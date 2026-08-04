20 lat od premiery serialu "PitBull". Tak dziś wyglądają Despero, Gebels i reszta kultowej obsady

Kultowy "PitBull" wciąż w pamięci widzów. Od premiery minęły już dwie dekady

Trudno w to uwierzyć, ale od debiutu serialu "PitBull" na antenie TVP2 minęło już ponad 20 lat. Pierwszy odcinek tej kultowej produkcji sensacyjnej widzowie zobaczyli 15 grudnia 2005 roku. Serial, będący rozwinięciem kinowego hitu Patryka Vegi pod tym samym tytułem, z miejsca podbił serca publiczności i zyskał miano produkcji przełomowej. Widzów przyciągał surowy realizm, mocne dialogi i naturalistyczne przedstawienie pracy policjantów z warszawskiego wydziału zabójstw.

Produkcja doczekała się łącznie trzech sezonów, emitowanych w latach 2005-2008, i odniosła ogromny sukces. Popularność była tak duża, że pierwszy odcinek drugiej serii przyciągnął przed ekrany ponad 1,2 miliona widzów. Fabuła skupiała się na losach grupy policjantów, którzy na co dzień mierzyli się z najcięższymi zbrodniami, jednocześnie zmagając się z własnymi demonami, problemami osobistymi i moralnymi dylematami w brutalnym świecie przestępczym.

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To oni wcielili się w kultowych policjantów. Pamiętacie tę obsadę?

Siłą "PitBulla" była nie tylko wciągająca fabuła, ale przede wszystkim wybitna obsada i doskonale napisane postacie. Aktorzy stworzyli kreacje, które na stałe zapisały się w historii polskiej telewizji. W głównych rolach wystąpili:

Marcin Dorociński jako charyzmatyczny podkomisarz Sławomir "Despero" Desperski, który dla rozwiązania sprawy był w stanie uwieść córkę groźnego gangstera.

jako charyzmatyczny podkomisarz Sławomir "Despero" Desperski, który dla rozwiązania sprawy był w stanie uwieść córkę groźnego gangstera. Andrzej Grabowski w roli starszego aspiranta Jacka "Gebelsa" Goca, doświadczonego i nieprzekupnego gliniarza, walczącego o prawo do opieki nad synem.

w roli starszego aspiranta Jacka "Gebelsa" Goca, doświadczonego i nieprzekupnego gliniarza, walczącego o prawo do opieki nad synem. Janusz Gajos jako najstarszy z ekipy, schorowany młodszy aspirant Zbigniew "Benek" Chyb, którego losy poruszyły widzów w pierwszej serii.

jako najstarszy z ekipy, schorowany młodszy aspirant Zbigniew "Benek" Chyb, którego losy poruszyły widzów w pierwszej serii. Rafał Mohr jako podkomisarz Krzysztof "Nielat" Magiera, młody policjant próbujący wyjść z nałogu i odnaleźć się w nowej, brutalnej rzeczywistości.

jako podkomisarz Krzysztof "Nielat" Magiera, młody policjant próbujący wyjść z nałogu i odnaleźć się w nowej, brutalnej rzeczywistości. Krzysztof Stroiński wcielający się w aspiranta Mirosława "Metyla" Saniewskiego, błyskotliwego policjanta zmagającego się z chorobą alkoholową.

W późniejszych sezonach do obsady dołączyli m.in. Paweł Królikowski jako komisarz Igor Rosłoń oraz Weronika Rosati, która zagrała Dżemmę, wielką miłość "Despero". Każda z tych postaci była wielowymiarowa, pełna wad i wewnętrznych konfliktów, co sprawiało, że widzowie mogli się z nimi utożsamiać.

Tak zmienili się aktorzy z serialu "PitBull". Ich przemiana zaskakuje

Ponad dwie dekady to szmat czasu, który odcisnął swoje piętno nie tylko na świecie przedstawionym w serialu, ale również na samych aktorach. Dla wielu z nich role w produkcji Patryka Vegi stały się przełomem i otworzyły drzwi do wielkiej kariery. Dziś są jednymi z najbardziej rozpoznawalnych twarzy polskiego kina i teatru, z bogatym dorobkiem artystycznym na koncie.

Upływ lat jest jednak nieunikniony i widać go gołym okiem. Aktorzy, których pamiętamy z mrocznych zaułków serialowej Warszawy, przeszli przez ten czas niezwykłe metamorfozy. Zmieniły się ich fryzury, styl, a na twarzach widać doświadczenie zebrane przez ponad dwadzieścia lat. Jak dziś wyglądają gwiazdy kultowego "PitBulla"? Zapraszamy do naszej galerii, gdzie zobaczycie ich niesamowitą przemianę na przestrzeni lat.