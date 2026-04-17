La Promesa, odcinek 377: Mroczna tajemnica markizy wychodzi na jaw. Czy Petra zemści się za śmierć syna?

W poprzednim odcinku (376) Manuel chciał nakryć Abla na kłamstwach. W Kordobie spotkał znajomego, który nie potwierdził obecności lekarza przy ratowaniu ofiar pożaru. To podważyło jego zaufanie i zapoczątkowało śledztwo przeciwko medykowi. W pałacu Maria Fernandez wznieciła bunt służby, co spotkało się z surową reakcją – Jana została ukarana morderczą pracą, która doprowadziła ją do dramatycznego omdlenia. Dodatkowy chaos wprowadziła Norberta, wywołując skandal i atakując Simonę na oczach personelu. Te wydarzenia stały się punktem zapalnym dla dalszych losów bohaterów, stawiając ich przed wyborem między lojalnością a walką o godność. Jak widać, atmosfera w La Promesie stała się gęstsza niż kiedykolwiek wcześniej.
"La promesa - pałac tajemnic" - odc. 377: Petra na tropie prawdy
Petra dowiaduje się, kto personalnie stał za decyzją o wysłaniu jej syna na feralne polowanie. Fakt, że to właśnie Cruz wyznaczyła Feliciana, by towarzyszył Curro, staje się dla Petry ciosem prosto w serce. Dotychczasowa ślepa wierność wobec pani pałacu zostaje wystawiona na ogromną próbę. Czy Petra uwierzy w przypadek, czy zacznie dostrzegać w działaniach markizy celowe narażenie jej dziecka na śmierć? Ta informacja to zapalnik, który może doprowadzić do upadku Cruz.
"La promesa - pałac tajemnic" - odc. 377: Bunt Marii Fernandez i ostrzeżenia Jany
Maria Fernandez, podbudowana wcześniejszymi sukcesami, nie zamierza zaprzestać przygotowań do strajku generalnego. Jej zapału nie studzą nawet racjonalne argumenty Jany, która po własnych, bolesnych doświadczeniach z karami od państwa, próbuje uświadomić przyjaciółkę o skali ryzyka. Maria jest jednak nieugięta. Interwencja Rómulo i Pii, którzy starają się tonować nastroje, by chronić pracowników przed gniewem arystokracji, również nie przynosi skutku.
"La promesa - pałac tajemnic" - odc. 377: Niepokój Cataliny i decyzja Alonsa
Catalina zaczyna dostrzegać, że zachowanie Pelayo odbiega od normy, a jego tajemniczość budzi w niej narastający lęk. Tymczasem Alonso podejmuje decyzję, która zamyka pewien etap śledztwa – oficjalnie uznaje postrzelenie Curra za nieszczęśliwy wypadek. Ta konkluzja jest niezwykle na rękę winowajcom, ale pozostawia widza z poczuciem niesprawiedliwości, wiedząc, że mordercy wciąż pozostają bezkarni w murach La Promesy.
„La promesa – pałac tajemnic” – kiedy i gdzie oglądać?
Serial „La promesa – pałac tajemnic” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Kolejny, 377. odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 24 kwietnia 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego – wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.
"La promesa – pałac tajemnic" - opis serialu i obsada
W miarę jak Jana coraz głębiej zagłębia się w sekrety rodziny Lujan, odkrywa kolejne intrygi i tajemnice skrywane w murach posiadłości La Promesa. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania – dziewczyna musi nie tylko ukrywać swoje prawdziwe intencje, ale także odnaleźć się w świecie pełnym intryg, manipulacji i konfliktów między domownikami a służbą. Jej relacja z Manuelem komplikuje sytuację jeszcze bardziej, stawiając ją przed trudnym wyborem między zemstą a rodzącym się uczuciem. Tymczasem w pałacu napięcie rośnie, a kolejne wydarzenia wskazują, że prawda, której tak desperacko szuka, może okazać się jeszcze bardziej przerażająca, niż przypuszczała.
W serialu występują:
- Ana Garcés (jako Jana Expósito)
- Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)
- Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)
- Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)
- María Castro (jako Pía Adarre)
- Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)
- Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)
- Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)
- Teresa Quintero (jako Candela García)
- Carmen Asecas (jako Catalina Luján)
- Paula Losada (jako Jimena)
- Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)
- Alberto González (jako Juan Ezquerdo)
- Marga Martínez (jako Petra Arcos)
- Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)
- Sara Molina (jako María Fernández)
- Laura Simón (jako Lola Montoro)
- Rafa de Vera (jako Conrado Funes)