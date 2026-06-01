"Dziedzictwo": streszczenie odcinka 938

Ostatnie wydarzenia w serialu "Dziedzictwo" obnażyły skrywane dotąd tajemnice i postawiły bohaterów w niezwykle trudnym położeniu. Ayse była już o krok od odkrycia prawdy dotyczącej Deryi oraz Leyli, przez co stała się dla tej pierwszej realnym i niebezpiecznym zagrożeniem. Sinan, próbując uniknąć nieporozumień z Aynur, zachowywał się wobec niej wyjątkowo oschle, a sytuację dodatkowo skomplikowała niespodziewana wizyta jego dawnej znajomej, Lerzan. Nana z wielkim zaangażowaniem namawiała Poyraza do wyznania miłości, zupełnie nie zdając sobie sprawy, że to właśnie ona skradła jego serce. W tym samym czasie Cansel zaczęła wdrażać plan Trucizny, jednak jej działania przerwało niespodziewane pojawienie się Poyraza w domu. Czego zatem można spodziewać się w kolejnym odcinku?
"Dziedzictwo" odc. 938 - streszczenie
W nadchodzącym odcinku Ayse wchodzi w posiadanie kolejnych materiałów obciążających Deryę, przez co ich relacja staje się wyjątkowo niebezpieczna. Cansel wpada w silne zdenerwowanie po tym, jak jej próba uderzenia w Nanę oraz Poyraza zakończyła się niepowodzeniem. Kobieta otrzymuje jednak od Trucizny jeszcze jedną, ostatnią szansę na poprawę swojej sytuacji. W tym samym czasie Poyraz uświadamia sobie siłę uczuć, jakimi darzy Nanę, i przygotowuje dla niej list miłosny. Do Aynur dociera natomiast informacja o tym, że Lerzan planuje zostać narzeczoną Sinana. Wszystkie te wątki sprawiają, że wzajemne relacje między postaciami stają się coraz bardziej skomplikowane i nieprzewidywalne.
"Dziedzictwo" odc. 938 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Każdy, kto chce być na bieżąco z tą historią, powinien zapisać sobie datę nadchodzącej premiery w kalendarzu. Serial jest emitowany na głównej antenie Telewizji Polskiej, co pozwala na wygodne śledzenie losów ulubionych postaci w popołudniowym pasmie. Warto przygotować się na oglądanie o stałej porze, by nie przegapić żadnego istotnego szczegółu z życia Poyraza i Nany. Emisja 938. odcinka została zaplanowana na 4 czerwca 2026 o godzinie 16:00 na kanale TVP1.
"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada
Turecka produkcja to klasyczna opowieść o miłości, która musi pokonać wiele trudnych przeszkód i rodzinnych sekretów. Choć na początku skupialiśmy się na losach Seher i Yamana, z czasem do głosu doszli nowi bohaterowie, tacy jak Nana i Poyraz. Serial przeszedł spore zmiany personalne, ale klimat pełen poświęcenia i walki o zaufanie pozostał niezmienny. Całość jest prowadzona w taki sposób, by regularnie wprowadzać nowe wątki i postacie, które odświeżają historię. W serialu występują:
- Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)
- Nanuka Stambolishvili (jako Nana)
- Melih Ozkaya (jako Komisarz Ali)
- Gulderen Guler (jako Kiraz)
- Binnaz Ekren (jako Adalet)
- Omer Gecu (jako Cenger)
- Nik Xhelilaj (jako Poyraz)
- Gulay Ozdem (jako Ikbal)
- Ferda Isil (jako Sultan Hala)
- Hilal Yildiz (jako Zuhal)