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W "La Promesie" ostatnio działo się sporo, a wokół oskarżonej o otrucie hrabiego de Ayali Martiny zrobiło się naprawdę nerwowo. Markiza była pewna, że bratanica jest winna, ale Martina do końca stanowczo odpierała zarzuty. Alonso próbował załagodzić sytuację i namawiał hrabiego, żeby nie składał oficjalnego zawiadomienia. W tym samym czasie Catalina wyszła ze swojej kryjówki w hangarze i wróciła do pałacu. Skończyło się ostrą kłótnią z macochą. Jana wciąż pilnowała bezpieczeństwa Pii i ukrywała przed podejrzliwą Petrą, że ta przeżyła, a poobijany Lope dowiedział się, że zarządca spłacił jego długi. Na koniec Santos wymusił na Verze wspólne wyjście na miejską zabawę, a to tylko dolało oliwy do ognia. Co wydarzy się dalej?
La Promesa - pałac tajemnic odc. 470 - streszczenie
Candela wreszcie znajduje sposób, by pomóc Virtudes odzyskać syna. Jana znów wymyka się z pałacu, bo chce odwiedzić ukrywającą się Pię. Petra zauważa jej nieobecność i gani Janę za zaniedbywanie obowiązków, ale Ricardo niespodziewanie staje w jej obronie. Tymczasem Vera jasno mówi Santosowi, że nic nie zmusi jej, by go pokochała. Catalina zaczyna własne śledztwo w sprawie próby otrucia hrabiego, bo za wszelką cenę chce udowodnić niewinność Martiny. Robi się poważnie, gdy Ignacio zapowiada, że zgłosi sprawę na policję, a Margarita próbuje go od tego odwieść.
La Promesa - pałac tajemnic odc. 470 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
"La Promesa" ma stałe miejsce w ramówce TVP2 i jest emitowana regularnie. Kolejne odcinki niezmiennie przyciągają widzów spragnionych nowych intryg. Warto zarezerwować sobie popołudnie, jeśli chcecie być na bieżąco z intrygami i sercowymi rozterkami bohaterów. Odcinek 470 TVP2 pokaże 4 września 2026 roku o 15:05.
La Promesa - pałac tajemnic - opis serialu i obsada
"La Promesa" to hiszpański serial kostiumowy i telenowela, w której losy rodu Luján przeplatają się z codziennością pałacowej służby. Nie brakuje tu wątków miłosnych, tajemnic z przeszłości i walki o rodzinny majątek. W centrum historii jest Jana, która zatrudnia się w pałacu, by odkryć prawdę o tragicznych wydarzeniach z dzieciństwa. Serial chwalą za dopracowane detale historyczne i wyraziste role aktorskie. W serialu występują:
- Ana Garcés
- Eva Martín
- Manuel Regueiro
- Arturo Sancho
- María Castro
- Joaquín Climent
- Antonio Velázquez
- Carmen Flores Sandoval
- Teresa Quintero
- Carmen Asecas
- Paula Losada
- Alicia Bercán
- Alberto González
- Marga Martínez
- Enrique Fortún
- Sara Molina
- Laura Simón
- Rafa de Vera