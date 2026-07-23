"Akacjowa 38": streszczenie odcinka 924

Ostatnie wydarzenia w serialu "Akacjowa 38" przyniosły wiele dramatycznych zwrotów akcji, które mocno namieszały w życiu mieszkańców tej słynnej ulicy. Podczas pogrzebu Jaimego Aldaya bezwzględna Ursula spróbowała potajemnie odzyskać Moisesa, a jej brutalny atak sztyletem na Carmen o mało nie skończył się tragicznie. Ranną kobietę odnalazł Samuel, który właśnie opuścił więzienne mury, podczas gdy uprowadzona przez dawnego wroga agentka Silvia Reyes musiała zmierzyć się z planem okrutnej zemsty. Dzięki interwencji El Peny na jaw wyszło wreszcie kłamstwo o rzekomej żonie i synu Iniga, co pozwoliło Leonor na wyczekiwany powrót do ukochanego. Wszystko to dopełniła nagła śmierć Hindusa oraz aresztowanie Flory, która niespodziewanie trafiła za kratki pod zarzutem popełnienia morderstwa. Warto zatem sprawdzić, jak potoczą się dalsze losy bohaterów w następnym odcinku.

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"Akacjowa 38" odc. 924 - streszczenie

Blanca dowiaduje się, że Ursula zabrała dziecko i udała się z nim w kierunku Walencji. Kobieta nie zamierza czekać bezczynnie i wspólnie z Diegiem rusza w pościg za uciekinierką. W tym samym czasie Leonor stara się ratować Florę, która została oskarżona o zamordowanie Hindusa, i prosi o wsparcie Felipe. W wątku Silvii wyjaśnia się tożsamość jej porywacza, którym okazuje się mściwy handlarz niewolników, Blasco. Agentka zostaje uratowana przez Estebana oraz towarzyszących mu funkcjonariuszy policji, którzy pojawiają się na miejscu w ostatnim momencie.

"Akacjowa 38" odc. 924 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Losy bohaterów hiszpańskiej telenoweli można śledzić regularnie na antenie telewizji publicznej. Każdy kolejny epizod przynosi nowe odpowiedzi na pytania dotyczące tajemnic mieszkańców madryckiej kamienicy. Aby być na bieżąco z wydarzeniami, najlepiej sprawdzić dokładną godzinę emisji w programie telewizyjnym. Najnowszy odcinek serialu "Akacjowa 38" o numerze 924 zostanie wyemitowany 31 lipca 2026 o godzinie 18:25 w TVP1.

"Akacjowa 38" - opis serialu i obsada

Ta kostiumowa produkcja przenosi nas prosto na tętniące życiem ulice Madrytu z początku XX wieku. Fabuła skupia się na perypetiach kilku rodzin, których życie w kamienicy przy ulicy Akacjowej jest pełne skrywanych tajemnic i niespełnionych pragnień. To idealna propozycja dla osób lubiących historyczne klimaty połączone z dynamicznymi wątkami obyczajowymi. Serial zyskał w naszym kraju miano prawdziwego hitu, przyciągając przed ekrany rzesze osób zainteresowanych dawnymi obyczajami i dramatycznymi romansami. Obsada tego serialu to m.in.:

Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)

Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)

Inma Perez (jako Fabiana)

Juanma Navas (jako Ramon Palacios)

Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)

Roger Berruezo (jako German)

Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)

Sara Miquel (jako Cayetana)

Sheyla Farina (jako Manuela)