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W poprzednim odcinku Julia ponownie wypytywała Manuela i Curra o wojnę, starając się poznać jak najwięcej szczegółów. Księżna de Carril naciskała na Verę, aby wróciła do domu. Teresa pomagała Marcelowi przygotować galowy strój Pelaya, a Petra i Santos knuli intrygę, która miała doprowadzić do zwolnienia nowego pracownika. Jana powiedziała Currowi, że Manuel zna już prawdę o ich pokrewieństwie. Nadal jednak nie wiedziała, kim naprawdę jest ojciec jej brata. Czego teraz się spodziewać?
„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 514 - streszczenie
Teresa nie zgodzi się na ocenianie swojego małżeństwa z Marcelem. Margarita spróbuje przekonać Catalinę, żeby pogodziła się z decyzją ojca. Jana ostrzeże Maríę, że nie zamierza zapraszać jej na swój sekretny ślub. Curro zażąda od Julii, by przestała wracać do tematu wojny. Mimo sprzeciwu Cruz Catalina i Pelayo wyjadą na przyjęcie.
„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 514 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Premiera 514. odcinka serialu „La Promesa - pałac tajemnic” odbędzie się w czwartek, 5 listopada 2026 r., o godz. 15:05 na antenie TVP2.
„La Promesa - pałac tajemnic” - opis serialu i obsada
„La Promesa - pałac tajemnic” to hiszpański serial kostiumowy, którego akcja toczy się na początku XX wieku w południowej Hiszpanii. Jana, która jako dziecko była świadkiem zabójstwa matki i porwania brata, zatrudnia się jako służąca w pałacu należącym do rodziny Luján. Chce odkryć prawdę o swojej rodzinie i znaleźć winnych. Jej plany komplikuje uczucie do Manuela, syna markiza. Serial opowiada też o sekretach arystokracji oraz życiu i relacjach służby. W serialu występują m.in.:
- Ana Garcés (jako Jana Expósito)
- Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)
- Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)
- Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)
- María Castro (jako Pía Adarre)
- Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)
- Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)
- Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)
- Teresa Quintero (jako Candela García)
- Carmen Asecas (jako Catalina Luján)
- Paula Losada (jako Jimena)
- Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)
- Alberto González (jako Juan Ezquerdo)
- Marga Martínez (jako Petra Arcos)
- Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)
- Sara Molina (jako María Fernández)
- Laura Simón (jako Lola Montoro)
- Rafa de Vera (jako Conrado Funes)