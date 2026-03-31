"M jak miłość". Marcin błaga Kamę o powrót. Wyprowadzi się nawet ze swojego mieszkania!

Emisja 1923. odcinka "M jak miłość" - kiedy oglądać?

Czy w 1923. odcinku "M jak miłość" dojdzie do pojednania Kamy i Marcina? Niestety, szanse na to są niewielkie. Żona Chodakowskiego pozostaje nieugięta w swoim stanowisku. Stawia twardy warunek: jeśli Marcin nie porzuci pracy detektywa, ich zaledwie półroczne małżeństwo przejdzie do historii.

Czy Kama i Marcin wrócą do siebie w "M jak miłość"?

W 1923. odcinku "M jak miłość" Marcin będzie rozpaczliwie próbował przekonać Kamę do powrotu. Szansa na rozmowę pojawi się, gdy kobieta przyjedzie z Rudy Śląskiej do Warszawy, by zdać egzamin na kursie fryzjerskim. Dla niej sprawa jest jednak przesądzona. Aby małżeństwo miało przyszłość, Marcin musi diametralnie zmienić swoje życie i zrezygnować z niebezpiecznego zawodu. Mimo silnego uczucia i rosnącej tęsknoty, Kama nie zamierza wycofać się ze swojego żądania – Chodakowski musi znaleźć inną, bezpieczną pracę.

17

Zimne przyjęcie: Kama bezlitosna dla Marcina w "M jak miłość"

Rozmowa telefoniczna między małżonkami w 1923. odcinku "M jak miłość", na krótko przed przyjazdem Kamy do Warszawy, okaże się niezwykle trudna. Żadna ze stron nie chce iść na kompromis, co stawia ich wspólną przyszłość pod wielkim znakiem zapytania. Co gorsza, Kama odniesie się do Marcina z ogromnym dystansem, dając mu do zrozumienia, że nie chce od niego już zupełnie niczego.