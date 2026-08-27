W "La Promesie" ostatnio działo się sporo, a wokół oskarżonej o otrucie hrabiego de Ayali Martiny zrobiło się naprawdę nerwowo. Markiza była pewna, że bratanica jest winna, ale Martina do końca stanowczo odpierała zarzuty. Alonso próbował załagodzić sytuację i namawiał hrabiego, żeby nie składał oficjalnego zawiadomienia. W tym samym czasie Catalina wyszła ze swojej kryjówki w hangarze i wróciła do pałacu. Skończyło się ostrą kłótnią z macochą. Jana wciąż pilnowała bezpieczeństwa Pii i ukrywała przed podejrzliwą Petrą, że ta przeżyła, a poobijany Lope dowiedział się, że zarządca spłacił jego długi. Na koniec Santos wymusił na Verze wspólne wyjście na miejską zabawę, a to tylko dolało oliwy do ognia. Co wydarzy się dalej?

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La Promesa - pałac tajemnic odc. 470 - streszczenie

Candela wreszcie znajduje sposób, by pomóc Virtudes odzyskać syna. Jana znów wymyka się z pałacu, bo chce odwiedzić ukrywającą się Pię. Petra zauważa jej nieobecność i gani Janę za zaniedbywanie obowiązków, ale Ricardo niespodziewanie staje w jej obronie. Tymczasem Vera jasno mówi Santosowi, że nic nie zmusi jej, by go pokochała. Catalina zaczyna własne śledztwo w sprawie próby otrucia hrabiego, bo za wszelką cenę chce udowodnić niewinność Martiny. Robi się poważnie, gdy Ignacio zapowiada, że zgłosi sprawę na policję, a Margarita próbuje go od tego odwieść.

La Promesa - pałac tajemnic odc. 470 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

"La Promesa" ma stałe miejsce w ramówce TVP2 i jest emitowana regularnie. Kolejne odcinki niezmiennie przyciągają widzów spragnionych nowych intryg. Warto zarezerwować sobie popołudnie, jeśli chcecie być na bieżąco z intrygami i sercowymi rozterkami bohaterów. Odcinek 470 TVP2 pokaże 4 września 2026 roku o 15:05.

La Promesa - pałac tajemnic - opis serialu i obsada

"La Promesa" to hiszpański serial kostiumowy i telenowela, w której losy rodu Luján przeplatają się z codziennością pałacowej służby. Nie brakuje tu wątków miłosnych, tajemnic z przeszłości i walki o rodzinny majątek. W centrum historii jest Jana, która zatrudnia się w pałacu, by odkryć prawdę o tragicznych wydarzeniach z dzieciństwa. Serial chwalą za dopracowane detale historyczne i wyraziste role aktorskie. W serialu występują:

Ana Garcés

Eva Martín

Manuel Regueiro

Arturo Sancho

María Castro

Joaquín Climent

Antonio Velázquez

Carmen Flores Sandoval

Teresa Quintero

Carmen Asecas

Paula Losada

Alicia Bercán

Alberto González

Marga Martínez

Enrique Fortún

Sara Molina

Laura Simón

Rafa de Vera