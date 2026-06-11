La promesa, odcinek 410: Służąca Vera wygląda jak zaginiona księżniczka. Jaką tajemnicę skrywa? [ZDJĘCIA]

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-06-11 9:36

Kim jest skromna służąca z pałacu La Promesa? W 410. odcinku hiszpańskiego serialu kostiumowego „La Promesa – pałac tajemnic” na jaw wyjdą kolejne, szokujące fakty dotyczące przeszłości Very. Czujna Mercedes dostrzeże bowiem uderzające, niemal bliźniacze podobieństwo dziewczyny do zaginionej córki niezwykle wpływowych i potężnych książąt de Carril. Czy misternie tkana sieć kłamstw pokojówki wkrótce runie, a jej prawdziwa tożsamość wywróci życie mieszkańców do góry nogami? To i wiele więcej zobaczycie w piątek, 12 czerwca. Oglądajcie serial i czytajcie nasze streszczenia.

Przypomnijmy, że dziewczyna pojawiła się w pałacu w dość nietypowych okolicznościach. Przez jakiś czas pomieszkiwała na strychu, a po jakimś czasie postanowiła go opuścić i w odcinku 328. przyjąć zupełnie nową tożsamość. Zaczęła podawać się za jedną z pokojówek, starając się wtopić w tłum personelu. I to nie pierwszy raz, kiedy sekrety Very niemal wychodzą na jaw, a jej sfabrykowana tożsamość zaczyna pękać. Wierni widzowie doskonale pamiętają wydarzenia z odcinka 352., w którym Vera została niespodziewanie rozpoznana przez donę Susanę, księżną Cerezuelos. Szlachcianka była przekonana, że dziewczyna to w rzeczywistości dawna służąca hrabiego Ballestera. Choć Verze rzutem na taśmę udało się wtedy uniknąć serii niewygodnych pytań, incydent ten wprowadził gigantyczne zamieszanie i nerwowość w pałacowych korytarzach.

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„La Promesa – pałac tajemnic” odc. 410: Sekret Very wisi na włosku

Scenarzyści serialu przygotowali dla widzów kolejny genialny zwrot akcji. W 410. odcinku kluczowym momentem będzie spostrzeżenie czujnej Mercedes. Kobieta niespodziewanie dostrzeże uderzające, wręcz bliźniacze podobieństwo pokojówki do zaginionej córki potężnego i szanowanego rodu książąt de Carril. To odkrycie natychmiast zrodzi masę nowych pytań o to, przed czym tak naprawdę ucieka młoda dziewczyna i jakie sekrety skrywa jej arystokratyczne pochodzenie.

Nowe odkrycie Mercedes idzie jednak o krok dalej i rzuca zupełnie inne światło na postać pokojówki. Jeśli przypuszczenia o powiązaniach z książętami de Carril okażą się prawdą, oznaczać to będzie, że Vera nie jest ani zwykłą dziewczyną z ludu, ani uciekinierką z magnackiej służby, lecz ukrywającą się arystokratką. Dlaczego tak potężna i wpływowa rodzina straciła córkę i z jakiego powodu młoda kobieta wolałaby czyścić pałacowe srebra, niż opływać w luksusy? Ta zagadka z pewnością zdeterminuje kolejne odcinki hiszpańskiej telenoweli.

„La Promesa – pałac tajemnic” odc. 410: Dlaczego Lope nie może poznać rodziny Very?

W tle tych salonowych intryg rozgrywa się również dramat osobisty zakochanego po uszy Lopego. Kucharz, będąc absolutnie zaślepionym miłością do Very, w 394. odcinku zaczął snuć poważne plany na przyszłość. Chciał postąpić zgodnie z tradycją i poprosić ojca dziewczyny o jej rękę. Jego szlachetne i dobre intencje spotkały się jednak ze stanowczym, wręcz panicznym i dotychczas niewytłumaczalnym sprzeciwem ze strony samej zainteresowanej.

La promesa, odcinek 371: Lope wie, że nie może dłużej ukrywać swoich uczuć, ale boi się reakcji Very
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„La promesa – pałac tajemnic” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial „La promesa – pałac tajemnic” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Kolejny, 410. odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 12 czerwca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego – wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

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"La promesa – pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

W miarę jak Jana coraz głębiej zagłębia się w sekrety rodziny Lujan, odkrywa kolejne intrygi i tajemnice skrywane w murach posiadłości La Promesa. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania – dziewczyna musi nie tylko ukrywać swoje prawdziwe intencje, ale także odnaleźć się w świecie pełnym intryg, manipulacji i konfliktów między domownikami a służbą. Jej relacja z Manuelem komplikuje sytuację jeszcze bardziej, stawiając ją przed trudnym wyborem między zemstą a rodzącym się uczuciem. Tymczasem w pałacu napięcie rośnie, a kolejne wydarzenia wskazują, że prawda, której tak desperacko szuka, może okazać się jeszcze bardziej przerażająca, niż przypuszczała.

W serialu występują:

  • Ana Garcés (jako Jana Expósito)
  • Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)
  • Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)
  • Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)
  • María Castro (jako Pía Adarre)
  • Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)
  • Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)
  • Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)
  • Teresa Quintero (jako Candela García)
  • Carmen Asecas (jako Catalina Luján)
  • Paula Losada (jako Jimena)
  • Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)
  • Alberto González (jako Juan Ezquerdo)
  • Marga Martínez (jako Petra Arcos)
  • Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)
  • Sara Molina (jako María Fernández)
  • Laura Simón (jako Lola Montoro)
  • Rafa de Vera (jako Conrado Funes)
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