowami aktorka podsumowała zachowanie swojej bohaterki w programie "Kulisy serialu M jak miłość".