M jak miłość. Franek zamieszka w Grabinie, a w jego życiu pojawi się nowa osoba

Emisja 1921. odcinka "M jak miłość" zaplanowana na 30 marca 2026 roku w TVP2

Widzowie telewizyjnej Dwójki obejrzą najnowsze losy bohaterów w poniedziałek, 30 marca 2026 roku punktualnie o godzinie 20.55. Dorota z Bartkiem podejmują niezwykle ważną decyzję o stworzeniu rodziny zastępczej dla Franka. Chłopiec wcześniej doświadczył przemocy ze strony rówieśników w ośrodku opiekuńczym, przez co jego dalszy pobyt w placówce stał się niemożliwy. Nastolatek powoli otwiera się na nową opiekunkę i zyskuje pewność, że intencje kobiety są całkowicie szczere, co pozwala mu z nadzieją spojrzeć w przyszłość.

Dorota i Bartek z serialu "M jak miłość" stają się rodzicami zastępczymi dla nastoletniego Franka

Ogromne zaangażowanie Doroty sprawia, że udaje jej się dotrzeć do pełnego buntu chłopaka, a w rezultacie nastolatek przenosi się do wiejskiego domu Lisieckich w Grabinie. Nowi opiekunowie zdają sobie sprawę, że pierwsze tygodnie wspólnego życia przyniosą liczne komplikacje i trudności wychowawcze. Młody bohater nosi w sobie bowiem bolesne wspomnienia związane z brutalnym zachowaniem własnego ojczyma. Dotychczasowa codzienność Franka pełna była cierpienia, jednak przeprowadzka daje mu upragnioną szansę na spokojne dzieciństwo u boku troskliwych dorosłych.

Pojawienie się w malowniczej miejscowości oznacza dla nastolatka konieczność nawiązania relacji nie tylko z przybranymi rodzicami, ale również z całą lokalną społecznością. Zmiana otoczenia wymusza na nim integrację z sąsiadami oraz znajomymi rodziny Lisieckich. Szybko okazuje się, że wyjątkową sympatią zapała on do jednej z krewnych Bartka, która pomoże mu odnaleźć się w zupełnie nieznanej rzeczywistości. Osobą oferującą Frankowi ogromne wsparcie będzie Hania, czyli rodzona córka Natalki, w którą wciela się aktorka Dominika Suchecka.

Twórcy zapowiadają także, że okrutny ojczym zmusi bezradnego chłopca do kradzieży wymierzonej bezpośrednio w Dorotę.

Pierwsze spotkanie Hani i Franka w 1920. epizodzie popularnej telenoweli

Widzowie zobaczą zapoznanie się nastolatków we wcześniejszym, 1920. odcinku produkcji, gdy na jedenastoletnią dziewczynkę napadnie dwóch miejscowych chuliganów. Agresorzy zaczną wyśmiewać Hanię i boleśnie jej dokuczać, ale natychmiast w obronie poszkodowanej stanie przybrany podopieczny Lisieckich. Interwencja sprawi, że między rówieśnikami błyskawicznie zrodzi się nić porozumienia, a chłopak przestanie czuć się wyobcowany w nowej miejscowości. Do tego momentu jedynymi znajomymi twarzami w Grabinie byli dla niego wyłącznie Dorota oraz Bartek.

Franek wspiera Hanię podczas szkolnego debiutu w 1921. odcinku "M jak miłość"

Relacja między bohaterami przerodzi się w prawdziwą przyjaźń, co znacząco ułatwi chłopakowi rozpoczęcie nauki w nieznanej placówce w 1921. odsłonie telenoweli. Dziewczynka, traktująca Bartka niemal jak własnego tatę, zaprezentuje ogromną serdeczność i otoczy nowego kolegę opieką na szkolnych korytarzach. Wspólnie spędzone przerwy pozwolą im na jeszcze lepsze zacieśnienie nowo nawiązanej więzi. Zgodnie z zapowiedziami twórców, w niedalekiej przyszłości nastolatek po raz kolejny wykaże się bohaterstwem i bez wahania wyciągnie do Hani pomocną dłoń.

