Asseco Resovia trenuje. Siatkarze bez pierwszego trenera na początku przygotowań

Nowe metody i trening na piasku

Przez pierwsze czternaście dni zespół Asseco Resovia będzie przygotowywał się do rozgrywek na boisku do siatkówki plażowej. Treningi odbywają się również na siłowni, gdzie siatkarze pracują nad budową bazy fizycznej. Zajęcia te odbywają się trzy razy w tygodniu: w poniedziałki, środy i piątki. Taki system pracy jest już znany części zawodników z wcześniejszych lat.

Kapitan rzeszowskiej drużyny, Marcin Janusz, podkreśla, że na tym etapie kluczowe jest przygotowanie fizyczne, a nie technika. Wysiłek na piasku stanowi uzupełnienie treningu, przygotowując siatkarzy do większych obciążeń w trakcie rozgrywek. Zawodnicy mają zbudować odpowiednią wytrzymałość, która pozwoli im przetrwać cały sezon rywalizacji w Tauron Lidze.

"Z perspektywy zawodnika ciężko się wypowiadać profesjonalnie o tym. To jest plan trenerów, to działa od lat, wszyscy tak robią, jest akcent na siłownię, na tą prewencję."

"Myślę, że te zajęcia na piasku też nam trochę dadzą jeszcze inny wysiłek, ale też taki, który nas w jakiś sposób przygotuje do tych większych obciążeń, także zobaczymy jak to wszystko wypali. Myślę, że to jest taki okres głównie po to, żebyśmy się przygotowali fizycznie. Niekoniecznie technika, niekoniecznie gdzieś to funkcjonowanie wspólne na boisku. Te rzeczy związane już typowo z siatkówką, myślę, że są na drugim planie teraz. Musimy zbudować jakąś bazę, która nam pozwoli gdzieś fizycznie wytrzymać cały sezon"

Gdzie trenuje trener Cretu?

W pierwszych tygodniach zajęć nie uczestniczą kadrowicze przygotowujący się do mistrzostw kontynentów. Z powodu obowiązków w reprezentacji Serbii, nieobecny jest także pierwszy szkoleniowiec zespołu, Gheorghe Cretu. Zajęcia prowadzi jego asystent, Alek Achrem, który ma duże doświadczenie w pracy z zespołem z Rzeszowa. Wśród nieobecnych są m.in. Artur Szalpuk, Tobias Brand, Danny Demyanenko i Bela Bartha.

Z kolei na treningach zameldowała się większość graczy pierwszej drużyny. Wśród trenujących są Marcin Janusz, Wiktor Nowak, Karol Butryn, Łukasz Kaczmarek, Klemen Cebulj oraz libero Paweł Zatorski i Michał Potera. Siatkarze Asseco Resovii mają zaplanowany cykl sparingów przed startem sezonu. 16 września rozegrają pierwszy mecz kontrolny z CHKS Chełm. Inauguracja sezonu Tauron Ligi nastąpi 17 października 2026 roku starciem ze Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa.

"Mamy ten komfort, że jest nas sporo, a jak zaczniemy już grać w szóstkach to możemy liczyć na wsparcie chłopaków z AKS-u Resovii. Jak pamiętam z ub. roku prezentują bardzo wysoki poziom, nie odstają w żaden sposób na treningach i dobrze się trenuje. Mamy to szczęście, że moglibyśmy już dzisiaj zaczynać siatkówkę, bo tych kadrowiczów jest niewielu, ale wszystko po kolei. Mamy bardzo dużo czasu, żeby się przygotować, a teraz najważniejsza jest ta część fizyczna"