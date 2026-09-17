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W poprzednim odcinku Kasia była wstrząśnięta, gdy Ksawery, pod wpływem plotek z podwarszawskich Brzezin, oskarżył Mariusza o niewierność. W rodzinie zrobiło się jeszcze bardziej nerwowo po rozmowie ze szkolnym pedagogiem, który zasugerował, że chłopiec może mieć ADHD. Ksawery stanowczo się temu sprzeciwił. Bruno i Karolina wzięli udział w ekstrawaganckiej sesji ślubnej, nie wiedząc, że Weronika dyskretnie bada sprawę handlu narkotykami w ich hotelu. Agata dostała propozycję poprowadzenia nowego projektu, co wiązałoby się z trzyletnim wyjazdem do Tajlandii i doprowadziło do ostrego konfliktu z Ignacym. Wilk próbował zmusić Lucynę, by doprowadziła do kolejnego pożaru w domu Pyrków.
„Barwy szczęścia” odcinek 3406 - streszczenie
Kasia będzie bezskutecznie szukała pilnej pomocy psychiatrycznej dla zbuntowanego Ksawerego. Próbując załatwić wsparcie dla syna, trafi na mur w ochronie zdrowia. W tym czasie Hubert postanowi sprawdzić przeszłość Lucyny. To, czego się dowie, sprawi, że całkowicie straci do niej zaufanie. Zwierzchowska zaskoczy Agatę i Ignacego radą, by sprzedali mieszkanie i rozważyli emigrację. Oliwka będzie świętowała unijną dotację dla swojej firmy, ale jej radość szybko zmąci dług u Kępskiego. Mężczyzna zapowie naliczanie odsetek, a po spotkaniu z byłą partnerką pojedzie porozmawiać z Grażyną.
„Barwy szczęścia” odcinek 3406 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
3406. odcinek „Barw szczęścia” TVP2 wyemituje w piątek, 25 września 2026 roku. Emisja rozpocznie się o godzinie 20:05.
„Barwy szczęścia” - opis serialu i obsada
„Barwy szczęścia” to polski serial obyczajowy emitowany w TVP2 od 2007 roku. Jego bohaterami są mieszkańcy warszawskiej ulicy Zacisznej, osiedla Pod Sosnami oraz związanego z nimi Zakrzewia. Rodziny, sąsiedzi i przyjaciele mierzą się z problemami, rozstaniami, sekretami, chorobami oraz trudnymi decyzjami. Ich losy łączą wątki rodzinne, miłosne, społeczne, komediowe, a czasem również kryminalne. Bohaterowie z różnych pokoleń próbują odnaleźć się w nowych życiowych sytuacjach. W serialu występują m.in.:
- Wiktoria Gąsiewska jako Oliwia Zbrowska
- Marek Molak jako Hubert Pyrka
- Katarzyna Glinka jako Kasia Górka
- Marieta Żukowska jako Bożena Stańska
- Lesław Żurek jako Bruno Stański
- Marcin Perchuć jako Marek Złoty
- Michał Rolnicki jako Łukasz Sadowski
- Natalia Zambrzycka jako Agata Pyrka
- Konrad Skolimowski jako Patryk Jezierski
- Izabela Zwierzyńska jako Iwona Pyrka
- Agnieszka Mrozińska jako Mariola Kłos
- Jasper Sołtysiewicz jako Justin
- Jakub Szlachetka jako Kacper Jabłoński
- Anna Gornostaj jako Róża Cieślak
- Zbigniew Buczkowski jako Zdzisio Cieślak
- Elżbieta Romanowska jako Aldona Grzelak
- Jakub Wieczorek jako Borys Grzelak