W poprzednim odcinku Kasia była wstrząśnięta, gdy Ksawery, pod wpływem plotek z podwarszawskich Brzezin, oskarżył Mariusza o niewierność. W rodzinie zrobiło się jeszcze bardziej nerwowo po rozmowie ze szkolnym pedagogiem, który zasugerował, że chłopiec może mieć ADHD. Ksawery stanowczo się temu sprzeciwił. Bruno i Karolina wzięli udział w ekstrawaganckiej sesji ślubnej, nie wiedząc, że Weronika dyskretnie bada sprawę handlu narkotykami w ich hotelu. Agata dostała propozycję poprowadzenia nowego projektu, co wiązałoby się z trzyletnim wyjazdem do Tajlandii i doprowadziło do ostrego konfliktu z Ignacym. Wilk próbował zmusić Lucynę, by doprowadziła do kolejnego pożaru w domu Pyrków.

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„Barwy szczęścia” odcinek 3406 - streszczenie

Kasia będzie bezskutecznie szukała pilnej pomocy psychiatrycznej dla zbuntowanego Ksawerego. Próbując załatwić wsparcie dla syna, trafi na mur w ochronie zdrowia. W tym czasie Hubert postanowi sprawdzić przeszłość Lucyny. To, czego się dowie, sprawi, że całkowicie straci do niej zaufanie. Zwierzchowska zaskoczy Agatę i Ignacego radą, by sprzedali mieszkanie i rozważyli emigrację. Oliwka będzie świętowała unijną dotację dla swojej firmy, ale jej radość szybko zmąci dług u Kępskiego. Mężczyzna zapowie naliczanie odsetek, a po spotkaniu z byłą partnerką pojedzie porozmawiać z Grażyną.

„Barwy szczęścia” odcinek 3406 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

3406. odcinek „Barw szczęścia” TVP2 wyemituje w piątek, 25 września 2026 roku. Emisja rozpocznie się o godzinie 20:05.

„Barwy szczęścia” - opis serialu i obsada

„Barwy szczęścia” to polski serial obyczajowy emitowany w TVP2 od 2007 roku. Jego bohaterami są mieszkańcy warszawskiej ulicy Zacisznej, osiedla Pod Sosnami oraz związanego z nimi Zakrzewia. Rodziny, sąsiedzi i przyjaciele mierzą się z problemami, rozstaniami, sekretami, chorobami oraz trudnymi decyzjami. Ich losy łączą wątki rodzinne, miłosne, społeczne, komediowe, a czasem również kryminalne. Bohaterowie z różnych pokoleń próbują odnaleźć się w nowych życiowych sytuacjach. W serialu występują m.in.:

Wiktoria Gąsiewska jako Oliwia Zbrowska

Marek Molak jako Hubert Pyrka

Katarzyna Glinka jako Kasia Górka

Marieta Żukowska jako Bożena Stańska

Lesław Żurek jako Bruno Stański

Marcin Perchuć jako Marek Złoty

Michał Rolnicki jako Łukasz Sadowski

Natalia Zambrzycka jako Agata Pyrka

Konrad Skolimowski jako Patryk Jezierski

Izabela Zwierzyńska jako Iwona Pyrka

Agnieszka Mrozińska jako Mariola Kłos

Jasper Sołtysiewicz jako Justin

Jakub Szlachetka jako Kacper Jabłoński

Anna Gornostaj jako Róża Cieślak

Zbigniew Buczkowski jako Zdzisio Cieślak

Elżbieta Romanowska jako Aldona Grzelak

Jakub Wieczorek jako Borys Grzelak