Jana spróbuje pojednać się z Cruz w 532. odcinku "La Promesy". Manuel nie ustąpi rodzicom

Relacja Jany z rodziną Manuela od początku jest bardzo trudna. Cruz nie potrafi zaakceptować faktu, że jej syn zakochał się w służącej. Markiza uważa, że dziewczyna nie pasuje do ich rodziny, a jej uczucia do Manuela mogą wynikać z chęci zdobycia majątku i wysokiej pozycji społecznej. Cruz próbowała wmówić synowi, że Jana chce go usidlić. Manuel jednak uznał to za absurdalne. Oficjalnie poinformował rodzinę o swoim związku i zadeklarował, że jest gotowy zrezygnować z przywilejów, byle tylko móc poślubić ukochaną.

W 532. odcinku Jana postanowi spróbować porozumieć się z markizą. Zamiast oczekiwanego pojednania spotka ją jednak kolejny atak. Cruz oskarży dziewczynę o interesowność. Nie będzie chciała uwierzyć, że jej intencje wobec Manuela są szczere. Tymczasem syn Alonsa i Cruz ponownie poinformuje rodziców, że nie zamierza rezygnować ze ślubu. Jego stanowisko pozostanie niezmienne, mimo że rodzina nie przestanie wywierać na nim presji.

W 532. odcinku "La Promesy" Catalina będzie chciała, by Pelayo uznał dziecko

Równie trudna sytuacja czeka Catalinę. Dziewczyna od pewnego czasu wie o swojej ciąży. W 526. odcinku wyznała Pelayowi, że spodziewa się dziecka z innym mężczyzną, a dokładnie z Adrianem. Było to dla niego bolesne wyznanie, ponieważ ich relacja ponownie zaczęła się układać. Teraz, 532. odcinku "La Promesy", dziewczyna poprosi Pelaya, by uznał jej dziecko. Będzie to ważna decyzja, ponieważ mężczyzna musiałby wziąć odpowiedzialność za dziecko, którego nie jest biologicznym ojcem. Pelayo nie zamierza jednak bezwarunkowo zgodzić się na taką propozycję. Zamiast tego nalega, żeby Catalina powiadomiła o ciąży prawdziwego ojca. Nie chce, by dziewczyna ukrywała przed nim tak istotną informację. Czy Catalina zdecyduje się wyznać prawdę?

W 532. odcinku "La Promesy" Petra nie będzie miała litości dla Marcela

W pałacu nie zabraknie również napięć związanych z pracą służby. Petra skrytykuje Marcela za kolejne błędy w wykonywaniu obowiązków. Mężczyzna już wcześniej nie radził sobie najlepiej na stanowisku lokaja. W 516. odcinku zastąpił chorego Santosa, ale szybko zaczęły pojawiać się skargi na jego pracę. Teresa próbowała go zdyscyplinować, jednak jej starania nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Teraz niezadowolenie Petry będzie kolejnym sygnałem, że Marcelo nie spełnia wymagań stawianych mu w La Promesie.

La Promesa – pałac tajemnic, odcinek 532. Kiedy i gdzie oglądać?

Odcinek 532. serialu „La Promesa – pałac tajemnic” zostanie wyemitowany w środę, 2 grudnia 2026 roku o godz. 15:05 na antenie TVP2. Nowy epizod będzie można obejrzeć również w serwisie TVP VOD. W streamingu dostępne są również poprzednie odsłony serialu.

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