Przypomnijmy, że dziewczyna pojawiła się w pałacu w dość nietypowych okolicznościach. Przez jakiś czas pomieszkiwała na strychu, a po jakimś czasie postanowiła go opuścić i w odcinku 328. przyjąć zupełnie nową tożsamość. Zaczęła podawać się za jedną z pokojówek, starając się wtopić w tłum personelu. I to nie pierwszy raz, kiedy sekrety Very niemal wychodzą na jaw, a jej sfabrykowana tożsamość zaczyna pękać. Wierni widzowie doskonale pamiętają wydarzenia z odcinka 352., w którym Vera została niespodziewanie rozpoznana przez donę Susanę, księżną Cerezuelos. Szlachcianka była przekonana, że dziewczyna to w rzeczywistości dawna służąca hrabiego Ballestera. Choć Verze rzutem na taśmę udało się wtedy uniknąć serii niewygodnych pytań, incydent ten wprowadził gigantyczne zamieszanie i nerwowość w pałacowych korytarzach.

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„La Promesa – pałac tajemnic” odc. 410: Sekret Very wisi na włosku

Scenarzyści serialu przygotowali dla widzów kolejny genialny zwrot akcji. W 410. odcinku kluczowym momentem będzie spostrzeżenie czujnej Mercedes. Kobieta niespodziewanie dostrzeże uderzające, wręcz bliźniacze podobieństwo pokojówki do zaginionej córki potężnego i szanowanego rodu książąt de Carril. To odkrycie natychmiast zrodzi masę nowych pytań o to, przed czym tak naprawdę ucieka młoda dziewczyna i jakie sekrety skrywa jej arystokratyczne pochodzenie.

Nowe odkrycie Mercedes idzie jednak o krok dalej i rzuca zupełnie inne światło na postać pokojówki. Jeśli przypuszczenia o powiązaniach z książętami de Carril okażą się prawdą, oznaczać to będzie, że Vera nie jest ani zwykłą dziewczyną z ludu, ani uciekinierką z magnackiej służby, lecz ukrywającą się arystokratką. Dlaczego tak potężna i wpływowa rodzina straciła córkę i z jakiego powodu młoda kobieta wolałaby czyścić pałacowe srebra, niż opływać w luksusy? Ta zagadka z pewnością zdeterminuje kolejne odcinki hiszpańskiej telenoweli.

„La Promesa – pałac tajemnic” odc. 410: Dlaczego Lope nie może poznać rodziny Very?

W tle tych salonowych intryg rozgrywa się również dramat osobisty zakochanego po uszy Lopego. Kucharz, będąc absolutnie zaślepionym miłością do Very, w 394. odcinku zaczął snuć poważne plany na przyszłość. Chciał postąpić zgodnie z tradycją i poprosić ojca dziewczyny o jej rękę. Jego szlachetne i dobre intencje spotkały się jednak ze stanowczym, wręcz panicznym i dotychczas niewytłumaczalnym sprzeciwem ze strony samej zainteresowanej.

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„La promesa – pałac tajemnic” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial „La promesa – pałac tajemnic” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Kolejny, 410. odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 12 czerwca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego – wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

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"La promesa – pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

W miarę jak Jana coraz głębiej zagłębia się w sekrety rodziny Lujan, odkrywa kolejne intrygi i tajemnice skrywane w murach posiadłości La Promesa. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania – dziewczyna musi nie tylko ukrywać swoje prawdziwe intencje, ale także odnaleźć się w świecie pełnym intryg, manipulacji i konfliktów między domownikami a służbą. Jej relacja z Manuelem komplikuje sytuację jeszcze bardziej, stawiając ją przed trudnym wyborem między zemstą a rodzącym się uczuciem. Tymczasem w pałacu napięcie rośnie, a kolejne wydarzenia wskazują, że prawda, której tak desperacko szuka, może okazać się jeszcze bardziej przerażająca, niż przypuszczała.

W serialu występują:

Ana Garcés (jako Jana Expósito)

Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)

Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)

Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)

María Castro (jako Pía Adarre)

Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)

Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)

Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)

Teresa Quintero (jako Candela García)

Carmen Asecas (jako Catalina Luján)

Paula Losada (jako Jimena)

Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)

Alberto González (jako Juan Ezquerdo)

Marga Martínez (jako Petra Arcos)

Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)

Sara Molina (jako María Fernández)

Laura Simón (jako Lola Montoro)

Rafa de Vera (jako Conrado Funes)