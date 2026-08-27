"La Promesa - pałac tajemnic": streszczenie odcinka 470

Redakcja Eska Cinema
aszu
2026-08-27 6:03

W 470. odcinku "La Promesy" emocje sięgną zenitu. Catalina nie zamierza bezczynnie patrzeć na to, co dzieje się wokół oskarżonej o otrucie hrabiego Martiny i zaczyna działać na własną rękę. A wśród służby robi się coraz goręcej, bo tajemnice i napięte relacje szybko wychodzą na wierzch.

Catalina z serialu La Promesa w chustce na głowie patrzy w bok. O jej losach w 470. odcinku przeczytasz na Eska.
Autor: TVP VOD/ Materiały prasowe

W "La Promesie" ostatnio działo się sporo, a wokół oskarżonej o otrucie hrabiego de Ayali Martiny zrobiło się naprawdę nerwowo. Markiza była pewna, że bratanica jest winna, ale Martina do końca stanowczo odpierała zarzuty. Alonso próbował załagodzić sytuację i namawiał hrabiego, żeby nie składał oficjalnego zawiadomienia. W tym samym czasie Catalina wyszła ze swojej kryjówki w hangarze i wróciła do pałacu. Skończyło się ostrą kłótnią z macochą. Jana wciąż pilnowała bezpieczeństwa Pii i ukrywała przed podejrzliwą Petrą, że ta przeżyła, a poobijany Lope dowiedział się, że zarządca spłacił jego długi. Na koniec Santos wymusił na Verze wspólne wyjście na miejską zabawę, a to tylko dolało oliwy do ognia. Co wydarzy się dalej?

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La Promesa - pałac tajemnic odc. 470 - streszczenie

Candela wreszcie znajduje sposób, by pomóc Virtudes odzyskać syna. Jana znów wymyka się z pałacu, bo chce odwiedzić ukrywającą się Pię. Petra zauważa jej nieobecność i gani Janę za zaniedbywanie obowiązków, ale Ricardo niespodziewanie staje w jej obronie. Tymczasem Vera jasno mówi Santosowi, że nic nie zmusi jej, by go pokochała. Catalina zaczyna własne śledztwo w sprawie próby otrucia hrabiego, bo za wszelką cenę chce udowodnić niewinność Martiny. Robi się poważnie, gdy Ignacio zapowiada, że zgłosi sprawę na policję, a Margarita próbuje go od tego odwieść.

La Promesa - pałac tajemnic odc. 470 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

"La Promesa" ma stałe miejsce w ramówce TVP2 i jest emitowana regularnie. Kolejne odcinki niezmiennie przyciągają widzów spragnionych nowych intryg. Warto zarezerwować sobie popołudnie, jeśli chcecie być na bieżąco z intrygami i sercowymi rozterkami bohaterów. Odcinek 470 TVP2 pokaże 4 września 2026 roku o 15:05.

La Promesa - pałac tajemnic - opis serialu i obsada

"La Promesa" to hiszpański serial kostiumowy i telenowela, w której losy rodu Luján przeplatają się z codziennością pałacowej służby. Nie brakuje tu wątków miłosnych, tajemnic z przeszłości i walki o rodzinny majątek. W centrum historii jest Jana, która zatrudnia się w pałacu, by odkryć prawdę o tragicznych wydarzeniach z dzieciństwa. Serial chwalą za dopracowane detale historyczne i wyraziste role aktorskie. W serialu występują:

  • Ana Garcés
  • Eva Martín
  • Manuel Regueiro
  • Arturo Sancho
  • María Castro
  • Joaquín Climent
  • Antonio Velázquez
  • Carmen Flores Sandoval
  • Teresa Quintero
  • Carmen Asecas
  • Paula Losada
  • Alicia Bercán
  • Alberto González
  • Marga Martínez
  • Enrique Fortún
  • Sara Molina
  • Laura Simón
  • Rafa de Vera
La Promesa - Adriano
Galeria zdjęć 5

Rolki

La Promesa
La Promesa - pałac tajemnic