"Dziedzictwo": streszczenie odcinka 938

Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-06-01 12:42

W 938. odcinku serialu "Dziedzictwo" Poyraz zaczyna inaczej patrzeć na Nanę, co skłania go do podjęcia odważnej i bardzo osobistej decyzji. Mężczyzna czuje, że nie może dłużej ukrywać prawdy o swoim przywiązaniu, dlatego postanawia przelać swoje myśli na papier. Jednocześnie napięta sytuacja między innymi bohaterami zmusza niektórych do działania pod dużą presją czasu.

Ostatnie wydarzenia w serialu "Dziedzictwo" obnażyły skrywane dotąd tajemnice i postawiły bohaterów w niezwykle trudnym położeniu. Ayse była już o krok od odkrycia prawdy dotyczącej Deryi oraz Leyli, przez co stała się dla tej pierwszej realnym i niebezpiecznym zagrożeniem. Sinan, próbując uniknąć nieporozumień z Aynur, zachowywał się wobec niej wyjątkowo oschle, a sytuację dodatkowo skomplikowała niespodziewana wizyta jego dawnej znajomej, Lerzan. Nana z wielkim zaangażowaniem namawiała Poyraza do wyznania miłości, zupełnie nie zdając sobie sprawy, że to właśnie ona skradła jego serce. W tym samym czasie Cansel zaczęła wdrażać plan Trucizny, jednak jej działania przerwało niespodziewane pojawienie się Poyraza w domu. Czego zatem można spodziewać się w kolejnym odcinku?

"Dziedzictwo" odc. 938 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku Ayse wchodzi w posiadanie kolejnych materiałów obciążających Deryę, przez co ich relacja staje się wyjątkowo niebezpieczna. Cansel wpada w silne zdenerwowanie po tym, jak jej próba uderzenia w Nanę oraz Poyraza zakończyła się niepowodzeniem. Kobieta otrzymuje jednak od Trucizny jeszcze jedną, ostatnią szansę na poprawę swojej sytuacji. W tym samym czasie Poyraz uświadamia sobie siłę uczuć, jakimi darzy Nanę, i przygotowuje dla niej list miłosny. Do Aynur dociera natomiast informacja o tym, że Lerzan planuje zostać narzeczoną Sinana. Wszystkie te wątki sprawiają, że wzajemne relacje między postaciami stają się coraz bardziej skomplikowane i nieprzewidywalne.

"Dziedzictwo" odc. 938 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Każdy, kto chce być na bieżąco z tą historią, powinien zapisać sobie datę nadchodzącej premiery w kalendarzu. Serial jest emitowany na głównej antenie Telewizji Polskiej, co pozwala na wygodne śledzenie losów ulubionych postaci w popołudniowym pasmie. Warto przygotować się na oglądanie o stałej porze, by nie przegapić żadnego istotnego szczegółu z życia Poyraza i Nany. Emisja 938. odcinka została zaplanowana na 4 czerwca 2026 o godzinie 16:00 na kanale TVP1.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Turecka produkcja to klasyczna opowieść o miłości, która musi pokonać wiele trudnych przeszkód i rodzinnych sekretów. Choć na początku skupialiśmy się na losach Seher i Yamana, z czasem do głosu doszli nowi bohaterowie, tacy jak Nana i Poyraz. Serial przeszedł spore zmiany personalne, ale klimat pełen poświęcenia i walki o zaufanie pozostał niezmienny. Całość jest prowadzona w taki sposób, by regularnie wprowadzać nowe wątki i postacie, które odświeżają historię. W serialu występują:

  • Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)
  • Nanuka Stambolishvili (jako Nana)
  • Melih Ozkaya (jako Komisarz Ali)
  • Gulderen Guler (jako Kiraz)
  • Binnaz Ekren (jako Adalet)
  • Omer Gecu (jako Cenger)
  • Nik Xhelilaj (jako Poyraz)
  • Gulay Ozdem (jako Ikbal)
  • Ferda Isil (jako Sultan Hala)
  • Hilal Yildiz (jako Zuhal)
