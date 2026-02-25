"Dziedzictwo", odcinek 849: Ayse rezygnuje z wyznania prawdy Feritowi i postanawia wyjechać do Niemiec

Redakcja Eska Cinema
2026-02-25 7:29

W 849. odcinku serialu 'Dziedzictwo' bohaterowie staną przed niezwykle trudnymi wyborami, które mogą na zawsze odmienić ich los. Ayse, słysząc nieświadome słowa Ferita, porzuci wszelką nadzieję i zdecyduje się na desperacką ucieczkę. Tymczasem Yaman ujawni Nanie szokującą prawdę, a jej niezachwiane wsparcie po raz kolejny udowodni siłę ich miłości.

Ostatni odcinek serialu "Dziedzictwo" dostarczył widzom prawdziwej mieszanki napięcia i romantyzmu, pozostawiając nas w oczekiwaniu na dalszy rozwój wypadków. Niestety, plan Nese mający na celu zdobycie dowodów przeciwko Basak ostatecznie spalił na panewce, pogrążając ją w rozpaczy. Z kolei Ayse postanowiła wyznać Feritowi całą prawdę, jednak musiała wstrzymać się z tym do zakończenia policyjnej akcji, która na szczęście zakończyła się odnalezieniem porwanej dziewczynki. W tym czasie Yaman i Nana spędzili romantyczne chwile na kolacji, podczas której w końcu przyznali się do kiełkującego między nimi uczucia. Nie zapominajmy jednak o mrocznej stronie tej historii, gdyż opętany żądzą zemsty Trucizna wciąż czekał na następny krok Yamana. Czego w takim razie możemy spodziewać się w kolejnym epizodzie?

"Dziedzictwo" odc. 849 - streszczenie

Ayse jest o krok od wyznania Feritowi całej prawdy, jednak w ostatniej chwili rezygnuje ze swojego zamiaru. Jej decyzję zmienia gwałtowna reakcja byłego męża na historię mężczyzny oskarżonego o uprowadzenie dziecka. Ferit, nieświadomy sytuacji Ayse, z oburzeniem potępia matkę porwanego dziecka i deklaruje, że postąpiłby identycznie jak domniemany porywacz. W tym samym czasie Yaman podczas romantycznej kolacji z Naną ujawnia jej, że Trucizna wciąż żyje, co stanowi dla nich nowe zagrożenie. Nana po raz kolejny udowadnia swoje oddanie, zapewniając ukochanego o pełnym wsparciu i gotowości do poświęceń, co głęboko porusza Yamana. Przytłoczona ciężarem tajemnicy i brakiem zrozumienia Ayse podejmuje desperacką decyzję o wyjeździe do Niemiec.

"Dziedzictwo" odc. 849 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani popularnego tureckiego serialu z niecierpliwością wyczekują na rozwój dalszych losów swoich ulubionych bohaterów. Nadchodzący epizod zapowiada się niezwykle emocjonująco, przynosząc kolejne zwroty akcji i trudne decyzje postaci. Z pewnością wielu widzów zastanawia się, kiedy będą mogli obejrzeć najnowszy odcinek. Premierowa emisja 849. odcinka serialu "Dziedzictwo" odbędzie się w środę, 4 marca 2026 roku, o godzinie 16:05 na antenie stacji TVP1.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

"Dziedzictwo" to turecka produkcja, która od lat przyciąga przed ekrany rzesze wiernych widzów, serwując im niezapomnianą mieszankę miłości, dramatu i rodzinnych sekretów. Historia, która zaczęła się od opieki nad małym Yusufem, ewoluowała w fascynującą sagę o poświęceniu, stracie i poszukiwaniu szczęścia na nowo. Chociaż losy głównych bohaterów, takich jak Yaman, Seher, a później Nana, bywają niezwykle burzliwe, serial wciąż trzyma w napięciu. Za sukcesem tej opowieści stoją utalentowani aktorzy, którzy wcielają się w kluczowe postacie. W serialu występują m.in.:

  • Halil Ibrahim Ceyhan (jako Yaman)
  • Sila Turkoglu (jako Seher)
  • Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)
  • Nanuka Stambolishvili (jako Nana)
  • Melih Ozkaya (jako Komisarz Ali)
  • Gulderen Guler (jako Kiraz)
  • Binnaz Ekren (jako Adalet)
  • Omer Gecu (jako Cenger)
  • Nik Xhelilaj (jako Poyraz)
  • Gulay Ozdem (jako Ikbal)
  • Ferda Isil (jako Sultan Hala)
  • Hilal Yildiz (jako Zuhal)
