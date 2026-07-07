"La Promesa - pałac tajemnic": streszczenie odcinka 433

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-07-07 7:37

W 433. odcinku serialu "La Promesa - pałac tajemnic" spokojny poranek w rezydencji szybko przerywają niepokojące informacje przekazane przez służbę. Don Alonso staje przed trudnym wyzwaniem, gdy dowiaduje się o zamiarach siostrzeńca, które mogą na zawsze zmienić sytuację rodziny Luján. Jednocześnie w pokojach gościnnych i kwaterach pracowników dochodzi do zdarzeń, które stawiają pod znakiem zapytania dotychczasowy porządek i zasady panujące w pałacu.

W ostatnim czasie w serialu "La Promesa - pałac tajemnic" atmosfera zrobiła się wyjątkowo gęsta, a dotychczasowe układy zostały wystawione na ciężką próbę. Markiz w końcu odkrył, że Pelayo potajemnie przemycał broń, co doprowadziło do ogromnej awantury i groźby natychmiastowego usunięcia go z posiadłości. W obronie ukochanego stanowczo stanęła Catalina, która zaryzykowała poważny konflikt z własnym ojcem, podczas gdy kucharka Simona z niepokojem szukała nerwowego podłoża kolejnego ataku duszności u swojej córki. Maria mocno obawiała się, że nowa posada oddali ją od narzeczonego jeszcze przed ślubem, a Lope surowo zabronił Santosowi zbliżania się do Very, co skończyło się dla nowego lokaja ostrą reprymendą. W międzyczasie Blanca zachęcała Manuela, aby ten w końcu posłuchał głosu serca i udał się do Jany. Nadszedł moment, aby dowiedzieć się, co jeszcze przyniesie ta pełna niedopowiedzeń opowieść.

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"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 433 - streszczenie

Manuel i Jana spędzają wspólnie poranek, nie spodziewając się, że wkrótce spokój w rezydencji zostanie zakłócony przez doniesienia Rómulo. Lokaj informuje markiza o znalezieniu niepokojących przedmiotów w pokoju należącym do Curra, co zmusza Don Alonso do konfrontacji z krewnym. W wyniku tej rozmowy wychodzi na jaw, że siostrzeniec planuje wyjazd na front, by walczyć po stronie Francji. W tym samym czasie Salvador drży o swoją przyszłość z Marią, która rozważa opuszczenie pałacu i podjęcie nowej pracy w innym majątku. Vera bezskutecznie stara się zapanować nad zachowaniem nachalnego Santosa, a w międzyczasie w posiadłości wybuchają kontrowersje związane z obecnością chorego dziecka gospodyni. Manuel zaczyna również pobierać u Blanki lekcje tanga, podczas gdy atmosfera w Promesie staje się coraz cięższa z powodu łamania dworskich zakazów.

"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 433 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Hiszpańska produkcja kostiumowa od dłuższego czasu przyciąga przed ekrany rzesze osób zainteresowanych losami mieszkańców południowej części kraju. Kolejne perypetie arystokratów i ich służby można śledzić regularnie w ramówce polskiej telewizji publicznej. Aby dowiedzieć się, jak bohaterowie poradzą sobie z nowymi problemami, warto zarezerwować czas w nadchodzącym tygodniu. Odcinek numer 433 zostanie wyemitowany 15 lipca 2026 roku na antenie kanału TVP2 o godzinie 15:05.

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"La Promesa - pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

Produkcja przenosi nas do słonecznej Hiszpanii z początku ubiegłego wieku, gdzie śledzimy historię Jany szukającej sprawiedliwości za rodzinne tragedie sprzed lat. Choć jej głównym celem była zemsta na rodzie Luján, życie w pałacu rzuca jej pod nogi mnóstwo przeszkód, w tym zakazane uczucie do syna markiza. To klasyczna opowieść kostiumowa, w której wystawne przyjęcia przeplatają się z codziennymi troskami służby i mrocznymi sekretami skrytymi za murami posiadłości. Serial pokazuje brutalne różnice klasowe oraz walkę o miłość w świecie pełnym surowych konwenansów. W serialu występują m.in.:

  • Ana Garcés (jako Jana Expósito)
  • Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)
  • Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)
  • Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)
  • María Castro (jako Pía Adarre)
  • Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)
  • Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)
  • Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)
  • Teresa Quintero (jako Candela García)
  • Carmen Asecas (jako Catalina Luján)
  • Paula Losada (jako Jimena)
  • Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)
  • Alberto González (jako Juan Ezquerdo)
  • Marga Martínez (jako Petra Arcos)
  • Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)
  • Sara Molina (jako María Fernández)
  • Laura Simón (jako Lola Montoro)
  • Rafa de Vera (jako Conrado Funes)
Zamyślona markiza Cruz Ezquerdo de Luján z La Promesa. O losach bohaterów serialu przeczytasz na Eska.
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La Promesa
La Promesa - pałac tajemnic