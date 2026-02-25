"Dziedzictwo", odcinek 849: Ayse rezygnuje z wyznania prawdy Feritowi i postanawia wyjechać do Niemiec

Ostatni odcinek serialu "Dziedzictwo" dostarczył widzom prawdziwej mieszanki napięcia i romantyzmu, pozostawiając nas w oczekiwaniu na dalszy rozwój wypadków. Niestety, plan Nese mający na celu zdobycie dowodów przeciwko Basak ostatecznie spalił na panewce, pogrążając ją w rozpaczy. Z kolei Ayse postanowiła wyznać Feritowi całą prawdę, jednak musiała wstrzymać się z tym do zakończenia policyjnej akcji, która na szczęście zakończyła się odnalezieniem porwanej dziewczynki. W tym czasie Yaman i Nana spędzili romantyczne chwile na kolacji, podczas której w końcu przyznali się do kiełkującego między nimi uczucia. Nie zapominajmy jednak o mrocznej stronie tej historii, gdyż opętany żądzą zemsty Trucizna wciąż czekał na następny krok Yamana. Czego w takim razie możemy spodziewać się w kolejnym epizodzie?

"Dziedzictwo" odc. 849 - streszczenie

Ayse jest o krok od wyznania Feritowi całej prawdy, jednak w ostatniej chwili rezygnuje ze swojego zamiaru. Jej decyzję zmienia gwałtowna reakcja byłego męża na historię mężczyzny oskarżonego o uprowadzenie dziecka. Ferit, nieświadomy sytuacji Ayse, z oburzeniem potępia matkę porwanego dziecka i deklaruje, że postąpiłby identycznie jak domniemany porywacz. W tym samym czasie Yaman podczas romantycznej kolacji z Naną ujawnia jej, że Trucizna wciąż żyje, co stanowi dla nich nowe zagrożenie. Nana po raz kolejny udowadnia swoje oddanie, zapewniając ukochanego o pełnym wsparciu i gotowości do poświęceń, co głęboko porusza Yamana. Przytłoczona ciężarem tajemnicy i brakiem zrozumienia Ayse podejmuje desperacką decyzję o wyjeździe do Niemiec.

"Dziedzictwo" odc. 849 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani popularnego tureckiego serialu z niecierpliwością wyczekują na rozwój dalszych losów swoich ulubionych bohaterów. Nadchodzący epizod zapowiada się niezwykle emocjonująco, przynosząc kolejne zwroty akcji i trudne decyzje postaci. Z pewnością wielu widzów zastanawia się, kiedy będą mogli obejrzeć najnowszy odcinek. Premierowa emisja 849. odcinka serialu "Dziedzictwo" odbędzie się w środę, 4 marca 2026 roku, o godzinie 16:05 na antenie stacji TVP1.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

"Dziedzictwo" to turecka produkcja, która od lat przyciąga przed ekrany rzesze wiernych widzów, serwując im niezapomnianą mieszankę miłości, dramatu i rodzinnych sekretów. Historia, która zaczęła się od opieki nad małym Yusufem, ewoluowała w fascynującą sagę o poświęceniu, stracie i poszukiwaniu szczęścia na nowo. Chociaż losy głównych bohaterów, takich jak Yaman, Seher, a później Nana, bywają niezwykle burzliwe, serial wciąż trzyma w napięciu. Za sukcesem tej opowieści stoją utalentowani aktorzy, którzy wcielają się w kluczowe postacie. W serialu występują m.in.:

Halil Ibrahim Ceyhan (jako Yaman)

Sila Turkoglu (jako Seher)

Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)

Nanuka Stambolishvili (jako Nana)

Melih Ozkaya (jako Komisarz Ali)

Gulderen Guler (jako Kiraz)

Binnaz Ekren (jako Adalet)

Omer Gecu (jako Cenger)

Nik Xhelilaj (jako Poyraz)

Gulay Ozdem (jako Ikbal)

Ferda Isil (jako Sultan Hala)

Hilal Yildiz (jako Zuhal)