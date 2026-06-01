"Dziedzictwo": streszczenie odcinka 937

Spis treści
Ostatnie wydarzenia w serialu "Dziedzictwo" upłynęły pod znakiem skomplikowanych układów i prób przełamania wewnętrznych barier. Nana aktywnie pomagała Poyrazowi w otworzeniu się na miłość, a owocem ich starań była urodzinowa niespodzianka przygotowana specjalnie dla Cansel. Niestety radość z prezentu przyćmił lęk, ponieważ jubilatka zmagała się z szantażem ze strony Trucizny i panicznie bała się ujawnienia prawdy o swoich działaniach. Tymczasem Ayse zaczęła uważniej przyglądać się Deryi, podejrzewając, że kobieta ukrywa przed wszystkimi tajemnicę związaną ze swoją siostrą, Leylą. Na szczęście w życiu Sinana i Aynur zrobiło się nieco cieplej, gdyż para wyraźnie zbliżyła się do siebie, mimo że żadne z nich nie odważyło się jeszcze na szczere wyznanie. Zobaczmy więc, co wydarzy się w kolejnym odcinku.
"Dziedzictwo" odc. 937 - streszczenie
Ayse zbliża się do odkrycia prawdy o Deryi i Leyli, co sprawia, że Derya czuje się coraz bardziej osaczona przez dociekliwą kobietę. Tymczasem Sinan za wszelką cenę próbuje uniknąć posądzeń o jakiekolwiek uczucie względem Aynur, przez co traktuje ją wyjątkowo chłodno i z dystansem. Jego plany krzyżuje nagłe pojawienie się dawnej znajomej z dzieciństwa, Lerzan, która składa mu niespodziewaną wizytę. Z kolei Nana próbuje zmotywować Poyraza do wyznania miłości kobiecie, o której on stale myśli, zupełnie nie zdając sobie sprawy, że to właśnie ona skradła jego serce. Sytuacja zagęszcza się również u Cansel, która zaczyna realizować niebezpieczny plan Trucizny, ale jej działania przerywa nagłe wejście Poyraza do domu.
"Dziedzictwo" odc. 937 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Wiele osób z niecierpliwością czeka na popołudniowe seanse z ulubionymi postaciami przed telewizorami. Aby nie przegapić najnowszych wątków, warto sprawdzić aktualną ramówkę i przygotować sobie wolną chwilę po południu. Przygody Poyraza, Nany i pozostałych członków rodziny są emitowane regularnie w dni powszednie. Najnowszy epizod pojawi się na antenie w pierwszą środę czerwca. Premiera "Dziedzictwa" o numerze 937 odbędzie się 3 czerwca 2026 roku o godzinie 16:00 na kanale TVP1.
"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada
Ten turecki hit od lat przyciąga przed ekrany osoby szukające opowieści o trudnych wyborach i odnajdywaniu szczęścia po wielkich stratach. Przez długi czas mogliśmy obserwować, jak Yaman radził sobie z opieką nad małym Yusufem i jak później jego drogi skrzyżowały się z Naną. Choć obsada ulegała zmianom, a niektórzy ulubieńcy zniknęli z ekranu, historia wciąż kręci się wokół rodzinnych tajemnic i lojalności. Obecnie w centrum uwagi znajduje się relacja Nany i Poyraza, która powoli zastępuje wcześniejsze, tragiczne wątki. W serialu występują:
- Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)
- Nanuka Stambolishvili (jako Nana)
- Melih Ozkaya (jako Komisarz Ali)
- Gulderen Guler (jako Kiraz)
- Binnaz Ekren (jako Adalet)
- Omer Gecu (jako Cenger)
- Nik Xhelilaj (jako Poyraz)
- Gulay Ozdem (jako Ikbal)
- Ferda Isil (jako Sultan Hala)
- Hilal Yildiz (jako Zuhal)