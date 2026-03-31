M jak miłość. Jakub zapomni o Kasi? Ślub byłej żony popchnie go w ramiona innej kobiety

M jak miłość odcinek 1924. Jakub traci Kasię na zawsze

Nadchodzące wydarzenia z 1924 odcinka "M jak miłość" pozbawią Jakuba wszelkich złudzeń. Decyzja Kasi o ślubie z Mariuszem sprawi, że Karski ostatecznie pożegna się z myślą o powrocie do ukochanej. Choć wcześniej nie starał się zatrzymać żony, by mogła zbudować szczęśliwy związek z Sanockim, ponowne małżeństwo Kasi będzie dla niego trudnym momentem. Detektyw w końcu zrozumie, że ten etap w jego życiu jest bezpowrotnie zamknięty.

Telefon do byłej żony. Jakub składa życzenia w 1924 odcinku "M jak miłość"

Informacja o uroczystości dotrze do Jakuba podczas treningu bokserskiego w towarzystwie Marcina i Olka. Karski stoczy wewnętrzną walkę, analizując swoje kolejne kroki. Ostatecznie uzna, że nadszedł czas, by odciąć się od przeszłości i wykona telefon do Kasi. W trakcie rozmowy przekaże jej szczere życzenia na nową drogę życia. Zaznaczy przy tym, że mimo ich wspólnego niepowodzenia, liczy na to, iż związek z Mariuszem przyniesie jej wymarzoną radość.

Konflikt w agencji detektywistycznej. Martyna i Jakub sprzeczają się w M jak miłość

Późniejsze spotkanie z Martyną w siedzibie agencji detektywistycznej przybierze nieoczekiwany obrót. Wysocka spróbuje doradzić przyjacielowi, jak powinien poradzić sobie z miłością do Kasi, co szybko przerodzi się w kłótnię. Jakub, nie potrafiąc ukryć rozgoryczenia, ostro odpowie przyjaciółce. Stwierdzi, że jego wieloletnie małżeństwo znaczyło znacznie więcej niż jej przelotna znajomość z Marcinem, dlatego ma pełne prawo do przeżywania smutku.

"- Bardzo zabawne, prawda? Sztuka ta sama, tylko obsada się trochę zmieniła..."

- przyzna przybity ślubem Jakub.

Przełom w relacji Jakuba i Martyny. Wieczór w leśniczówce zmieni wszystko

Dotknięta słowami Karskiego Martyna postanowi zostawić go samego z jego emocjami. Szybko jednak Jakub uświadomi sobie, jak bardzo potrzebuje teraz jej obecności. Wyruszy do leśniczówki w Kampinosie, by naprawić błąd i zaakceptować jej pomysł na wspólną wyprawę w góry.

Zakończenie 1924 odcinka przyniesie urokliwy wieczór przy ognisku. Małżeństwo Kasi sprawi, że Jakub zacznie inaczej postrzegać Wysocką. Zyska pewność, że to właśnie ona jest osobą, na którą zawsze może liczyć, co znacząco zbliży ich do siebie.