Koniec sezonu "M jak miłość". Widzów czeka niespodzianka przed przerwą wakacyjną

Finałowy, 1936. odcinek "M jak miłość", stacja TVP2 wyemituje w poniedziałek, 25 maja. To właśnie ten epizod zamknie obecny sezon, pozostawiając fanów z wieloma niewiadomymi przed wakacjami.

Emocji w finale na pewno nie zabraknie. Joanna, w którą wciela się Dominika Sakowicz, nie radząc sobie z uczuciami do Artura (Robert Moskwa), zdecyduje się na odejście z przychodni. Sytuacja nabierze pikanterii, gdy wieczorem Rogowski nieoczekiwanie zapuka do jej drzwi. Z kolei w związku Natalii (Dominika Suchecka) i Adama pojawi się poważny kryzys. Mostowiakówna znów przesunie datę ślubu, wyznając rodzinie, że ma wątpliwości co do swoich uczuć. Jakby tego było mało, Mikołaj będzie musiał zmierzyć się z powrotem swojej byłej partnerki, Darii, co zwiastuje kłopoty.

Koniec sezonu „M jak miłość” i przerwa wakacyjna. Co przygotowała stacja?

Finał sezonu nie oznacza jednak natychmiastowego rozstania z bohaterami. Dzień po ostatnim odcinku, we wtorek 26 maja, stacja pokaże coś specjalnego. Będzie to odcinek, który w sposób symboliczny podsumuje sezon przed letnią przerwą.

Widzowie będą mieli okazję zobaczyć powtórkę z jubileuszowego wydania, zatytułowanego „25 lat M jak miłość. Nasz srebrny jubileusz”. Odcinek ten już wcześniej spotkał się z gorącym przyjęciem. Będzie to doskonała okazja do sentymentalnych wspomnień i spojrzenia na ulubione postacie w nieco innej, pełnej nostalgii odsłonie.

Odcinek specjalny „M jak miłość” na zakończenie sezonu

Choć wyemitowanie specjalnego epizodu tuż po finałowym odcinku może stanowić dla widzów zaskoczenie, jest to gest wpisujący się w pewną tradycję telewizyjnych podsumowań przed dłuższą rozłąką z produkcją. Taki zabieg nadaje zakończeniu sezonu wyjątkowy, nostalgiczny charakter. Trzeba jednak pamiętać, że to powtórka odcinka z okazji 25-lecia "M jak miłość", która miała swoją premierę jeszcze w zeszłym roku.