"Dziedzictwo": streszczenie odcinka 938

Ostatnie wydarzenia w serialu "Dziedzictwo" obnażyły skrywane dotąd tajemnice i postawiły bohaterów w niezwykle trudnym położeniu. Ayse była już o krok od odkrycia prawdy dotyczącej Deryi oraz Leyli, przez co stała się dla tej pierwszej realnym i niebezpiecznym zagrożeniem. Sinan, próbując uniknąć nieporozumień z Aynur, zachowywał się wobec niej wyjątkowo oschle, a sytuację dodatkowo skomplikowała niespodziewana wizyta jego dawnej znajomej, Lerzan. Nana z wielkim zaangażowaniem namawiała Poyraza do wyznania miłości, zupełnie nie zdając sobie sprawy, że to właśnie ona skradła jego serce. W tym samym czasie Cansel zaczęła wdrażać plan Trucizny, jednak jej działania przerwało niespodziewane pojawienie się Poyraza w domu. Czego zatem można spodziewać się w kolejnym odcinku?

"Dziedzictwo" odc. 938 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku Ayse wchodzi w posiadanie kolejnych materiałów obciążających Deryę, przez co ich relacja staje się wyjątkowo niebezpieczna. Cansel wpada w silne zdenerwowanie po tym, jak jej próba uderzenia w Nanę oraz Poyraza zakończyła się niepowodzeniem. Kobieta otrzymuje jednak od Trucizny jeszcze jedną, ostatnią szansę na poprawę swojej sytuacji. W tym samym czasie Poyraz uświadamia sobie siłę uczuć, jakimi darzy Nanę, i przygotowuje dla niej list miłosny. Do Aynur dociera natomiast informacja o tym, że Lerzan planuje zostać narzeczoną Sinana. Wszystkie te wątki sprawiają, że wzajemne relacje między postaciami stają się coraz bardziej skomplikowane i nieprzewidywalne.

"Dziedzictwo" odc. 938 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Każdy, kto chce być na bieżąco z tą historią, powinien zapisać sobie datę nadchodzącej premiery w kalendarzu. Serial jest emitowany na głównej antenie Telewizji Polskiej, co pozwala na wygodne śledzenie losów ulubionych postaci w popołudniowym pasmie. Warto przygotować się na oglądanie o stałej porze, by nie przegapić żadnego istotnego szczegółu z życia Poyraza i Nany. Emisja 938. odcinka została zaplanowana na 4 czerwca 2026 o godzinie 16:00 na kanale TVP1.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Turecka produkcja to klasyczna opowieść o miłości, która musi pokonać wiele trudnych przeszkód i rodzinnych sekretów. Choć na początku skupialiśmy się na losach Seher i Yamana, z czasem do głosu doszli nowi bohaterowie, tacy jak Nana i Poyraz. Serial przeszedł spore zmiany personalne, ale klimat pełen poświęcenia i walki o zaufanie pozostał niezmienny. Całość jest prowadzona w taki sposób, by regularnie wprowadzać nowe wątki i postacie, które odświeżają historię. W serialu występują:

Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)

(jako Yusuf) Nanuka Stambolishvili (jako Nana)

(jako Nana) Melih Ozkaya (jako Komisarz Ali)

(jako Komisarz Ali) Gulderen Guler (jako Kiraz)

(jako Kiraz) Binnaz Ekren (jako Adalet)

(jako Adalet) Omer Gecu (jako Cenger)

(jako Cenger) Nik Xhelilaj (jako Poyraz)

(jako Poyraz) Gulay Ozdem (jako Ikbal)

(jako Ikbal) Ferda Isil (jako Sultan Hala)

(jako Sultan Hala) Hilal Yildiz (jako Zuhal)