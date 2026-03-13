M jak miłość. Franek zamieszka w Grabinie, a w jego życiu pojawi się nowa osoba

Agnieszka Pyź
Agnieszka Pyź
2026-03-13 7:33

W 1921 odcinku serialu "M jak miłość" Franek, grany przez Jarosława Śmigielskiego, rozpoczyna zupełnie nowy etap. Nastolatek trafi pod dach Doroty (Iwona Rejzner) oraz Bartka (Arkadiusz Smoleński), którzy oficjalnie stają się jego rodziną zastępczą. Przeprowadzka do siedliska w Grabinie przyniesie chłopakowi wiele wyzwań, z których najważniejszym będzie rozpoczęcie nauki w tamtejszej szkole. U państwa Lisieckich młody bohater ucieknie przed dramatyczną przeszłością zgotowaną mu przez ojczyma, otrzymując w zamian ogromne wsparcie i uczucie. Życie Franka zyska jednak kolejne barwy dzięki nieoczekiwanej znajomości z Hanią (w tej roli Wiktoria Basik).

Emisja 1921. odcinka "M jak miłość" zaplanowana na 30 marca 2026 roku w TVP2

Widzowie telewizyjnej Dwójki obejrzą najnowsze losy bohaterów w poniedziałek, 30 marca 2026 roku punktualnie o godzinie 20.55. Dorota z Bartkiem podejmują niezwykle ważną decyzję o stworzeniu rodziny zastępczej dla Franka. Chłopiec wcześniej doświadczył przemocy ze strony rówieśników w ośrodku opiekuńczym, przez co jego dalszy pobyt w placówce stał się niemożliwy. Nastolatek powoli otwiera się na nową opiekunkę i zyskuje pewność, że intencje kobiety są całkowicie szczere, co pozwala mu z nadzieją spojrzeć w przyszłość.

Dorota i Bartek z serialu "M jak miłość" stają się rodzicami zastępczymi dla nastoletniego Franka

Ogromne zaangażowanie Doroty sprawia, że udaje jej się dotrzeć do pełnego buntu chłopaka, a w rezultacie nastolatek przenosi się do wiejskiego domu Lisieckich w Grabinie. Nowi opiekunowie zdają sobie sprawę, że pierwsze tygodnie wspólnego życia przyniosą liczne komplikacje i trudności wychowawcze. Młody bohater nosi w sobie bowiem bolesne wspomnienia związane z brutalnym zachowaniem własnego ojczyma. Dotychczasowa codzienność Franka pełna była cierpienia, jednak przeprowadzka daje mu upragnioną szansę na spokojne dzieciństwo u boku troskliwych dorosłych.

Pojawienie się w malowniczej miejscowości oznacza dla nastolatka konieczność nawiązania relacji nie tylko z przybranymi rodzicami, ale również z całą lokalną społecznością. Zmiana otoczenia wymusza na nim integrację z sąsiadami oraz znajomymi rodziny Lisieckich. Szybko okazuje się, że wyjątkową sympatią zapała on do jednej z krewnych Bartka, która pomoże mu odnaleźć się w zupełnie nieznanej rzeczywistości. Osobą oferującą Frankowi ogromne wsparcie będzie Hania, czyli rodzona córka Natalki, w którą wciela się aktorka Dominika Suchecka.

Twórcy zapowiadają także, że okrutny ojczym zmusi bezradnego chłopca do kradzieży wymierzonej bezpośrednio w Dorotę.

Pierwsze spotkanie Hani i Franka w 1920. epizodzie popularnej telenoweli

Widzowie zobaczą zapoznanie się nastolatków we wcześniejszym, 1920. odcinku produkcji, gdy na jedenastoletnią dziewczynkę napadnie dwóch miejscowych chuliganów. Agresorzy zaczną wyśmiewać Hanię i boleśnie jej dokuczać, ale natychmiast w obronie poszkodowanej stanie przybrany podopieczny Lisieckich. Interwencja sprawi, że między rówieśnikami błyskawicznie zrodzi się nić porozumienia, a chłopak przestanie czuć się wyobcowany w nowej miejscowości. Do tego momentu jedynymi znajomymi twarzami w Grabinie byli dla niego wyłącznie Dorota oraz Bartek.

M jak miłość, odcinek 1921: Franek u Doroty i Bartka znajdzie nie tylko prawdziwą miłość i dom. Oto co połączy go z Hanią - ZDJĘCIA
Franek wspiera Hanię podczas szkolnego debiutu w 1921. odcinku "M jak miłość"

Relacja między bohaterami przerodzi się w prawdziwą przyjaźń, co znacząco ułatwi chłopakowi rozpoczęcie nauki w nieznanej placówce w 1921. odsłonie telenoweli. Dziewczynka, traktująca Bartka niemal jak własnego tatę, zaprezentuje ogromną serdeczność i otoczy nowego kolegę opieką na szkolnych korytarzach. Wspólnie spędzone przerwy pozwolą im na jeszcze lepsze zacieśnienie nowo nawiązanej więzi. Zgodnie z zapowiedziami twórców, w niedalekiej przyszłości nastolatek po raz kolejny wykaże się bohaterstwem i bez wahania wyciągnie do Hani pomocną dłoń.

