W poprzednim odcinku Trini nie wytrzymała kolejnych rozmów o przebudowie domu i wyznała Ramonowi, że spodziewa się dziecka. Na ulicy pojawiła się Ursula, którą zaatakowały panie z Akacjowej. Kobieta nie pamiętała swojej przeszłości, więc ksiądz Telmo zabrał ją do siebie. Samuel pożyczył pieniądze od niebezpiecznego lichwiarza, by rozwinąć nowy interes. Doktor Higinio zastawił złote spinki od Rosiny i chciał za uzyskane pieniądze wyprawić dla sąsiadów bankiet powitalny. Inigo i Liberto nie ufali jednak jego intencjom.

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„Akacjowa 38” odcinek 964 - streszczenie

Trini podzieli się z przyjaciółkami wiadomością o ciąży. Ramon zacznie otaczać żonę przesadną troską, co szybko doprowadzi ją do irytacji. Do Madrytu przyjedzie don Joaquin, wuj Lucii, ale nie okaże siostrzenicy zbyt wiele serdeczności. Gdy Maria znajdzie się sam na sam z Higiniem, potraktuje go nie jak pana, lecz jak równego sobie. Antonito pojedzie na dworzec i z niecierpliwością będzie czekał na powrót ukochanej Lolity.

„Akacjowa 38” odcinek 964 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

964. odcinek „Akacjowej 38” TVP1 wyemituje w piątek, 25 września 2026 roku, o godzinie 18:40. Telenowelę będzie można obejrzeć na antenie TVP1. Informacje o ewentualnej powtórce warto sprawdzić w aktualnym programie stacji.

„Akacjowa 38” - opis serialu i obsada

„Akacjowa 38” to hiszpańska telenowela kostiumowa, której akcja rozgrywa się w Madrycie na początku XX wieku. Mieszkańcy kamienicy przy tytułowej ulicy pochodzą z różnych środowisk, ale ich losy nieustannie się przeplatają. Każdy z nich skrywa własne sekrety, marzenia i pragnienia. W ich życiu nie brakuje dramatów, romansów ani bolesnych tragedii. W obsadzie występują m.in.:

Amparo Fernandez jako Susana de Seler

Arantxa Aranguren jako Guadalupe

Inma Perez jako Fabiana

Juanma Navas jako Ramon Palacios

Marc Parejo jako Felipe Alvarez Hermoso

Roger Berruezo jako German

Sandra Marchena jako Rosina Rubio

Sara Miquel jako Cayetana

Sheyla Farina jako Manuela