Animacja nominowana do Oscara w ARTE.TV. Rzecz o życiu i pamięci

ŻYCIE I CZAS ZAPISANE W WODZIE

„Motyl” to piętnastominutowa, zjawiskowa animacja, która zabiera widza w emocjonalną podróż śladami pływającego w morzu mężczyzny. Z każdym kolejnym ruchem w wodzie wracają do niego wspomnienia – od wczesnego dzieciństwa po dorosłe życie. Niektóre z nich są szczęśliwe i przywołują dobre czasy, inne z kolei odsłaniają tragedie, jakie go dotknęły. Film prowadzi nas przez różnorodne krajobrazy i etapy życia bohatera: od strachu przed wodą po profesjonalne pływalnie, od ojczystej Algierii po olimpijskie złoto zdobywane dla Francji, wreszcie od obozu koncentracyjnego po plaże wyspy Reunion, gdzie na nowo odnalazł spokój i szczęście. Ta niezwykła opowieść o ostatniej podróży kończy się w bezkresnej morskiej toni, a woda staje się wielowymiarowym symbolem życia, pamięci i ludzkiego losu. Film został zainspirowany historią życia Alfreda Nakache, francuskiego mistrza w pływaniu stylem motylkowym.

ŚWIATOWY SUKCES I DESZCZ NAGRÓD

Animacja spotkała się z dużym uznaniem krytyków i jurorów najważniejszych festiwali filmowych na świecie. Obraz otrzymał nominację do Oscara 2026 w kategorii Najlepszy krótkometrażowy film animowany. Ponadto „Motyl” zdobył prestiżowego Kryształowego Niedźwiedzia na Berlinale dla najlepszego filmu krótkometrażowego w sekcji Generation Kplus, a także został nominowany do francuskiego Cezara w 2025 roku.

MISTRZOWSKI DUET TWÓRCÓW

Za reżyserię i scenariusz odpowiada Florence Miailhe – wybitna francuska twórczyni, urodzona w Paryżu w 1956 roku. Reżyserka, operatorka, scenarzystka i scenografka, laureatka wielu nagród (w tym Cezara), znana z wielokrotnie docenionych obrazów, takich jak: „Pierwsza sierpniowa niedziela”, „Opowieść o dzielnicy” czy „Hammam”. Producentem jest niezwykle doświadczony i ceniony w branży Ron Dyens – współautor sukcesu takich produkcji jak „Marona - psia opowieść” czy „Czas niedźwiedzia”, a także nagrodzonej Oscarem animacji „Flow”. Ich zaangażowanie w projekt to gwarancja najwyższej jakości artystycznej.

OŻYWIONE MALARSTWO, CZYLI UNIKALNA TECHNIKA TWÓRCZA

Tym, co wyróżnia produkcję na tle współczesnych, cyfrowych animacji, jest jego niezwykła, rzemieślnicza forma. Florence Miailhe jest mistrzynią unikalnej, autorskiej techniki: ręcznego malowania farbami olejnymi bezpośrednio pod obiektywem kamery. Artystka pracowała na różnych płaszczyznach, wykorzystując zarówno malarstwo na szkle, jak i na płótnie, aby oddać głębię i zniekształcenia fal. Dzięki gęstym, organicznym pociągnięciom pędzla, woda w filmie zyskuje niesamowitą, hipnotyzującą płynność i fakturę, której nie dałoby się uzyskać za pomocą komputerowych algorytmów. To prawdziwe ożywione malarstwo, które czyni każdy kadr małym dziełem sztuki.

KINO NAJWYŻSZEJ KLASY NA WYCIĄGNIECIE RĘKI

Film „Motyl” idealnie wpisuje się w misję platformy, która od lat promuje i udostępnia swoim widzom dzieła sztuki filmowej. Udostępnienie tej oscarowej animacji to doskonała okazja, aby zapoznać się z ambitnym kinem niezależnym, które nie tylko olśniewa unikalną formą wizualną, ale przede wszystkim zmusza do głębokiej refleksji nad ludzkim losem i zapisem naszej pamięci. Dzięki ARTE.tv to niezwykłe, festiwalowe doświadczenie staje się dostępne dla wszystkich widzów – bez subskrypcji i bez opłat.