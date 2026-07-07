"La Promesa - pałac tajemnic": streszczenie odcinka 433

W ostatnim czasie w serialu "La Promesa - pałac tajemnic" atmosfera zrobiła się wyjątkowo gęsta, a dotychczasowe układy zostały wystawione na ciężką próbę. Markiz w końcu odkrył, że Pelayo potajemnie przemycał broń, co doprowadziło do ogromnej awantury i groźby natychmiastowego usunięcia go z posiadłości. W obronie ukochanego stanowczo stanęła Catalina, która zaryzykowała poważny konflikt z własnym ojcem, podczas gdy kucharka Simona z niepokojem szukała nerwowego podłoża kolejnego ataku duszności u swojej córki. Maria mocno obawiała się, że nowa posada oddali ją od narzeczonego jeszcze przed ślubem, a Lope surowo zabronił Santosowi zbliżania się do Very, co skończyło się dla nowego lokaja ostrą reprymendą. W międzyczasie Blanca zachęcała Manuela, aby ten w końcu posłuchał głosu serca i udał się do Jany. Nadszedł moment, aby dowiedzieć się, co jeszcze przyniesie ta pełna niedopowiedzeń opowieść.

Tak ZARABIALI aktorzy ze SQUID GAME zanim stali się sławni | To Się Kręci

"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 433 - streszczenie

Manuel i Jana spędzają wspólnie poranek, nie spodziewając się, że wkrótce spokój w rezydencji zostanie zakłócony przez doniesienia Rómulo. Lokaj informuje markiza o znalezieniu niepokojących przedmiotów w pokoju należącym do Curra, co zmusza Don Alonso do konfrontacji z krewnym. W wyniku tej rozmowy wychodzi na jaw, że siostrzeniec planuje wyjazd na front, by walczyć po stronie Francji. W tym samym czasie Salvador drży o swoją przyszłość z Marią, która rozważa opuszczenie pałacu i podjęcie nowej pracy w innym majątku. Vera bezskutecznie stara się zapanować nad zachowaniem nachalnego Santosa, a w międzyczasie w posiadłości wybuchają kontrowersje związane z obecnością chorego dziecka gospodyni. Manuel zaczyna również pobierać u Blanki lekcje tanga, podczas gdy atmosfera w Promesie staje się coraz cięższa z powodu łamania dworskich zakazów.

"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 433 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Hiszpańska produkcja kostiumowa od dłuższego czasu przyciąga przed ekrany rzesze osób zainteresowanych losami mieszkańców południowej części kraju. Kolejne perypetie arystokratów i ich służby można śledzić regularnie w ramówce polskiej telewizji publicznej. Aby dowiedzieć się, jak bohaterowie poradzą sobie z nowymi problemami, warto zarezerwować czas w nadchodzącym tygodniu. Odcinek numer 433 zostanie wyemitowany 15 lipca 2026 roku na antenie kanału TVP2 o godzinie 15:05.

"La Promesa - pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

Produkcja przenosi nas do słonecznej Hiszpanii z początku ubiegłego wieku, gdzie śledzimy historię Jany szukającej sprawiedliwości za rodzinne tragedie sprzed lat. Choć jej głównym celem była zemsta na rodzie Luján, życie w pałacu rzuca jej pod nogi mnóstwo przeszkód, w tym zakazane uczucie do syna markiza. To klasyczna opowieść kostiumowa, w której wystawne przyjęcia przeplatają się z codziennymi troskami służby i mrocznymi sekretami skrytymi za murami posiadłości. Serial pokazuje brutalne różnice klasowe oraz walkę o miłość w świecie pełnym surowych konwenansów. W serialu występują m.in.:

Ana Garcés (jako Jana Expósito)

Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)

Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)

Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)

María Castro (jako Pía Adarre)

Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)

Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)

Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)

Teresa Quintero (jako Candela García)

Carmen Asecas (jako Catalina Luján)

Paula Losada (jako Jimena)

Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)

Alberto González (jako Juan Ezquerdo)

Marga Martínez (jako Petra Arcos)

Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)

Sara Molina (jako María Fernández)

Laura Simón (jako Lola Montoro)

Rafa de Vera (jako Conrado Funes)