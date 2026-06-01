"Dziedzictwo": streszczenie odcinka 937

Ostatnie wydarzenia w serialu "Dziedzictwo" upłynęły pod znakiem skomplikowanych układów i prób przełamania wewnętrznych barier. Nana aktywnie pomagała Poyrazowi w otworzeniu się na miłość, a owocem ich starań była urodzinowa niespodzianka przygotowana specjalnie dla Cansel. Niestety radość z prezentu przyćmił lęk, ponieważ jubilatka zmagała się z szantażem ze strony Trucizny i panicznie bała się ujawnienia prawdy o swoich działaniach. Tymczasem Ayse zaczęła uważniej przyglądać się Deryi, podejrzewając, że kobieta ukrywa przed wszystkimi tajemnicę związaną ze swoją siostrą, Leylą. Na szczęście w życiu Sinana i Aynur zrobiło się nieco cieplej, gdyż para wyraźnie zbliżyła się do siebie, mimo że żadne z nich nie odważyło się jeszcze na szczere wyznanie. Zobaczmy więc, co wydarzy się w kolejnym odcinku.

"Dziedzictwo" odc. 937 - streszczenie

Ayse zbliża się do odkrycia prawdy o Deryi i Leyli, co sprawia, że Derya czuje się coraz bardziej osaczona przez dociekliwą kobietę. Tymczasem Sinan za wszelką cenę próbuje uniknąć posądzeń o jakiekolwiek uczucie względem Aynur, przez co traktuje ją wyjątkowo chłodno i z dystansem. Jego plany krzyżuje nagłe pojawienie się dawnej znajomej z dzieciństwa, Lerzan, która składa mu niespodziewaną wizytę. Z kolei Nana próbuje zmotywować Poyraza do wyznania miłości kobiecie, o której on stale myśli, zupełnie nie zdając sobie sprawy, że to właśnie ona skradła jego serce. Sytuacja zagęszcza się również u Cansel, która zaczyna realizować niebezpieczny plan Trucizny, ale jej działania przerywa nagłe wejście Poyraza do domu.

"Dziedzictwo" odc. 937 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Wiele osób z niecierpliwością czeka na popołudniowe seanse z ulubionymi postaciami przed telewizorami. Aby nie przegapić najnowszych wątków, warto sprawdzić aktualną ramówkę i przygotować sobie wolną chwilę po południu. Przygody Poyraza, Nany i pozostałych członków rodziny są emitowane regularnie w dni powszednie. Najnowszy epizod pojawi się na antenie w pierwszą środę czerwca. Premiera "Dziedzictwa" o numerze 937 odbędzie się 3 czerwca 2026 roku o godzinie 16:00 na kanale TVP1.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Ten turecki hit od lat przyciąga przed ekrany osoby szukające opowieści o trudnych wyborach i odnajdywaniu szczęścia po wielkich stratach. Przez długi czas mogliśmy obserwować, jak Yaman radził sobie z opieką nad małym Yusufem i jak później jego drogi skrzyżowały się z Naną. Choć obsada ulegała zmianom, a niektórzy ulubieńcy zniknęli z ekranu, historia wciąż kręci się wokół rodzinnych tajemnic i lojalności. Obecnie w centrum uwagi znajduje się relacja Nany i Poyraza, która powoli zastępuje wcześniejsze, tragiczne wątki. W serialu występują:

Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)

(jako Yusuf) Nanuka Stambolishvili (jako Nana)

(jako Nana) Melih Ozkaya (jako Komisarz Ali)

(jako Komisarz Ali) Gulderen Guler (jako Kiraz)

(jako Kiraz) Binnaz Ekren (jako Adalet)

(jako Adalet) Omer Gecu (jako Cenger)

(jako Cenger) Nik Xhelilaj (jako Poyraz)

(jako Poyraz) Gulay Ozdem (jako Ikbal)

(jako Ikbal) Ferda Isil (jako Sultan Hala)

(jako Sultan Hala) Hilal Yildiz (jako Zuhal)