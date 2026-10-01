Co dwie "Lalki" to nie jedna. Zaczęło się od konsternacji i pytań o zasadność kręcenia dwukrotnie tego samego, a skończyło na wyczekiwaniu nowinek z planu i żartowaniu o "Lalkenheimerze" (dla niezorientowanych - jest to nawiązanie do Barbenheimera, żartobliwego określenia popkulturowego fenomenu, jakim była jednoczesna premiera "Barbie" i "Oppenheimera").

Jako pierwszy swój projekt ogłosił Gigant Films, który miał być wpierany przez Telewizję Polską, ta jednak ostatecznie wycofała się z finansowania poczynań Wokulskiego. Drugi zaś był Netflix, który podjął decyzję, że jego "Lalka" (z inną obsadą rzecz jasna) będzie serialem.

"Lalka" - obsada. Kto gra w filmie Macieja Kawalskiego?

Filmową "Lalkę" reżyserował Maciej Kawalski ("Niebezpieczni dżentelmeni", " Planeta Singli. Osiem historii"), który wraz z Łukaszem Światowcem ("Rozwodnicy", "Cały ten seks") napisał też scenariusz. Fabułę oparto oczywiście na książce Bolesława Prusa, która to traktuje o beznadziejnej i autodestrukcyjnej miłości Stanisława Wokulskiego do zubożałej i niezbyt sympatycznej arystokratki Izabeli Łęckiej (tak w telegraficznym skrócie). Główne role kreują Marcin Dorociński i znana z roli Jagny w "Chłopach" Kamila Urzędowska, a w obsadzie znaleźli się również:

Rozpoznasz polskie filmy i seriale po kultowych cytatach? QUIZ dla prawdziwych znawców! Pytanie 1 z 8 Zacznijmy od czegoś prostego. Z jakiego filmu pochodzi ten cytat: "A historii tego swetra i tak byś nie zrozumiał"? "Poranek Kojota" "Rejs" "Chłopaki nie płaczą" "Kiler" Następne pytanie