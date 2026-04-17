La Promesa, odcinek 377: Mroczna tajemnica markizy wychodzi na jaw. Czy Petra zemści się za śmierć syna?

W poprzednim odcinku (376) Manuel chciał nakryć Abla na kłamstwach. W Kordobie spotkał znajomego, który nie potwierdził obecności lekarza przy ratowaniu ofiar pożaru. To podważyło jego zaufanie i zapoczątkowało śledztwo przeciwko medykowi. W pałacu Maria Fernandez wznieciła bunt służby, co spotkało się z surową reakcją – Jana została ukarana morderczą pracą, która doprowadziła ją do dramatycznego omdlenia. Dodatkowy chaos wprowadziła Norberta, wywołując skandal i atakując Simonę na oczach personelu. Te wydarzenia stały się punktem zapalnym dla dalszych losów bohaterów, stawiając ich przed wyborem między lojalnością a walką o godność. Jak widać, atmosfera w La Promesie stała się gęstsza niż kiedykolwiek wcześniej.

"La promesa - pałac tajemnic" - odc. 377: Petra na tropie prawdy

Petra dowiaduje się, kto personalnie stał za decyzją o wysłaniu jej syna na feralne polowanie. Fakt, że to właśnie Cruz wyznaczyła Feliciana, by towarzyszył Curro, staje się dla Petry ciosem prosto w serce. Dotychczasowa ślepa wierność wobec pani pałacu zostaje wystawiona na ogromną próbę. Czy Petra uwierzy w przypadek, czy zacznie dostrzegać w działaniach markizy celowe narażenie jej dziecka na śmierć? Ta informacja to zapalnik, który może doprowadzić do upadku Cruz.

"La promesa - pałac tajemnic" - odc. 377: Bunt Marii Fernandez i ostrzeżenia Jany

Maria Fernandez, podbudowana wcześniejszymi sukcesami, nie zamierza zaprzestać przygotowań do strajku generalnego. Jej zapału nie studzą nawet racjonalne argumenty Jany, która po własnych, bolesnych doświadczeniach z karami od państwa, próbuje uświadomić przyjaciółkę o skali ryzyka. Maria jest jednak nieugięta. Interwencja Rómulo i Pii, którzy starają się tonować nastroje, by chronić pracowników przed gniewem arystokracji, również nie przynosi skutku.

"La promesa - pałac tajemnic" - odc. 377: Niepokój Cataliny i decyzja Alonsa

Catalina zaczyna dostrzegać, że zachowanie Pelayo odbiega od normy, a jego tajemniczość budzi w niej narastający lęk. Tymczasem Alonso podejmuje decyzję, która zamyka pewien etap śledztwa – oficjalnie uznaje postrzelenie Curra za nieszczęśliwy wypadek. Ta konkluzja jest niezwykle na rękę winowajcom, ale pozostawia widza z poczuciem niesprawiedliwości, wiedząc, że mordercy wciąż pozostają bezkarni w murach La Promesy.

„La promesa – pałac tajemnic” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial „La promesa – pałac tajemnic” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Kolejny, 377. odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 24 kwietnia 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego – wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: "La Promesa - pałac tajemnic". 5 powodów, dla których warto oglądać ten hiszpański serial

"La promesa – pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

W miarę jak Jana coraz głębiej zagłębia się w sekrety rodziny Lujan, odkrywa kolejne intrygi i tajemnice skrywane w murach posiadłości La Promesa. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania – dziewczyna musi nie tylko ukrywać swoje prawdziwe intencje, ale także odnaleźć się w świecie pełnym intryg, manipulacji i konfliktów między domownikami a służbą. Jej relacja z Manuelem komplikuje sytuację jeszcze bardziej, stawiając ją przed trudnym wyborem między zemstą a rodzącym się uczuciem. Tymczasem w pałacu napięcie rośnie, a kolejne wydarzenia wskazują, że prawda, której tak desperacko szuka, może okazać się jeszcze bardziej przerażająca, niż przypuszczała.

W serialu występują:

Ana Garcés (jako Jana Expósito)

Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)

Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)

Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)

María Castro (jako Pía Adarre)

Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)

Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)

Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)

Teresa Quintero (jako Candela García)

Carmen Asecas (jako Catalina Luján)

Paula Losada (jako Jimena)

Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)

Alberto González (jako Juan Ezquerdo)

Marga Martínez (jako Petra Arcos)

Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)

Sara Molina (jako María Fernández)

Laura Simón (jako Lola Montoro)

Rafa de Vera (jako Conrado Funes)