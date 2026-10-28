W poprzednim odcinku Julia ponownie wypytywała Manuela i Curra o wojnę, starając się poznać jak najwięcej szczegółów. Księżna de Carril naciskała na Verę, aby wróciła do domu. Teresa pomagała Marcelowi przygotować galowy strój Pelaya, a Petra i Santos knuli intrygę, która miała doprowadzić do zwolnienia nowego pracownika. Jana powiedziała Currowi, że Manuel zna już prawdę o ich pokrewieństwie. Nadal jednak nie wiedziała, kim naprawdę jest ojciec jej brata. Czego teraz się spodziewać?

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„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 514 - streszczenie

Teresa nie zgodzi się na ocenianie swojego małżeństwa z Marcelem. Margarita spróbuje przekonać Catalinę, żeby pogodziła się z decyzją ojca. Jana ostrzeże Maríę, że nie zamierza zapraszać jej na swój sekretny ślub. Curro zażąda od Julii, by przestała wracać do tematu wojny. Mimo sprzeciwu Cruz Catalina i Pelayo wyjadą na przyjęcie.

„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 514 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Premiera 514. odcinka serialu „La Promesa - pałac tajemnic” odbędzie się w czwartek, 5 listopada 2026 r., o godz. 15:05 na antenie TVP2.

„La Promesa - pałac tajemnic” - opis serialu i obsada

„La Promesa - pałac tajemnic” to hiszpański serial kostiumowy, którego akcja toczy się na początku XX wieku w południowej Hiszpanii. Jana, która jako dziecko była świadkiem zabójstwa matki i porwania brata, zatrudnia się jako służąca w pałacu należącym do rodziny Luján. Chce odkryć prawdę o swojej rodzinie i znaleźć winnych. Jej plany komplikuje uczucie do Manuela, syna markiza. Serial opowiada też o sekretach arystokracji oraz życiu i relacjach służby. W serialu występują m.in.:

Ana Garcés (jako Jana Expósito)

Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)

Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)

Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)

María Castro (jako Pía Adarre)

Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)

Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)

Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)

Teresa Quintero (jako Candela García)

Carmen Asecas (jako Catalina Luján)

Paula Losada (jako Jimena)

Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)

Alberto González (jako Juan Ezquerdo)

Marga Martínez (jako Petra Arcos)

Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)

Sara Molina (jako María Fernández)

Laura Simón (jako Lola Montoro)

Rafa de Vera (jako Conrado Funes)